ВЦИОМ: более 50% россиян верят, что в течение 10 лет изобретут лекарство от рака

Ещё 40% опрошенных надеются на повсеместное использование умных устройств. Всероссийский центр изучения общественного мнения также предложил респондентам представить себе жизнь через 50 лет и назвать ключевые черты человека будущего. 42% опрошенных верят, что люди станут лучше: человек будет умнее, образованнее и добрее, а также более адаптирован. С ними не согласны 18% россиян. В телефонном опросе участвовали 1 600 жителей страны старше 18 лет.