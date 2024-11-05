Почему ВДВ называют «войска дяди Васи»

Герой Советского Союза генерал армии Владимир Маргелов является одним из талантливых военачальников времен Великой Отечественной войны, ярко проявив себя на должностях начальника штаба, заместителя и командира стрелковой дивизии. После войны Маргелов возглавил Воздушно-десантные войска, превратив их в элиту Вооруженных сил СССР. Генерал стал самым знаменитым главкомом ВДВ, которые с тех пор в шутку расшифровываются как «войска дяди Васи». «Лента.ру» вспоминает боевой путь военачальника.

© Генерал армии Василий Маргелов, 1979 года // РИА Новости

Ранние годы

Будущий главком ВДВ родился 27 декабря (по новому стилю) 1908 года в городе Екатеринослав (ныне Днепр) в многодетной семье выходцев из Белоруссии: рабочего-металлурга Филиппа Ивановича Маркелова и его жены Агафьи Степановны. В 1913 году семья вернулась на родину отца — в местечко Костюковичи Климовского уезда Могилевской губернии (ныне город в Могилевской области).

Василий закончил церковно-приходскую школу, а затем школу сельской молодежи, работал грузчиком, плотником, коногоном, помощником мастера в кожевенной мастерской, экспедитором по доставке почтовых отправлений, лесником.

Начало военной карьеры

В 1928 году юноша был призван в ряды Красной армии и направлен на учебу в Объединенную белорусскую военную школу в Минске, где на втором курсе его назначили старшиной пулеметной роты. В 1929-м стал членом ВКП(б), изменив из-за ошибки в партбилете фамилию на Маргелов.

Окончив в 1931-м с отличием военную школу, Василий был направлен служить командиром пулеметного взвода в полковую школу 99-го стрелкового полка в 33-й стрелковой дивизии Белорусского военного округа. С 1933 по 1936 год в Объединенной белорусской школе Маргелов дослужился от командира взвода до командира пулеметной роты.

В октябре 1938-го в звании капитана вступил в командование 2-м батальоном 23-го полка 8-й стрелковой дивизии.

В аттестации Маргелова на присвоение ему звания майора было отмечено:

За короткий период завоевал авторитет среди бойцов и командиров. Тактически развит хорошо. Технические средства борьбы знает. Стрелковое дело знает хорошо и сам хороший стрелок. Требовательный к себе и подчиненным. Обладает твердой волей. В проведении в жизнь принятого решения настойчив. Физически развит, в походах вынослив

Участие в боях с поляками и финнами

В должности начальника 2-го отделения (разведка) штаба 8-й стрелковой дивизии Маргелов участвовал в Польском походе Красной армии в 1939 году, совершив ряд дерзких рейдов в тыл противника. В частности, в составе группы из водителя броневика и двух бойцов без боя освободил небольшой белорусский городок, окружив городскую ратушу с местными властями.

Позднее Маргелов рассказывал:

Шановне панове! Вы арестованы и сопротивление бесполезно, — решительным голосом произнес я. — Советские войска уже заняли позиции вокруг городка. Вам, полковник, советую прямо сейчас связаться со своим полком и дать команду готовиться к сдаче наступающим советским частям, а потом вы все отправитесь со мной в расположение наших войск — во избежание ненужных инцидентов

В ходе советско-финской войны 1939-1940 годов Маргелов командовал Отдельным разведывательным лыжным батальоном 596-го полка 122-й стрелковой дивизии, захватив во время одной из операций в плен офицеров шведского генерального штаба. Маргелов отмечал: «Проникнуть в тыл противника было крайне сложно — белофинны были превосходными солдатами».

Вскоре после окончания войны, 21 марта 1940-го Маргелову было присвоено звание майора, и он был назначен на должность помощника командира полка по строевой части.

Майор Василий Маргелов. 1941 год

В октябре 1940 года волевой командир с боевым опытом возглавил 15-й отдельный дисциплинарный батальон Ленинградского военного округа, быстро наведя порядок и завоевав неформальный авторитет среди подчиненных.

Великая Отечественная война

С началом Великой Отечественной войны майор Маргелов был назначен командиром стрелкового полка 1-й гвардейской дивизии народного ополчения Ленинградского фронта (переименованной в сентябре 1941-го в 80-ю стрелковую). Костяк полка составили бойцы бывшего дисбата.

Бойцы полка слушают своего командира, майора Василия Маргелова (крайний справа). 1941 год

21 ноября 1941-го Маркелов возглавил 1-й Особый лыжный полк моряков Краснознаменного Балтийского флота, хотя сухопутных командиров в морской пехоте не жаловали.

Командир взвода управления батареи артполка Николай Шувалов вспоминал:

Когда полк моряков был построен для представления новому командиру, Маргелов после команды «Смирно!», увидев много хмурых лиц, смотревших на него не особенно-то дружелюбно, вместо обычных, положенных в таких случаях слов приветствия «Здравствуйте, товарищи!», крикнул: «Здорово, клешники!» Мгновение — и в строю ни одного хмурого лица

Морские пехотинцы быстро приняли нового командира, обращаясь к нему в знак уважения по-флотски — «товарищ капитан 3-го ранга», вместо положенного — «товарищ майор». Через много лет, став командующим ВДВ, Маргелов добился, чтобы десантники, как и матросы, тоже носили тельняшки, цвет полосок которых был вместо темно-синего голубым.

Он пояснял это так: «Удаль братишек запала мне в сердце. Мне хочется, чтобы десантники переняли славные традиции старшего брата — морской пехоты и с честью их продолжали».

Морские пехотинцы высаживаются на берег. 1942 год

Когда на военном совете, проводимом министром обороны маршалом Андреем Гречко, главком ВМФ адмирал флота СССР Сергей Горшков заявил, что тем самым десантники крадут у моряков тельняшки, Маргелов резко возразил: «Я сам в морской пехоте воевал, и знаю, что десантники заслуживают, а что — нет!»

В июле 1942 года Маргелов уже в звании подполковника возглавил 13-й гвардейский полк 3-й гвардейской дивизии. Принимал участие в боях под Ленинградом, а затем вместе с соединением был переброшен под Сталинград, где в декабре 1942-го отражал попытку прорыва немецкого фельдмаршала Эриха фон Манштейна к окруженной 6-й полевой армии генерала Фридриха Паулюса.

Командир 3-й гвардейской дивизии генерал Кантемир Цаликов отмечал:

Полк сдержал наступление крупных сил противника, которые пытались при поддержке 70 танков прорвать оборону полка. В трехдневных боях 13-й гвардейский полк нанес противнику большие потери в живой силе и технике, тем самым блестяще выполнил задачу сдержать противника до подхода главных сил 2-й гвардейской армии. В бою за деревню Шестаков товарищ Маргелов был серьезно контужен, но через двое суток вернулся в строй. Волевой и бесстрашный командир

На посту командира дивизии

Цаликов назначил Маргелова начальником штаба дивизии, а затем своим заместителем. 15 апреля 1943 года Маргелову было присвоено звание полковника. В ходе Миусской наступательной операции оборону одной из попавших в окружение частей пришлось возглавить Маргелову.

31 июля 1943-го Военный совет Южного фронта отмечал: «Части 3-й гвардейской дивизии в течение суток отважно и храбро дрались в окружении, сковав своими действиями большие силы противника, чем облегчили действия армии».

Полковник Василий Маргелов. 1943 год

Получив приказ выйти к своим, гвардейцы во главе с Маргеловым внезапным ударом прорвали кольцо неприятельских войск и вышли из окружения.

В его боевой характеристике отмечалось:

Командир железной силы воли, требователен к себе и подчиненным. Решительный. Организаторскими способностями обладает достаточными. В боях на реке Миус систематически находился в частях дивизии, непосредственно в боевых частях пехоты, осуществлял личный контроль и проверку исполнения всех приказов и приказаний командования. В трудную минуту боя помогал командирам частей в руководстве боем

29 декабря 1943 года гвардии полковник Василий Маргелов был назначен исполняющим обязанности командира 49-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 3-го Украинского фронта. За стремительное форсирование Днепра и освобождение Херсона 13 марта 1944 года Маргелов был удостоен звания Героя Советского Союза, а в сентябре того же года стал генерал-майором.

В июне 1944-го Маргелов был утвержден в должности и до конца войны командовал 49-й гвардейской стрелковой дивизией, которая отличилась в сражениях в Венгрии и Австрии.

Генерал-майор Михаил Белов отмечал:

В ходе исключительно тяжелых боев особую стойкость показала 49-я гвардейская стрелковая дивизия. Ее командир Герой Советского Союза генерал-майор В. Ф. Маргелов и на сей раз проявил незаурядные командирские качества, личную храбрость и волю к победе. Вдохновляла не только высокая и крепкая фигура комдива с маузером в руке, но и следовавший за ее появлением массированный артогонь по противнику, ввод в бой сил, переброшенных с других направлений, резервов

Служба в десантных войсках

24 июня 1945 года в Москве на параде Победы Маргелов в качестве командира батальона торжественно прошел по брусчатке Красной площади в составе сводного полка 2-го Украинского фронта.

В 1948 году военачальник закончил военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К. Е. Ворошилова и был направлен для дальнейшей службы в Воздушно-десантные войска.

Генерал-полковник Василий Маргелов. 1963 год

Его бывший однокашник по военной школе и многолетний заместитель по ВДВ генерал Иван Лисов вспоминал, что Маргелов поначалу сомневался в назначении:

Что это у вас за войска: летчики — не летчики, пехота — не пехота? Может, пока не поздно, сослаться на слабость здоровья и рвануть к своим сухопутчикам? У вас тут все сигают с неба. А для меня легче три раза в атаку сходить, чем с парашютом прыгнуть. Не по мне ваш цирк

Однако узнав, что ему доверено командовать одним из самых боеспособных соединений ВДВ — 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, Маргелов изменил свое мнение, совершив в мае 1948-го свой первый прыжок с парашютом, несмотря на многочисленные фронтовые ранения, в том числе, в ноги. Всего генерал совершил более 60 прыжков с парашютом, последний из них в 65-летнем возрасте, после чего министр обороны СССР запретил ему рисковать собой.

Много лет спустя Маргелов вспоминал:

До сорока лет я смутно представлял, что такое парашют, мне и во сне прыжки не снились. Получилось это само по себе, а точнее, как положено в армии, по приказу. Я человек военный, если нужно, готов хоть к черту в зубы

Проявив себя как грамотный и деятельный командир дивизии, в апреле 1950-го Маргелов возглавил 37-й гвардейский воздушно-десантный корпус, дислоцированный на Дальнем Востоке.

После смерти Сталина и ареста Берии, в августе 1953-го Маргелова вызвали в Москву и предложили стать военным комендантом Москвы.

Военачальник поблагодарил за доверие и сказал, что боится международного скандала, так как при иностранцах может высказаться открытым текстом в непечатных выражениях. Комиссия пришла к выводу, что Маргелов не годится на должность, а сам он с облегчением сказал домашним: «Сам я того не хотел. Не хочу быть милиционером».

Командующий Воздушно-десантными войсками СССР генерал Василий Маргелов (слева) поздравляет курсантов-десантников с успешным совершением прыжка с парашютом. 1969 год

На Дальний Восток Маргелов вернулся уже в звании генерал-лейтенанта, а 31 мая 1954 года был назначен командующим Воздушно-десантными войсками. Министру обороны СССР маршалу Георгию Жукову на посту главкома ВДВ был необходим энергичный и волевой генерал.

На посту главкома ВДВ

На новом посту Маргелов тут же сменил всех командующих корпусов, заменив их молодыми и образованными офицерами.

Его программа реформ ВДВ состояла из ряда пунктов: сделать дивизии не двух, а трехполковыми, подтянуть дисциплину, усилить воспитательную работу, делая особый упор на индивидуальную подготовку бойцов, ввести в состав каждого соединения батальон разведки, а в полках создать разведроты.

Советские десантники перед прыжком. 18 июня 1976 года

Резко усилить огневую мощь ВДВ за счет усиления артиллерией и боевыми машинами десанта, увеличить мобильность новыми военно-транспортными самолетами, заменить карабины автоматами, в каждой десантной дивизии все до последнего человека должны прыгать с парашютом, ввести особую форму одежды. 26 июля 1968 года приказом министра обороны СССР в десантных войсках был введен голубой берет в качестве основного головного убора.

Маргелов создавал войска постоянной боевой готовности: воздушно-десантные дивизии в случае получения приказа в полном составе за сутки должны были быть передислоцированы в нужную точку планеты.

В марте 1959-го Маргелов был понижен в должности — до заместителя главкома ВДВ — из-за ЧП в артиллерийском полку 76-й воздушно-десантной дивизии, где военнослужащие изнасиловали нескольких женщин из числа гражданских лиц. С июля 1961 по январь 1979 года Маргелов вновь командовал Воздушно-десантными войсками СССР.

28 октября 1967 года военачальнику было присвоено звание генерала армии, а в августе 1968-го Маргелов руководил действиями ВДВ при вводе войск Варшавского договора в Чехословакию. Десантники захватили местные аэродромы, блокировали дороги, вокзалы, штабы воинских частей, предприятия военной промышленности, здания телевидения и радио, задержали руководство Чехословакии.

Маргелов докладывал Гречко:

В десантников бросали камни, плевали, выкрикивали антисоветские лозунги и ругательства, бросались на солдат и делали попытки выхватить оружие, забрасывали контрреволюционными листовками и другой печатной литературой. В этой сложной обстановке десантники-разведчики не растерялись, проявили стойкость и упорство, хладнокровие и выдержку

В эпоху холодной войны между СССР и США предполагалось, что после ударов тактическим ядерным оружием в тыл противника высадятся Воздушно-десантные войска.

Маргелов отмечал: «Чтобы выполнять свою роль в современных операциях надо, чтобы наши соединения и части были высокоманевренными, укрытыми броней, обладали достаточной огневой эффективностью, хорошо управляемы, способны десантироваться в любое время суток и быстро переходить к активным боевым действиям после приземления».

Фото на память. Десантники с командующим ВДВ генералом армии Василием Маргеловым (в центре) по итогам общевойсковых учений «Двина». 1970 год

На эту тему Маргелов написал диссертацию, которую успешно защитил 4 декабря 1968 года, получив ученую степень кандидата военных наук. Теорию военачальник чередовал с практикой, инициировав оснащение ВДВ техникой, среди которой были самолеты Ан-12, самоходки АСУ-57, СУ-85, боевая машина десанта БМД-1.

Смелые эксперименты и популяризация ВДВ

На вооружение ВДВ были приняты новые парашютные системы, а также тяжелые парашютные платформы для доставки людей и грузов. 5 января 1973 года на парашютодроме ВДВ «Слободка» под Тулой впервые в мировой практике было произведено успешное десантирование БМД-1 с двумя членами экипажа с транспортного самолета.

Боевая машина десантная БМД-1 на военном параде в честь празднования 62-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции на Красной площади Москвы

Оператором-наводчиком экипажа был родной сын главкома ВДВ старший лейтенант Александр Маргелов, командиром — подполковник Леонид Зуев. За десантированием сына Василий Маргелов следил с заряженным для себя на случай неудачи пистолетом в кармане, выкурив за 20 минут до приземления целую пачку любимых папирос «Беломорканал».

Маргелов, которого солдаты и офицеры за глаза звали Батя, всячески популяризировал в молодежной среде престиж службы в десантных войсках, в том числе с помощью популярных кинофильмов. Разведчики ВДВ в боевой обстановке не носят голубой берет, но в кино пришлось сделать по-другому.

Кадр из фильма «В зоне особого внимания»

Режиссер остросюжетной картины «В зоне особого внимания» (1977) Андрей Малюков вспоминал:

Маргелов категорически, в свойственных ему ярких и сочных выражениях объяснил мне, что он за голубой берет готов порвать глотку каждому. И голубой берет обязательно должен быть на головах наших героев. А голубой берет, конечно, это яркое пятнышко и по законам разведки этого не должно было быть, но здесь это некий символ рода войск

Полковник Николай Иванов отмечал: «Под более чем двадцатилетним началом Маргелова десантные войска стали одними из самых мобильных в боевой структуре Вооруженных сил, престижных службой в них, особо почитаемых в народе. Конкурс в Рязанское воздушно-десантное училище перекрывал цифры ВГИКа и ГИТИСа. Дух войск витал настолько высоко, что вся остальная Советская армия зачислялась в разряд «соляры» и «шурупов».

В декабре 1978-го Маргелов отметил свое 70-летие, а в январе 1979 года министр обороны страны маршал Дмитрий Устинов снял военачальника с должности главкома ВДВ, направив в группу генеральных инспекторов министерства обороны СССР, где доживали свой век престарелые советские военачальники. Маргелов и после отставки продолжал опекать свое детище, выезжая в войска ВДВ и в качестве председателя госкомиссии принимая экзамены в Рязанском воздушно-десантном училище.

Личная жизнь, награды и смерть

Маргелов был трижды женат. Первая жена Мария родила ему сына Геннадия (1931-2016, ставшего генерал-майором), но затем оставила обоих. В браке с Феодосией Ефремовной Селицкой родились сыновья Анатолий (1938-2008) и Виталий (1941-2021) — доктор технических наук и профессиональный разведчик. С 1943 года третьей женой Маргелова стала военврач Анна Александровна Куракина, родившая близнецов Василия (1945-2010) и Александра (1945-2016), впоследствии офицеров ВДВ.

За свою боевую деятельность Маргелов был награжден Золотой звездой Героя Советского Союза, четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2-й степени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной звезды, орденом Октябрьской революции, двумя орденами «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 2-й и 3-й степени и множеством медалей.

Умер 4 марта 1990 года в возрасте 81 года. Похоронен на 11-м участке Новодевичьего кладбища Москвы.

Значение личности генерала Маргелова

Звание Героя Советского Союза ко многому обязывает. Василий Маргелов был человеком, который умел не только командовать, но и на личном примере показывал образец бесстрашия, причем не только в бою.

Члены семьи Василия Маргелова у бронзового бюста генералу, открытого во Пскове

Когда уточнялось, кто будет в БМД-1 во время опасного приземления с самолета, Маргелов сказал: «Я». Министр обороны маршал Андрей Гречко категорически отверг кандидатуру главкома ВДВ. Тогда Маргелов предложил своего сына Александра и опытного десантника Леонида Зуева.

Гречко спросил: «Но почему все-таки сын?» Маргелов ответил:

Много я видел слез матерей, оплакивающих своих погибших мужей и сыновей. А поскольку дело новое и очень рискованное, где все может случиться, я лично несу всю ответственность и отвечаю головой за исход эксперимента

В этом он был весь.