Леонид Филаткин – единственный актер СССР, четырежды сыгравший палача

Палач — персонаж не слишком приятный, поэтому играть его в кино желающих мало. Но нужно сказать, что на эту роль подойдет далеко не каждый. Чтобы «заплечных дел мастер» вышел правдоподобно, актер должен иметь особую фактуру, которую не могут создать лучшие гримеры. Леонид Филаткин подходил для этой роли идеально. Он единственный советский актер, четырежды игравший палача.

© Кадр из фильма «Царь Иван Грозный», 1991

В мировом кинематографе палач — это всегда герой особый. Ничего хорошего от него не ожидают, но при этом и отрицательным героем его назвать язык не поворачивается. Чаще всего это нейтральная фигура, без важных реплик и с чисто «техническими» функциями. Просто человек, который выполняет свою, не совсем приятную работу.

И Филаткин справлялся с этой ролью блестяще

© Филаткин и Тальков в фильме «Царь Иван Грозный»

Леонид Павлович Филаткин не был актером по профессии. Он родился 21 октября 1948 года в обычной рабочей семье и никогда не мечтал о работе в кино. Леонид окончил ПТУ, где получил профессию столяра-краснодеревщика и пошел работать на Московскую мебельную фабрику.

На больших экранах Филаткин оказался благодаря режиссеру Геннадию Васильеву. Сняв свою дебютную работу сказку «Финист — Ясный Сокол» (1975), Васильев искал актеров для своего второго сказочного фильма — «Пока бьют часы» (1976). Как и где режиссер встретил Леонида неизвестно, но это была без преувеличений судьбоносная встреча. Филаткин так понравился Васильеву, что он снимал его всю жизнь.

© Филаткин в своем первом фильме «Пока бьют часы». 1976 год

Леонид Филаткин снялся в 10 картинах и везде у него были эпизодические роли. В сказке «Пока бьют часы» он сыграл палача, и этот образ преследовал его всю карьеру в кино. Нужно сказать, что Филаткин подходил для этого зловещего персонажа великолепно. Огромного роста, сутулый, с непропорционально длинными руками, огромной головой и грубыми чертами лица, Леонид даже не нуждался в сложном гриме.

Палач, рыцарь и пират

Первая роль была удачной и Филаткину начали поступать другие предложения. В 1977 году его пригласили в кинокартину студии «Молдова-фильм» «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе». Там Леонид сыграл одного из трех сыновей главного отрицательного героя. Этот фильм был особым для актера — он один из двух, где у Леонида были слова. «Давай бороться» и «Куда ты девал невесту мою» — вот и все реплики.

© «Сказание о храбром витязе Фэт-Фрумосе». 1977 год

В том же 1977 году Филаткин играет роль пирата в фильме «Кольца Альманзора». Его роль там не только эпизодическая, но еще и никак не влияющая на сюжет. Но брутальный и очень колоритный морской разбойник в его исполнении все равно запоминается зрителю. 1980-е годы для Леонида стали наиболее продуктивными. Геннадий Васильев приглашал Филаткина во все свои фильмы, а тот никогда не отказывался, несмотря на специфические роли.

© Филаткин в роли тевтонского рыцаря в фильме «Василий Буслаев». 1982 год

Среди работ актера выделяется роль в историческом фильме «Василий Буслаев» (1982). Филаткину пришлось сыграть «Непобедимого Рыцаря длинного меча из Ордена Тевтонского» и проиграть в бою главному герою. Затем снова роль палача и опять исторический фильм — «Русь изначальная» (1985).

© Палач в картине «Черный принц Аджуба»

А в 1989 году Васильев снимает советско-индийский фильм «Черный принц Аджуба», который попал на экраны только в 1991. В главной роли в этой картине снялся невероятно популярный у советских зрителей индийский актер Амитабх Баччан. В одном кадре с зарубежной звездой Леонид не пересекался, но он снова прекрасно сыграл роль палача.

Последним фильмом Васильева, в котором Леонид сыграл палача, был тот самый «Царь Иван Грозный» (1991) с Тальковым в роли князя. Так как в кинокартине было немало сцен пыток и казней, палач появлялся там несколько раз. В 1990 году вышла еще одна картина с Филаткиным, где актер сыграл необычного персонажа. Это был первый советский фильм в стиле фэнтези «Подземелье ведьм». В нем актеру с необычными внешними данными досталась роль снежного человека по имени У-уш.

© Снежный человек У-уш из «Подземелья ведьм». 1990 год

В своем последнем фильме Леонид Филаткин сыграл в 1992 году. Это была мрачная картина «Присутствие» — единственная в карьере актера, где действие происходило в наши дни. Леонид умер 27 января 1999 года. Ему было всего 50 лет. Геннадий Васильев — режиссер, давший ему путевку в кино, ушел из жизни в 59 лет в том же году, только в октябре.