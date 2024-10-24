Не выживать, а жить: как художница без обеих рук строит успешную карьеру

25-летняя Татьяна Федоровичева — известный человек в Ульяновске. Успешный художник, педагог, музыкант. А недавно Татьяна полностью самостоятельно и на свои средства издала сборник стихов «Спасибо». И это при том, что она родилась без обеих рук (врожденная ампутация верхних конечностей) и с детства является инвалидом первой группы. О том, как людям с ограниченными возможностями приходится не просто выживать, а строить успешную карьеру, Татьяна рассказала корреспонденту 173.RU.

«Сначала я пела в церковном хоре»

Мы встретились с Татьяной в музыкальной студии — она увлекается игрой на ударных инструментах, а с недавнего времени еще и поет. В ее репертуаре — российская эстрада, шансон и композиции легенды отечественного хеви-метал — группы «Ария».

— Музыкой занимаюсь уже четыре с половиной года. Сначала пела в церковном хоре, но сейчас больше увлекаюсь эстрадным вокалом. Выступала на всероссийских и международных конкурсах. Сейчас взяла перерыв, так как много времени уходит на живопись. А музыка — это так, дополнительный интерес, хобби, — говорит Татьяна.

Общаясь с Татьяной, невольно начинаешь улыбаться — настолько позитивный и радостный она человек. Хотя не многие в ее ситуации смогли бы не только не потерять веру себя, но и добиться успеха.

Родилась девушка в обычной семье в рабочем поселке Кузоватово. Кроме нее, у родителей было еще три брата и сестра. Растила их мама в одиночку: отец сильно пил и ушел из семьи. Особенно рассчитывать на чью-то помощь не приходилось.

Сейчас мама уже на пенсии, живет всё так же в родном поселке. Братья занимаются строительством, один — в родном Кузоватово, другой уехал Самару, сестра работает администратором, тоже переехала. Один из братьев умер, у него был врожденный ДЦП. Татьяна говорит, что семья у них дружная, они все общаются, ездят друг к другу в гости.

— Мне повезло: какой-то травли или давления из-за того, что я не такая, как все, я не испытывала. Ни в семье, ни в школе. Говорят, у других людей с ограниченными возможностями здоровья бывает хуже. Я же встречала понимание и уважение, — говорит наша героиня.

В два года Татьяна взяла пальцами ног карандаш и нарисовала свою первую картинку. Талант живописца раскрыли в местной художественной школе, где к особенности девочки отнеслись с пониманием. Затем девушка окончила Ульяновский колледж культуры и искусства, где уже окончательно решила связать свою жизнь с живописью. По словам девушки, туда ежегодно поступают люди с ОВЗ, так что ее диагноз никого не удивил. Училась заочно, вдобавок многие сокурсники были ощутимо старше, заботились о ней буквально по-родительски.

Врожденная ампутация конечностей (амелия) — порок развития, точные причины которого до сих пор не установлены. Врачи выделяют три фактора, которые могут повлиять на недоразвитие конечностей у плода:

эндогенные причины: проблемы со здоровьем у матери во время беременности — диабет, гипертония, возраст, маловодие и т. д.;

генетика: если в роду были дети с подобными аномалиями, риск, что у ребенка будет аналогичная, высок;

экзогенные причины: мать переболела инфекцией во время беременности, плохо питалась, принимала запрещенные беременным медикаменты, плод мог подвергаться облучению. Врожденные ампутации конечностей развиваются, если негативные факторы влияли на плод с 9-й по 12-ю неделю беременности.

— Живопись для меня сейчас и творчество, и заработок. Около восьми лет пишу картины на заказ. Попадаются разные темы, техники, всё пробую, всё делаю. Отправляю в разные города, по России и за границу. С последним стало сложнее после начала СВО. Скоро в Самарской области состоится выставка моих картин — отправлюсь в творческую командировку, — рассказала художница.

Многие российские живописцы жалуются, что не могут зарабатывать своим искусством. А Татьяна напрочь опровергает эти утверждения.

— Конечно, смотря, как попрет. У меня бывает от 10 и более заказов в месяц. Портреты, пейзажи, иллюстрации к книгам. Больше стараюсь не брать, потому что начинаю перенапрягаться, не хватает времени обдумать сюжет. Если интересно, то стоят мои работы немного — от 2200 самый маленький размер до 25 000 рублей самый крупный. Но с нового года хочу чуть поднять цены, потому что уже сложно прежние удерживать. Расходные материалы дорогие очень. Помимо художественных, еще упаковочные, и хотелось бы, чтобы себе что-нибудь оставалось на увлечения, отдых, продукты, — признается художница.

Конечно, нельзя не отметить, что так много работать Татьяна вынуждена не от хорошей жизни. На полагающуюся ей от государства пенсию в 23 с небольшим тысячи рублей выжить непросто, а устроиться на другую работу ей не удалось.

— Я искала работу, ходила по собеседованиям. Пробовалась на должности редактора, оператора call-центра. Но работодателей всегда отталкивало то, что я «особенная». Нет, конечно, сейчас в Ульяновске немало делается для людей с ограниченными возможностями здоровья. Устанавливаются пандусы, вывески со шрифтом Брайля. И всё же вопросы трудоустройства для граждан с ОВЗ еще нужно проработать, — говорит Татьяна.

Купить квартиру помогли блогеры

Три года назад в жизни Татьяны произошло знаковое событие: она переехала в собственную квартиру в Ульяновске. Приобрести ее помогла московский блогер Елена Тришина. Об ульяновской художнице она узнала от знакомой Татьяны, которая сейчас живет в Чили. Она вообще часто помогает старикам и пенсионерам, собирает деньги на операции больным детям. Подключила неравнодушных подписчиков и набрала необходимую сумму. Увы, местные власти нашей героине в получении жилья отказали.

Блогер Елена Тришина занималась благотворительными сборами в ныне запрещенной социальной сети. О ней самой известно очень мало, о личной жизни девушка не распространялась. Помогала людям, истории которых узнавала случайно, — это сборы на лечение тем, кому отказывали фонды, покупка жилья для одинокого старика-погорельца и т. д. В ее сборах участвовали звезды отечественного шоу-бизнеса: Баста, Оксана Самойлова, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева.

— Перед переездом долго тренировалась: открывать дверь ключами, готовить, убираться, одеваться без посторонней помощи. Мама осталась в деревне, потому живу я одна. Люблю простую обычную еду — гречку, лапшу, макароны, рис, салаты могу делать. В основном блюда, с которыми не надо долго возиться, так как времени очень мало. А так с готовкой мне сейчас помогает племянница, которая переехала ко мне после девятого класса, поступила в колледж. Люблю погулять пешком на небольшие расстояния. А для поездок подальше у меня есть личный водитель. Весной в интернете предложила подработку, и нашелся человек, который готов меня подбросить по моим делам за умеренную плату, — сообщила девушка.

«Инвалидность — это как танцы»

Каждое утро Татьяны начинается с зарядки: специфика ее работы и особенности здоровья требуют поддержания хорошей физической формы.

— Впервые в этом году пошла на сеанс к остеопату, так как от долгого сидения почувствовала перенапряжение в шее, боли. По утрам делаю упражнения: разминаю стопы, спину, шею, ягодицы. Пошла на фитнес: работа сидячая и надо в тонусе себя держать. Под руководством тренера делаю приседания, выпады, качаю пресс. Месяца два прошло, и уже ничего не болит, — делится Татьяна.

Девушка считает, что людям с врожденными проблемами выжить легче, чем тем, кто, к примеру, стал инвалидом после аварии.

— Если с детства это есть — само собой, привыкаешь, приспосабливаешься. Инвалидность — как в танцах: если рано начать заниматься, то к 20 годам будет и хорошая осанка, и растяжка, и в форме себя держать будет легко. Всем, кто оказался в трудной ситуации, могу посоветовать в первую очередь чем-то заинтересоваться, чтобы скоротать время. А еще нужно искать в себе что-то. Может, в детстве чем-то увлекались, и сейчас появился шанс это реализовать. И человек обязательно найдет себя. Как гласит старая русская поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — говорит художница.

Творческими планами Татьяна предпочитает не делиться — мол, и так всего в жизни много. Равно как и подробностями о личной жизни: