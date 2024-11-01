Кто продвигал простого сельского парня к вершинам власти и чем это кончилось

Михаил Сергеевич Горбачев — первый и последний президент СССР, последний лидер Коммунистической партии Советского Союза и первый глава советского государства, добровольно отдавший власть своим политическим противникам. Он дал гражданам СССР небывалую ранее политическую свободу и открыл страну остальному миру, но не решился реформировать неэффективную экономику и не смог вывести государство из глубокого кризиса. Как простой сельский парень сумел поступить в главный вуз СССР? Кто продвигал его по карьерной лестнице к вершинам власти? Кем Горбачев останется в истории — героем или неудачником? «Лента.ру» вспоминает биографию одного из самых трагических и недооцененных правителей нашей страны.

Детство и молодость

Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Северо-Кавказского края (ныне территория Ставропольского края) СССР в крестьянской семье. Отец Сергей Андреевич был механизатором на МТС (машинно-тракторной станции). Мать Мария Пантелеевна (девичья фамилия Гопкало) происходила из семьи переселенцев с Украины и работала в колхозе.

Миша Горбачев с дедом, председателем колхоза «Красный Октябрь» Пантелеем Ефимовичем Гопкало (1894—1953), и бабушкой Василисой Лукьяновной Гопкало (в девичестве Литовченко)

Два дяди и тетя по отцу умерли от голода в начале 1930-х годов, оба деда пострадали во время массовых сталинских репрессий. Андрея Моисеевича, деда по отцу, арестовали в 1934 году за невыполнение посевного плана и на два года отправили на лесоповал в Сибирь. Деда по матери, Пантелея Ефимовича Гопкало, в 1937 году арестовали и осудили за «контрреволюционную правотроцкистскую деятельность», но в конце 1938 года оправдали.

В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, Горбачев вместе с матерью (отец в это время воевал на фронте) в течение нескольких месяцев пережил немецкую оккупацию в Ставрополье. С 15 лет под началом своего отца, демобилизованного после ранения, он работал помощником комбайнера в МТС, а в 17 лет получил орден Трудового Красного Знамени.

Вопреки военному перерыву в учебе, среднюю школу Горбачев окончил с серебряной медалью, что вместе с правительственной наградой позволило ему без экзаменов поступить на юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, который он окончил с отличием в 1955 году.

Михаил Горбачев. 1950-е годы

В 1967 году Горбачев заочно окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) по специальности «агроном-экономист».

Партийная карьера

После окончания университета молодого Горбачева по распределению отправили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры. Но уже спустя десять дней ему предложили перейти на комсомольскую работу на должность заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации в краевом комитете Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи (ВЛКСМ). С сентября 1956 года Горбачев был первым секретарем Ставропольского городского комитета ВЛКСМ, с апреля 1958-го — вторым секретарем краевого комитета ВЛКСМ, а с марта 1961 года — первым секретарем краевого комитета ВЛКСМ.

В октябре 1961-го он участвовал в XXII съезде КПСС (Горбачев был ее членом с 1952 года), принявшего решение вынести тело Сталина из мавзолея на Красной площади. В дальнейшем Горбачева избирали делегатом XXIV (1971) и всех последующих (1976, 1981, 1986, 1990) съездов партии.

В 1962-м по предложению первого секретаря Ставропольского краевого комитета КПСС Федора Кулакова, который потом будет способствовать его карьерному росту, Михаил Сергеевич перешел на партийную работу. В 1962-1966 годах он работал партийным организатором Ставропольского территориально-производственного колхозно-совхозного управления, в 1966-1968 годах был первым секретарем Ставропольского горкома КПСС.

В 1968-м Горбачев по протекции секретарей ЦК КПСС Федора Кулакова и Ивана Капитонова против воли первого секретаря крайкома Леонида Ефремова стал вторым секретарем Ставропольского крайкома КПСС, а в 1970 году сменил Ефремова на этой должности и до 1978-го возглавлял краевую партийную организацию. В 1971 году он стал членом ЦК КПСС.

В этот период Горбачев познакомился с Юрием Андроповым, председателем КГБ СССР в 1967-1982 годах и генеральным секретарем ЦК КПСС в 1982-1984 годах

У Андропова была тяжелая болезнь почек, поэтому он постоянно ездил лечиться на минеральные курорты Ставропольского края. По позднейшим свидетельствам, Андропову сразу понравился молодой (39 лет), интеллигентный и амбициозный руководитель края.

Осенью 1978 года после скоропостижной смерти секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству Федора Кулакова Горбачев занял его место при негласной поддержке Юрия Андропова, а в 1980-м стал членом Политбюро ЦК КПСС, войдя таким образом в высшую партийную элиту Советского Союза.

В 1970-1989 годах он был депутатом Верховного Совета СССР, в 1979-1989 годах — депутатом Верховного Совета РСФСР; возглавлял комиссии Верховного Совета СССР по делам молодежи (1974-1979), законодательных предложений (1979-1984) и по иностранным делам (1984-1985).

Во главе страны

В марте 1985 года по предложению министра иностранных дел СССР Андрея Громыко 54-летнего Михаила Горбачева избрали генеральным секретарем ЦК КПСС. В июле 1990-го на XXVIII съезде КПСС его переизбрали на второй срок. С декабря 1989 по июнь 1990 года Михаил Сергеевич одновременно возглавлял воссозданное Российское бюро ЦК КПСС.

В сентябре 1988 года Михаил Горбачев возглавил Президиум Верховного Совета СССР (пост упразднили согласно изменениям в Конституции СССР от 1 декабря 1988 года), став также и формальным главой советского государства. С мая 1989 по март 1990 года он занимал должность председателя Верховного Совета СССР. В марте 1990-го после очередных изменений в советской Конституции III (внеочередной) Съезд народных депутатов СССР избрал Михаила Горбачева президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.

Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев общается с журналистами в перерыве между заседаниями на I съезде народных депутатов СССР (25 мая - 9 июня 1989 года) в Кремлевском Дворце съездов

После прихода к власти Михаил Горбачев приступил к масштабным преобразованиям во внутренней и внешней политике советского государства. Одной из наиболее запомнившихся горбачевских реформ стала антиалкогольная кампания, начатая 17 мая 1985 года, которая привела к повышению цен на спиртное, сокращению его производства, вырубке виноградников, дефициту сахара из-за активного самогоноварения и появлению в связи с этим карточек на сахар и алкоголь.

Перестройка и гласность

В апреле 1985 года Горбачев объявил курс на «ускорение социально-экономического развития СССР» и всестороннее совершенствование социализма, впоследствии получивший название Перестройка. Это подразумевало развитие демократических тенденций, расширение гражданских прав и свобод, укрепление законности и правопорядка, преодоление догматизма и узколобого консерватизма.

Одним из главных лозунгов горбачевской Перестройки стала политика гласности — ослабление цензуры и отказ от замалчивания актуальных социально-политических проблем. В результате курс на гласность постепенно привел к существенному расширению свободы слова и печати в СССР, а после принятия в 1990 году закона о печати, — к полному упразднению цензуры.

Спор академика АН СССР и политического деятеля, диссидента и правозащитника Андрея Дмитриевича Сахарова (в центре снимка на переднем плане) и генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. 1989 год

Началась широкая кампания реабилитации жертв политических репрессий со стороны советской власти, из мест лишения свободы и ссылок вернулись политические заключенные и диссиденты, в том числе опальный академик Андрей Сахаров.

Массовая советская аудитория получила доступ к ранее запрещенным или малоизвестным для широкой публики произведениям культуры и искусства — книгам, фильмам и театральным постановкам. Благодаря политике гласности театр, кино, телевидение и печать переживали период небывалого взлета и обновления.

Во время правления Горбачева существенно упростился порядок въезда и выезда из СССР и максимально расширились гуманитарные связи Советского Союза с другими государствами.

Экономика

Одновременно с идеологической реформой Горбачев инициировал коренное обновление экономики страны. Сначала он не собирался вовсе отказываться от социализма, выдвинув идею широкого развития кооперативных предприятий, а также форм частной собственности и семейного подряда, особенно в сельском хозяйстве и в сфере обслуживания.

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время посещения завода имени А.И. Лихачева

Крупные промышленные предприятия переводились на самоокупаемость и самофинансирование с усилением их самостоятельности, но без расширения ответственности за расходование средств. План заменялся государственным заказом на часть произведенной продукции — оставшуюся часть предприятие должно было реализовывать самостоятельно. Трудовые коллективы получили право избирать директоров и свои органы самоуправления, а также арендовать у государства основные фонды.

Но экономические реформы Горбачева большого успеха не имели. Народное хозяйство СССР было нерыночным, громоздким, малоэффективным и сильно зависело от мировых цен на энергоносители, которые с середины 1980-х годов стали резко падать. В результате бюджетный дефицит в 1987-1989 годах составлял по 20 процентов ежегодно.

Падение доходов бюджета заставило Горбачева занимать деньги на Западе, и год от года внешний долг страны стремительно увеличивался

В рамках ограниченной модернизации системные проблемы советской экономики были нерешаемы, но слабая экономическая команда Горбачева, как ее охарактеризовал в интервью «Ленте.ру» доктор экономических наук Евгений Ясин, не могла решиться на более радикальные преобразования.

Когда в конце 1991 года за реформы взялся Гайдар, ситуация была настолько критической, что на написание программ времени уже не оставалось. Егор Тимурович сразу приступил к конкретным мерам, к разработке проектов постановлений и указов… Любые преобразования нужно проводить вовремя. Если бы реформы были проведены в 1989-1990 годах, то страна вышла бы из трансформационного кризиса не в 1998 году, а намного раньше Евгений Ясин доктор экономических наук

Встреча генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева во время своего визита в Итальянскую Республику и Ватикан с Папой Римским Иоанном Павлом II. 1989 год

Внешняя политика

Гораздо успешнее во время правления Горбачева оказались внешнеполитические реформы. Дипломат Анатолий Адамишин, бывший в годы перестройки первым заместителем министра иностранных дел СССР, отозвался о них так:

Горбачев примирился с Западом и Китаем, прекратил гонку вооружений, закончил холодную войну. Благодаря ему мир если не избавился от угрозы ядерной войны, то далеко ее отодвинул. Михаилу Сергеевичу не повезло … страна досталась ему слишком запущенной Анатолий Адамишин советский и российский дипломат

Политика «нового политического мышления», провозглашенная Горбачевым в 1987 году, означала отказ от противостояния с Западом, опору на общечеловеческие ценности в международных отношениях, курс на немедленное сокращение вооружений, особенно ядерных.

Встреча глав государств в рамках саммита «Большой семерки» в Лондоне, Великобритания. 1990 год. Президент США Джордж Буш, президент СССР Михаил Горбачев, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, президент Франции Франсуа Миттеран, канцлер ФРГ Гельмут Коль (слева направо, первый ряд), председатель Совета министров Италии Джулио Андреотти (второй слева), премьер-министр Канады Брайан Малруни (третий слева) и премьер-министр Японии Тосики Кайфу (второй справа) перед началом заседания

Это нашло свое отражение в череде основополагающих международных договоров и других соглашениях, подписанных Советским Союзом при Горбачеве. В 1989 году Михаил Горбачев решился вывести советские войска из Афганистана после почти десяти лет затяжной и кровавой войны в этой стране, стоившей жизни почти 15 тысячам солдат и офицеров.

Благодаря сознательной позиции Горбачева к концу 1980-х годов СССР отказался от контроля за внутренней и внешней политикой стран восточноевропейского блока. В результате в серии «бархатных революций» во второй половине 1989 года во всех государствах Восточной Европы сменилось высшее политическое руководство и к власти пришли сторонники полного разрыва с советской системой и форсированной переориентацией на Запад.

В 1990 году Советский Союз вместе с другими державами-победительницами во Второй мировой войне подписал Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, результатом которого стало упразднение ГДР и объединение Германии.

Распад СССР и отставка

К концу 1980-х — началу 1990-х непоследовательность и противоречивость в проведении преобразований вместе с другими факторами привели к резкому обострению системного кризиса во всех сферах жизни советского общества.

На фоне экономических проблем и прогрессирующей социально-политической нестабильности в стране усилились многочисленные межэтнические конфликты, в ряде случаев приведшие к вооруженным столкновениям с участием армейских подразделений

В союзных республиках, особенно в Прибалтике и Закавказье, нарастали сепаратистские и ксенофобские настроения. Попытки силового решения этих проблем в Грузии в апреле 1989 года, Азербайджане — в январе 1990 года и в Литве — в январе 1991 года лишь усугубили ситуацию и дискредитировали центральную власть и лично Горбачева в глазах передовой общественности.

После неудачной попытки на рубеже 1990-1991 годов законсервировать развитие неблагоприятных для себя социально-политических процессов в апреле 1991-го Горбачев решил договориться с лидерами союзных республик и инициировал Новоогаревский процесс. Он предусматривал разработку проекта нового Союзного договора, датой подписания которого было назначено 20 августа 1991 года.

Однако неудачный вооруженный путч 19-21 августа 1991 года, устроенный оказавшимися не у дел партийными и государственными деятелями из окружения Горбачева, учредившими так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), привел к срыву Новоогаревского процесса и положил начало коллапсу СССР.

24 августа 1991 года Горбачев объявил об уходе с должности генерального секретаря ЦК и о выходе из КПСС.

Бывший президент СССР Михаил Горбачев отвечает на вопросы журналистов в Королевском институте международных отношений 30 мая 2002 года в Лондоне, Великобритания

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских и Алма-Атинских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Сергеевич заявил о вынужденном прекращении своей деятельности на посту президента СССР.

В январе 1992 года бывший президент СССР создал и возглавил Международный фонд социально-экономических и политологических исследований («Горбачев-Фонд)». В 1996-м Михаил Горбачев участвовал в выборах президента России, но получил 0,51 процента голосов избирателей. В 2000 году он учредил Российскую объединенную социал-демократическую партию, которая в 2001 году вошла в состав Социал-демократической партии России (СДПР). В 2001-2004 годах Михаил Сергеевич был председателем СДПР.

Личная жизнь

С 1953 года Михаил Горбачев был женат на Раисе Максимовне (в девичестве Титаренко), умершей от рака крови (лейкемии) в 1999 году. В 1957 году у них родилась дочь Ирина. В настоящий момент Ирина Вирганская является соучредителем и вице-президентом «Горбачев-фонда».

Смерть и наследие

Михаил Сергеевич Горбачев умер в Центральной клинической больнице в Москве 30 августа 2022 года на 92-году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище столицы рядом с женой Раисой Максимовной.

В 1990 году Горбачеву присудили Нобелевскую премию мира. В 1999 году он стал одним из инициаторов создания форума лауреатов Нобелевской премии мира.

Михаил Горбачев был удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Он был награжден тремя орденами Ленина (1971, 1973, 1981), орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1949), «Знак Почета» (1966), Почета (2001), Андрея Первозванного (2011).

Журналист Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) выносит портрет бывшего президента СССР Михаила Горбачева после церемонии прощания в Доме союзов в Москве. 3 сентября 2022 года

Горбачев обладал многочисленными иностранными наградами и премиями, а также почетными учеными степенями некоторых российских и зарубежных университетов.

Горбачев автор нескольких десятков книг — «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира» (1987), «Жизнь и реформы» (1995), «Как это было. Объединение Германии» (1999), «Размышления о прошлом и будущем» (1998), «Наедине с собой» (2012), «После Кремля» (2014), «Остаюсь оптимистом» (2017) и других.

Оценки личности

Как любая значительная историческая личность мирового значения, Михаил Горбачев в оценках различных людей воспринимается по-разному.

Михаил Горбачев на открытии выставки «Михаил Горбачев. Perestroika», посвященный 80-летнему юбилею первого президента СССР

Руководитель службы протокола аппарата президента СССР Владимир Шевченко в своих мемуарах называл Горбачева глубоко советским человеком, который просто не мог поверить в то, что прежний мир стремительно исчезает.

Горбачев был по натуре… немного мечтателем, идеалистом — притом что в делах тактических и сиюминутных политических играх мог быть политиком жестким, расчетливым, хладнокровным. Но на дальнюю перспективу это не распространялось. Он искренне верил в социализм, в его "творческий потенциал", в "новое мышление для нас и для всего мира", то есть в постепенное, бесконфликтное сближение двух систем — и много говорил об этом Владимир Шевченко глава службы протокола президентов СССР и России

С этим отчасти соглашается биограф Горбачева, американский историк Уильям Таубман. По его мнению, вопреки ошибкам и неспособности достичь всех своих благородных целей, в людской памяти Михаил Сергеевич останется трагическим героем, который заслуживает понимания и восхищения.

Первый президент СССР Михаил Горбачев на пресс-конференции в «Горбачев-Фонде», посвященной 25-летию Перестройки