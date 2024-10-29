Почему Герою Советского Союза Руслану Аушеву до сих пор снится афганская война

Когда-то, три жизни назад, я написал про своего друга большую статью. Она называлась "Он вернется". Такой заголовок был придуман, потому что Руслан был тяжело ранен в афганском ущелье, лежал в госпитале, его жизни угрожала опасность. Но я верил, что он вернется.

© Российская Газета

Та статья была затем перепечатана всеми республиканскими, краевыми и областными газетами Союза, а в нашу редакцию потоком пошли письма от читателей - в них тоже была вера: он вернется.

Он вернулся. Стал народным депутатом. Первым президентом Республики Ингушетия. Генералом. Возглавил авторитетную организацию ветеранов афганской войны. Когда бандиты захватили школу в Беслане, он стал единственным, кто смог вступить с ними в переговоры и вывел из школы матерей с грудными младенцами.

Оказавшись на вершинах власти, мой друг разрушил стереотип, казавшийся почти незыблемым, - о том, что политика и нравственность несовместимы. Своими поступками доказал: можно, будучи и большим начальником, оставаться человеком Чести.

Я люблю вспоминать, как еще после своего первого Афгана он стал Героем Советского Союза и однажды мы вместе шли от Пушкинской площади вниз по улице Горького. Была весна, ярко светило солнце, его лучи отражались от золотой звезды на кителе молодого майора. Мы шли, и все прохожие изумленно оборачивались нам вслед: кто этот голубоглазый герой? И не скрою, мне тоже было приятно, словно свет от звезды грел и мою душу.

С тех пор прошло много лет. Но в этом смысле ничего не поменялось: куда бы он ни зашел - в зал официального совещания, в дом друзей, в свой офис, в терминал аэропорта, в ресторан, в поликлинику - там сразу возникает какая-то совсем другая атмосфера, появляется совсем иная энергетика. Этот свет по-прежнему исходит от Руслана Аушева, от его звезды и от его души.

Своими поступками он доказал: можно, будучи и большим начальником, оставаться человеком Чести

Накануне юбилея мы встретились, Руслан легко обыграл меня в бильярд, чему был очень доволен. А в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб я попросил его ответить на несколько вопросов для "РГ".

Какой из своих поступков ты считаешь самым важным?

Руслан Аушев: Беслан. 2 сентября 2004 года. То, что мне там удалось сделать.

Ты об этом часто вспоминаешь?

Руслан Аушев: Мне не дают забыть. И журналисты, и друзья. В нашей истории те сентябрьские дни - не только начало учебного года, но еще и ужасная трагедия, связанная с захватом детей, их родителей и учителей в бесланской школе.

Там ты сильно рисковал, причем опасность исходила с разных сторон: ты мог попасть под огонь террористов, тебя могли случайно подстрелить местные жители, т.н. "ополченцы", которые пришли к школе с оружием в руках и находились по понятным причинам в чрезвычайно возбужденном состоянии, наконец, и "дружественный огонь" тоже не был исключен, например, в случае внезапного штурма захваченной школы. Ты когда осознал все это?

© На трибуне съезда народных депутатов, 1990 г. // Из личного архива

Руслан Аушев: Когда ночью вернулся в родительский дом в Назрани. Сел пить чай, мама сзади подходит: "Руслан, а я и не знала, что ты такой смелый". Она сердцем почувствовала опасность. Я потом лег спать и вот тут-то меня накрыло.

А были в твоей жизни эпизоды или поступки, о которых ты сейчас сожалеешь?

Руслан Аушев: Это в основном касается принятия кадровых решений, когда я возглавлял Ингушетию. Почему ошибался? Во-первых, потому что не было времени на раскачку, приходилось на ходу, очень быстро строить республику. С нуля создавать органы государственной власти, экономику, социальную сферу, все… Во-вторых, я там почти никого не знал, ведь приехал после долгого отсутствия из Москвы. И была еще одна причина, возможно, самая главная: я долгое время наивно думал, что после всех испытаний, выпавших на долю нашего народа, все кругом будут честными, ответственными, работящими, что нам не грозят коррупция, кумовство, воровство. Оказалось, все не так.

Я знаю, что на протяжении своей взрослой жизни ты постоянно оборачивался на своего отца, он для тебя был мерилом чести, отваги, благородства. А кто из других людей оказал влияние на формирование твоего характера?

Руслан Аушев: Мои командиры, мои друзья, ну, вот ты, например. Но стержень - это отец. Он с юных лет задал нам, братьям Аушевым, правильный вектор движения. Посоветовал идти в военное училище: "Там из вас сделают настоящих мужчин". Еще если говорить про характер, то большое влияние оказали прочитанные книги и хорошие советские кинофильмы.

Скажи честно, а когда ты вознесся к вершинам власти, стал вхож в кремлевские кабинеты, то крышу не снесло? Не было соблазна забронзоветь?

Руслан Аушев: Нет. Это были самые трудные мои годы. Я очень боялся опозориться перед своим народом. Любой неверный шаг и - не спасут ни звание Героя Советского Союза, ни генеральские погоны, никакие прежние заслуги. Республика балансировала на краю пропасти, между миром и войной. Я пришел на пост президента сразу после вооруженного конфликта с Северной Осетией, еще не улеглись страсти, надо было заниматься проблемой беженцев. И тут же рядом, в Чечне, разгорелся другой пожар. Угольки пытались подбросить и нам.

Да если бы я тогда забронзовел, то, наверное, до сих пор сидел в том кресле...

...Но в конце 2001 года ты добровольно сложил с себя президентские полномочия. Был слух, что под давлением Москвы...

Руслан Аушев: Ничего подобного. Я с самого начала пообещал: два срока и уйду. Но ушел даже еще раньше, месяца за четыре до окончания второй каденции. Потому что предложил нашим депутатам развести сроки выборов президента и парламента. Парламент распускаться не захотел. Тогда я досрочно сложил с себя полномочия главы республики.

Твой внук Анзор сейчас учится в Казанском Суворовском военном училище. Это его собственный выбор или ты посоветовал?

Руслан Аушев: Он сам так решил. А после окончания хочет поступать в военное учебное заведение, где готовят офицеров ракетных войск стратегического назначения.

Тебя недавно приглашали в Казань на празднование 80-летия КазСВУ. Видел внука?

Руслан Аушев: Не видел. Вернее, видел, но только издалека, когда стоял на трибуне для почетных гостей, а на плацу выстроились сегодняшние суворовцы и выпускники училища прежних лет.

© С внуком Анзором - курсантом Казанского Суворовского военного училища // Из личного архива

Чисто ингушский вариант - видеть внука лишь с трибуны. Верю. Ладно, а скажи мне: тебе сны снятся? Например, по теме афганской войны?

Руслан Аушев: Постоянно снятся. Был период, когда, как наваждение, я видел один и тот же сон, будто стою в ущелье в парадной генеральской форме, при всех регалиях, а по гребням гор "духи" идут. Я стою и думаю: каким же ветром меня сюда снова занесло? Зачем я в третий раз на этой войне оказался? Или еще вдруг во сне получаешь приказ - выдвинуться в такой-то район, а я точно знаю, что там полная задница, и вот как тут быть?

Зная о нашей с тобой сорокалетней дружбе, мне часто задают вопрос: а чем сейчас занимается Руслан Аушев? Где он работает?

Руслан Аушев: Напиши так: пенсионер.

Но ведь это не полностью отражает действительное положение вещей...

Руслан Аушев: Ну, еще напиши, что занимаюсь общественными делами, связанными с ветеранским движением, иногда консультирую какие-то структуры по разным вопросам. Люблю путешествовать.

Журналисты часто к тебе обращаются?

Руслан Аушев: Часто. Но, за редким исключением, я уклоняюсь от интервью. Все давно сказано.

С футболом, как я знаю, ты покончил?

Руслан Аушев: Да. Старые травмы не позволяют больше выходить на поле. Остались - бильярд, шахматы и преферанс.

Как ты собираешься отмечать свой юбилей?

Руслан Аушев: В очень тесном кругу самых близких друзей. Никаких банкетов, долгих застолий, никакой помпы. Не время сейчас для торжеств.