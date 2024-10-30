Евгений Леонов: маленькие трагедии великого комика

Любимый комик миллионов, он всегда считал себя «недолюбленным». Леонову казалось, что его могли бы любить и ценить сильнее, в первую очередь близкие люди. «Вся моя жизнь — это череда обид» — говорил он и постоянно был недоволен собой и своими великолепными ролями. Улыбка милого добряка скрывала одиночество, разочарование и обиды. Вот уже три десятка лет его нет с нами на одной Земле, но он навсегда останется в наших сердцах. Давайте в очередной раз отдадим должное этому замечательному человеку и вспомним его жизненный и творческий путь.

© Е. Леонов в фильме «Джентльмены удачи»

Одиноким Леонов начал чувствовать еще в детстве, задолго до того, как узнал значение этого слова. Он рос полным, неуклюжим ребенком, которого в семье любя называли «теленком». А Женя уже тогда считал себя романтическим героем и такое обращение доводило его до слез. Он часто убегал от всех и прятался на чердаках, переживая свою маленькую детскую трагедию.

При поступлении в Московскую театральную студию Леонов читал стихотворение Блока — он сразу хотел позиционировать себя как будущего драматического актера. Члены приемной комиссии хохотали, а абитуриент не мог понять, что происходит. Уже выходя в коридор, он услышал: «Вы зачислены». Позже Евгений понял, что в нем просто разглядели одаренного комика.

Всю жизнь Леонов очень тонко чувствовал злость, издевательства и агрессию. Именно поэтому студенческие компании его не привлекали. Молодежь собиралась разная и, бывало, шутили едко и обидно. Сначала Леонов просто хлопал дверью и уходил, а потом просто перестал посещать мероприятия.

С девушками отношения тоже не складывались — они просто не отвечали юноше взаимностью. Однажды Леонову удалось добиться расположения одной юной особы и они даже уединились в комнате. Но в последний момент что-то пошло не так и дама кокетливо ускользнула от робкого поцелуя. Спустя годы она рассказывала:

«Он захотел меня поцеловать, но я не позволила. И тогда он расплакался, попросил у меня 2 рубля на такси и убежал».

Можно себе представить, какой силы удар был нанесен по самолюбию закомплексованного юноши. После этого случая студент Леонов смирился с судьбой одиночки и больше с девушками не знакомился.

После получения диплома Леонову невероятно повезло — его распределили в Театр Станиславского. Но радость начинающего актера была преждевременной — режиссеры, как будто сговорившись, не замечали новичка. Евгению доставались классические «Кушать подано» — он играл бессловесных поваров, слуг, шоферов, рабочих и приезжих дядюшек с парой реплик.

В этот непростой период жизни Леонов доводил себя сомнениями до полного отчаяния. Он говорил: «Мне скоро 30, зачем я себя обманываю, какой из меня актер!». К счастью, он не успел выполнить задуманное и бросить театр — главный режиссер сменился и Михаил Яншин, новый руководитель театра, сразу заметил недооцененного актера.

Евгений Леонов сходу получил главную роль в «Днях Турбиных». Он старался изо всех сил и критики оценили его Лариосика. Наутро, после премьеры, Леонов трясущимися руками раскрыл свежую газету и прочитал про себя следующее:

«Лариосик — существо душевное, чистое, непосредственное в проявлении чувств. Просто нельзя не любить и не жалеть его. Леонов гениально играет любовь».

А вскоре пришла и любовь настоящая. Актеру был 31 год, когда он встретил ту самую, единственную. Это произошло на гастролях в Свердловске, когда Евгений просто решил прогуляться по городу в свободное от спектаклей и репетиций время. Он познакомился с девушкой по имени Ванда, которой предложил прийти на спектакль. Леонов оставил знакомой номер телефона гостиницы и был уверен, что она не позвонит.

Несмотря на это, он просидел в ожидании звонка 20 часов и дождался! Ванда не просто позвонила — она приняла его приглашение и пришла в театр. Девушка была очень искренней и доброй — она слушала стихи в исполнении Евгения, позволяла держать себя за руку и как дитя радовалась огромному букету, который подарил ей парень.

Про себя она подумала: «Неладно скроен, да крепко сшит» и когда через несколько дней Леонов сделал ей предложение, приняла его и согласилась покинуть Свердловск ради Москвы. В столице Ванда подала документы на театроведческий факультет ГИТИСа и поступила. Евгений делал для любимой все, что было в его силах. Всего за несколько месяцев он превратил ее в самую элегантную даму Москвы.

Он всегда спешил к ней, покупая букеты цветов и приятные сюрпризы. Он выкраивал время, чтобы сделать домашнюю работу и освободить любимую от бытовой рутины. Леонов был уверен, что его усилия ценят, но семейная идиллия была только видимостью.

Нет, Ванда была прекрасной хозяйкой — она готовила, убирала и стирала, заботилась о муже, но в семье произошла смена ролей. Леонов хотел нежности и ласки, он мечтал, что ему каждое утро и вечер будут говорить «Я люблю тебя», но не получал этого. Ванда играла роль примерной жены, но при этом даже не обнимала Евгения, когда поздравляла с днем рождения.

В 1959 году Леонову показалось, что жизнь изменилась — у него родился сын Андрей. Актер плакал от счастья и всю невостребованную нежность выплеснул на ребенка. Но и здесь его ожидал «сюрприз» — сын пошел в мать и категорически не признавал «телячьи нежности». Он не хотел обнимать отца, сбегал с его коленок, а когда тот приезжал с гастролей с полными сумками подарков, не поднимая головы, бросал небрежно «Привет, па».

Конечно же, в прохладном отношении сына Евгений Павлович винил только себя. Он переживал, глотал успокоительные таблетки и постоянно занимался самокопанием. В это же время Леонов стал «главным отцом СССР» — его назначили ведущим мегапопулярной детской передачи «Будильник».

Он получал тысячи писем, в которых обделенные родительской нежностью мальчишки и девчонки делились с ним своими радостями и печалями, и даже просили стать их отцом. А Андрея отец, наоборот, тяготил — он боялся его фантастической популярности и злился от нравоучений. Отец никогда не наказывал сына и даже не кричал на него, но часто «читал лекции», чтобы отучить от курения или заставить приходить вовремя домой с прогулок.

В год рождения сына режиссер Владимир Фетин пригласил Леонова на роль незадачливого укротителя хищников Шулейкина в комедию «Полосатый рейс». Эта роль принесла актеру настоящую всенародную любовь. Леонов шутил: «Я первым из актеров показал свой мощный зад советскому народу» и это была правда — актер первым обнажился на советском экране.

После успеха «Полосатого рейса» Леонова завалили предложениями и, кажется, его комплексы должны были исчезнуть, но они разгорелись с новой силой. Из огромного количества сценариев Евгений Павлович выбирал не те, что ему по-настоящему нравились, а те, где он мог побыть самим собой, не стесняясь своей доброты и интеллигентности.

Так появились застенчивый Травкин из фильма «Тридцать три», добрый фотограф Орешников из «Зигзага удачи», любящий отец из эпичной «Донской повести». Леонов был полон планов, но все опять пошло не так, как нужно. Главного режиссера Яншина, который увидел в актере «божью искру», сменил Борис Львов-Анохин, который невзлюбил Леонова. Неприязнь подогревали завистники, распускавшие слухи о том, что начинающая звезда критикует мэтра за его спиной.

Череда неприятных сцен заставила Леонова перейти в Театр Маяковского, но он все равно продолжал играть у Станиславского, когда появлялась возможность. Но в штате актера не было и в ведомостях напротив его имени стояло немного обидное «гастролер». Потом недоброжелатели победили — они обратились к руководителю с просьбой не приглашать Леонова и тот пошел им навстречу. Такого предательства от родного театра Евгений Павлович не ожидал и у него случился первый микроинфаркт.

Но Леонов уже мог не обращать внимания на завистников и интриганов — пришли 70-е и с ними целая череда прекрасных ролей в фильмах «Белорусский вокзал», «Большая перемена», «Не горюй», «Зигзаг удачи», «Легенда о Тиле», «Дуэнья», «Афоня». Потом в жизни актера появился медвежонок Винни-Пух и Леонов окончательно стал любимцем взрослых и детей всего СССР,

Двойная роль в криминальной комедии «Джентльмены удачи» пополнила ряды поклонников актера тысячами заключенных, которые считали Леонова «в доску своим». Пожалуй единственным человеком, которому не нравилась на сто процентов ни одна роль Евгения Павловича, был он сам. Актер считал, что мог бы сыграть убедительнее в «Гусарской балладе», что не смог рассмешить зрителей в «Джентльменах удачи».

Для режиссера Георгия Данелии Леонов стал настоящим счастливым талисманом — они сняли 10 фильмов, которые неизменно имели успех у зрителей. У Данелии он сыграл и своего единственного отрицательного персонажа, в фильме «Совсем пропащий». После выхода картины в прокат «Мосфильм» завалили гневными письмами, в которых простые люди требовали… привлечь к ответственности негодяев, которые превратили прекрасного актера в мерзавца, да еще и за народные деньги.

Мягкость Леонова часто играла с ним злые шутки. Он уволился из Театра Маяковского после курьезного скандала с рекламным роликом. Актера попросили сыграть в коротком сюжете «Покупайте рыбу нототению» и он не смог отказать. Режиссер театра Гончаров собрал после этого труппу театра и при всех оскорбил своего лучшего актера:

«Костлявая рука голода совсем задушила Евгения Павловича Леонова, скинемся что ли, пустим шапку по кругу, чтобы артист не перебивался нототенией».

Этим обидным выступлением он довел Леонова до слез. Актер не мог поверить, что кто-то считает, что он пошел на эту маленькую глупую роль из-за денег. После этого случая Евгений Павлович ушел в Ленком к Марку Захарову. Тот был невероятно рад такому пополнению и Леонов стал получать роли в каждом спектакле. Актер все равно не был счастлив — его глодало то, что он был самым старшим в команде молодых талантов Ленкома, среди которых были такие звезды, как Абдулов, Караченцов, Збруев и Янковский.

Как в студенческие годы, Леонов чувствовал себя чужим в компании коллег, но в этот раз дело было не в злых шутках, а в нем самом. Постоянные переживания дали о себе знать и у актера снова начались проблемы с сердцем. Ему предлагали отдохнуть, лечь в больницу подлечиться, но впереди была «Кин-дза-дза!» Георгия Данелии.

Через год после успеха фильма, на гастролях Ленкома в Германии, у Леонова случился сердечный приступ. Актер перенес тяжелейшую операцию на сердце и чудом выжил. Он верил, что будет здоров и у него впереди много замечательных работ в кино и театре, но близкие знали, что сшитые врачами сосуды ведут себя не так как надо, во многом из-за того, что актер себя совершенно не берег.

Вскоре Леонов стал ощущать, что жизнь его подходит к концу. Сердце шалило, а по ночам накатывал страх внезапной смерти. Актер панически боялся, но не за себя, а за Ванду и сына — он переживал, что после его смерти они пойдут по миру и работал, работал и работал. Его сердце остановилось 29 января 1994 года — Евгений Павлович одевался утром на работу и внезапно упал.

Жена подумала, что он оступился, но когда подошла, то поняла, что это был конец. Евгений Павлович умер почти мгновенно — оторвался тромб. В тот день спектакля не было, но ни один билет не был сдан.