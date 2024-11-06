Евгений Примаков: как первый министр показал, что с Россией нельзя говорить с позиции силы

Он первым заговорил о многополярности, развороте на Восток и о том, что необходимо экономическое объединение России, Индии и Китая, фактически – о создании БРИКС. На этой неделе исполнилось бы 95 лет Евгению Примакову. Политический обозреватель Роман Никифоров – о первом министре, который показал, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы.

«Ультиматумов никаких быть не может. Диктовать нам не надо, мы и сами немного разбираемся в том, что делать», –говорил Евгений Примаков.

Нынешний министр иностранных дел Сергей Лавров позже назовет это «доктриной Примакова». А президент Владимир Путин на международном форуме «Примаковские чтения» упомянет другой термин, из мира науки.

«Мы даже говорим об особом методе Примакова. В его основе – системный ситуационный анализ, позволяющий всесторонне рассматривать события в политике, экономике, общественной жизни», – подчеркивал российский лидер.

Его многочисленные таланты удачно дополняли друг друга. И вся его биография пестрая: «смешение стилей и жанров». Родом из Киева, но вырос в Тбилиси. Жил с мамой в коммуналке на улице Ленинградской, в комнате площадью 14 квадратных метров. Соседи вспоминают: уже в ранние годы Евгений показал себя человеком ответственным.

«Когда я родилась, папа был в командировке, и Женя привез меня из роддома на фаэтоне. Он был тогда мальчишкой, ему было 12 лет», – вспоминает соседка Евгения Примакова.

После седьмого класса отправился в Баку в военно-морское училище. Это был 1944 год, шла война. Но морским волком не стал – здоровье подвело. Вернулся в Тбилиси, доучился в школе и теперь уже поехал в Москву. Здесь окончил Институт востоковедения и аспирантуру экономического факультета МГУ. При этом первая профессия – журналист. Сначала корреспондент арабской редакции Гостелерадио, а потом – собкорр газеты «Правда» на Ближнем Востоке.

Удивительное дело, в середине 60-х едва ли не каждый арабский лидер бросался к нему, журналисту, в объятия. Но газета «Правда» – это все-таки главный печатный орган ЦК КПСС. Примаков выполнял деликатные поручения: например, вел переговоры с курдскими повстанцами в Ираке. В поездках его сопровождал молодой дипломат Александр Зотов.

«Это я его снимал. Любимая винтовка курдских повстанцев, чешская винтовка Брно», – рассказывал чрезвычайный и полномочный посол СССР и РФ в Сирии Александр Зотов.

Примаков сумел и с Багдадом не поссориться, и с лидером курдов Мустафой Барзани связь наладить. «Встретил Примакова очень так радушно и сказал: Вы мой папа, я, как волос у вас на голове: вы меня сюда чешите, я сюда расту, если сюда, значит, сюда», – отмечал Александр Зотов.

Чем еще занимался корреспондент Примаков, можно только догадываться. Для понимания вспомним популярный советский сериал «ТАСС уполномочен заявить», где простой журналист, полковник контрразведки Славин, оказался в африканской тюрьме.

Вернувшись на родину, погрузился в науку. Был замдиректора Института мировой экономики и международных отношений ИМЭМО. За этой вывеской скрывался интеллектуальный центр ЦК по выработке стратегии внешней политики страны. Затем возглавил Институт востоковедения Академии наук. А во время перестройки вошел в команду Михаила Горбачева. Последний генсек и первый президент СССР хотел окружить себя действительно компетентными людьми, но со временем перестал их слушать.

«Позиция Евгения Максимовича была такая, что он очень неплохо знал Запад и никогда не был таким большим поклонником Запада. Он говорил о том, что для страховки надо оставить несколько военных баз в Германии. И это было не принято Горбачевым», – подчеркнул президент ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Александр Дынкин.

Тем не менее Примаков выступил против ГКЧП, поддержав Горбачева. А распад Союза воспринял как трагедию. Личную. Примаков пытался спасти хотя бы часть советского наследия. Возглавил Службу внешней разведки, наследницу легендарного Первого управления КГБ. От генеральских погон отказался, руководил как гражданский.

«Он всегда заботился о коллективе. Он начал получать квартиры, разговаривать о зарплате, что было тогда очень важно, потому что из разведки многие уходили именно в силу того, что зарплаты были смешные», – вспоминал Александр Дынкин.

Едва ли не главной угрозой для новой России была ее внешняя политика, а точнее, ее отсутствие. С 1990 года МИД возглавлял Андрей Козырев, Мистер «Да», который Западу никогда не перечил. И в 1996-м его сменил Примаков, который напомнил: у России есть свои интересы!

«Он, без преувеличения, автор нашей внешнеполитической линии на Ближнем Востоке. Он же внес колоссальный вклад в выработку основ современной мировой науки об этом ключевом регионе мира», – напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

И не только на Ближнем Востоке.

«Он сказал: «Я выдвигаю новую идею «треугольника Россия – Индия – Китай». Это было блестящее решение Примакова, сейчас оно воплощено в БРИКС», – вспоминал чрезвычайный и полномочный посол России в Тунисе Вениамин Попов.

Для команды Бориса Ельцина Евгений Максимович никогда не был своим. Но в 1998-м, после дефолта, сложилась патовая ситуация: Госдума в оппозиции президенту. И даже принятие бюджета – проблема. Кремлю потребовалась авторитетная и компромиссная фигура. Так Примаков стал премьером.

Какую экономику Примаков получил в наследство? Вот первые пункты его антикризисной программы.

«Мы дали обязательство и будем строго его придерживаться: выплачивать текущую заработную плату всем бюджетникам, начинаем также погашать и долги», – говорил Евгений Примаков.

Договорился с левыми и с правыми, заручился поддержкой губернаторов и начал действовать! Взял под государственный контроль финансовые потоки.

«В ряде банков, и мы это знаем, жгут документы, оформляют трансферты задним числом – вот, где должно проявить себя МВД», – говорил председатель правительства.

И МВД себя проявило. Тогда ведомство возглавлял Сергей Степашин. Разобрались с перекупщиками, что заставляли сельхозпроизводителей продавать товары за бесценок, и даже со всесильными «водочными королями». «В бюджет поступало 1,5%. Можете представить. В Советском Союзе водка и табак давали 30% консолидированного бюджета, 30% бюджета Советского Союза. У нас – 1,5%», – отмечал Сергей Степашин.

Пошли на хитрость. Степашин пригласил к себе руководителей крупнейших предприятий.

«Я говорю: «Принято решение, в ближайшее время оно будет озвучено, мы вводим монополию на водку». Вы видели их лица. Все позеленели, побледнели. А потом еще и Максимыч на правительстве сказал, что мы прорабатываем с министром, после доклада Степашина, о введении монополии на водку. 14% пополнения бюджета через месяц!» – вспоминал Сергей Степашин.

И олигархи напряглись. Примаков никогда не скрывал своего негативного к ним отношения. А тут еще глава МВД передал ему список из 27 человек, которые внаглую воруют у государства.

Влиятельные фигуры из окружения Ельцина стали намекать президенту: мол, Примаков вас подсидеть хочет.

«Он нас с Примаковым пригласил к себе в Кремль. И неожиданно он нам говорит – сначала Максимовичу, потом мне: «Вы меня не предадите?» Мы так оторопело посмотрели: «А что, есть основания?» – рассказал Сергей Степашин.

К тому времени Примаков был на пике популярности: впервые после обвала цен в середине 80-х ему удалось сбалансировать бюджет, остановить гиперинфляцию и вернуть людям их зарплаты. Но всего через восемь месяцев после начала работы Ельцин все же решил отправить Примакова в отставку.

«И он говорит: «Евгений Максимович, я вас прошу написать заявление об отставке». Он говорит: «У вас есть претензии к моей работе и работе моего правительства?» «Нет». «Тогда, если вы приняли такое решение, у вас конституционные полномочия, я не буду писать заявление». Ну и все, пошел, говорит, к двери. А он несколько шагов сделал, говорит: «Евгений Максимович, давайте останемся друзьями». Ну, Примаков повернулся и вышел», – отметил президент ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Александр Дынкин.

После отставки было избрание в Госдуму, создание вместе с Юрием Лужковым избирательного блока «Отчество – вся Россия», из которого позже родилась «Единая Россия».

Наверное, самый известный эпизод, связанный с Примаковым, – его знаменитый разворот над Атлантикой. В марте 1999-го, будучи премьером, он летел в Вашингтон с официальным визитом. Но тут стало известно о решении НАТО бомбить Югославию. Тогда Евгений Максимович отменил все встречи и развернул самолет прямо в воздухе.

«Он никого никогда не предавал, это уникальное качество», – говорил Сергей Степашин.

Доктрина, метод и принципы Примакова – его наследие, которое даже непримиримые оппоненты признали. После смерти Евгения Максимовича госсекретарь США Мадлен Олбрайт сказала: он всегда действовал в интересах России.