Как рьяный украинский националист стал сталинским лауреатом

Осенью 1894 года на хуторе Вьюнище Черниговской губернии появился на свет Александр Довженко. Он прославился, как кинорежиссер, воспевающий советский строй. Но при этом, по словам историков, всю жизнь был рьяным украинским националистом. Изучение его биографии помогает лучше понять ход мысли «свидомых» патриотов незалежной.

Родители Довженко были неграмотными крестьянами, но сыну умудрились дать приличное образование. Окончание приходского, а затем городского училища открыло Александру дорогу в Глуховский учительский институт.

По словам биографов, Довженко не горел желанием становиться педагогом, но институт принимал выпускников училищ и предлагал неплохую стипендию. Во время учебы Александр начал почитывать украинскую националистическую литературу.

После окончания института Довженко три года учительствовал в Житомирском высшем начальном училище. По состоянию здоровья он был освобожден от службы в армии, и в 1917 году созрел для продолжения образования, поступив в Киевский коммерческий институт и Академию художеств. Но уже скоро молодого человека подхватили вихри Гражданской войны. Довженко «всплыл» в рядах петлюровских формирований, утопивших в крови революционные выступления киевских рабочих.

В связи с наступлением большевиков Довженко бежал вместе с частями Украинской народной республики в Житомир. Но затем Украина была оккупирована австро-германскими войсками, и будущий режиссер вернулся в Киев.

«Годы Гражданской войны — достаточно темное место в биографии Довженко, но, судя по имеющимся источникам, он был очень близок к националистам», — рассказал в беседе с корреспондентом «Свободной Прессы» профессор МПГУ Виталий Захаров.

Довженко еще некоторое время учился в коммерческом институте, а параллельно, после создания петлюровского режима Директории, — преподавал в школе старшин армии Украинской Народной Республики.

Когда на Украине была установлена советская власть, Довженко попал в руки к чекистам, но за него вступились представители Украинской коммунистической партии (боротьбистов), и его отпустили. Согласно ряду источников, вчерашний петлюровец стал сотрудником советского губвоенкомата и преподавателем в школе красных командиров. В 1920 году он вступил в Коммунистическую партию и возглавил Житомирскую партийную школу.

После наступления мирной жизни Довженко потянуло в сферу культуры и просвещения. Он трудился секретарём Киевского губернского отдела народного образования, комиссаром Театра имени Тараса Шевченко, заведующим отделом искусств в Киеве. В 1921-1922 годах Довженко находился на дипломатической работе в Польше и Германии, а затем некоторое время учился в художественной школе в Берлине.

«Есть данные о том, что Довженко рассматривал для себя вариант остаться жить в Европе, но у него что-то не сложилось», — отметил Виталий Захаров.

Вернувшись в УССР, Довженко работал в «Известиях ВУЦИК» карикатуристом и иллюстратором, и искал, чем бы ему еще заняться. Вскоре его заинтересовал кинематограф.

Он экспериментировал в сфере мультипликации, рисовал рекламные киноплакаты, переводил титры. В 1926 году Довженко устроился на Одесскую кинофабрику, попробовав себя в роли сценариста и режиссера. Он снял комедии «Вася-реформатор» и «Ягодка любви», а затем драматическую приключенческую картину «Сумка дипкурьера». К нему пришла слава.

В конце 1920-х Довженко снимает фильмы «Звенигора» и «Арсенал». Это уже было серьезное качественное кино, в котором режиссер проявил свой уникальный стиль. По иронии судьбы, в «Арсенале» героями показаны те, в кого сам Довженко одиннадцатью годами ранее стрелял на киевских улицах…

«По сути дела, он просто перешел на сторону победителей, и начал на них активно работать. Нужно сказать, что режиссером он действительно был талантливым. Одним из лучших в СССР сталинской эпохи», — поделился Виталий Захаров.

Вслед за «Арсеналом» Довженко снимает кинопоэму «Земля», которая в 1958 году во время Всемирной выставки в Брюсселе была признана одним из десяти лучших фильмов за всю историю существования киноискусства.

«На способности Довженко обратил внимание лично Иосиф Сталин, который поддерживал его новые идеи и высказывал свои пожелания. Довженко ценили, но до конца ему не доверяли. После рассекречивания архивов стало известно, что за ним плотно присматривали органы НКВД», — рассказал Виталий Захаров.

По команде Сталина Довженко получал от государства беспрецедентные поощрения. Он стал одним из первых кинорежиссеров, награжденных орденом Ленина, Главное управление кинофотопромышленности премировало его персональным автомобилем.

За снятый по пожеланию вождя фильм «Щорс» он получил Сталинскую премию I степени. В 1939 году освещал присоединение Западной Украины к УССР. Год спустя Довженко стал худруком Киевской киностудии художественных фильмов, которая в дальнейшем получила его имя.

В годы Великой Отечественной войны Довженко, в звании полковника работал военкором и снимал документальные картины. В 1944-ом его перевели режиссером на «Мосфильм». Тяжело шла работа над картиной о селекционере Иване Мичурине. Получив определенные идеологические установки, Довженко несколько раз ее перерабатывал. Но, в конце концов, она вышла на большой экран и была удостоена Сталинской премии II степени.

Как и многие другие люди искусства, Довженко вел дневники. В наши дни они опубликованы и показывают своего автора в удивительном, как для старого большевика, певца советского строя и личного собеседника Сталина, свете.

Довженко позволял себе откровенные антисемитские выпады, а также нацистскую нецензурщину в адрес чеченцев, ингушей, абхазов, азербайджанцев, грузин, казахов, узбеков и туркмен. Но с особым удовольствием он проходился по русским. Города России для него были «паршивенькими», «убогими» и «грязными», а их население — «злым», «жестоким», «неприятным», «грубым» и «некрасивым». Всех русских Довженко считал «полукровками».

«Украинцы – и добрее, и умнее, и интереснее», — утверждал режиссер.

Проходился в своих воспоминаниях Довженко даже по Дню Победы.

«Кейс Довженко полезен исследователям для понимания того, откуда в перестройку из гуманитарной интеллигенции советских республик (инженеров человеческих душ) полезла пропаганда фашизма», – отмечает в своем телеграм-канале известный историк Александр Дюков.

Несмотря на столь негативное отношение ко всему русскому, Довженко в послевоенный период жил в РСФСР, продолжая получать всевозможные «пряники» от советского государства, преподавая во ВГИКе и работая над новыми сценариями. Умер режиссер от инфаркта на своей даче в Переделкино 25 ноября 1956 года.

Именем Довженко, помимо Киевской киностудии были названы несколько улиц в различных городах, премия в сфере кинематографии, центр накопления киноматериалов.

В наши дни украинские власти тщательно стирают память обо всех, кто хоть как-то был связан с Советским Союзом и Российской империей. Активной травле подвергается творчество Михаила Булгакова. Из Одессы изгоняют дух Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Однако «любимца Сталина» и «старого коммуниста» Александра Довженко, с надрывом воспевавшего советскую власть в своих фильмах, не просто не трогают. На днях ему в Киеве установили памятник!

«Давайте так. Довженко был не первым и не последним украинским националистом, перебежавшим на сторону большевиков, когда те победили. Были и более крупные фигуры — на определенном этапе так поступили глава украинской центральной рады Михаил Грушевский и председатель Директории Владимир Винниченко. Склонность к такому «перебежничеству» – вообще характерная черта данного политического сообщества. Кем же был Довженко? Карьерист, русофоб и весьма способный советский режиссер. Причем, карьерист, именно в первую очередь. Он осознанно обслуживал правящий режим, получая возможность для самореализации и различные блага», – отметил Виталий Захаров.

Любопытно, что мышление Довженко оказалось нынешнему киевскому режиму куда ближе, чем взгляды более искренних деятелей культуры, вроде Михаила Булгакова. И это наводит на определенные размышления о том, как нынешние украинские «патриоты» будут действовать, если окружающая ситуация начнет меняться…