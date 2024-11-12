Жизнь и воля: как знаменитая актриса жила, любила и почему ушла от знаменитого писателя

Актриса Екатерина Волкова много играет в театре и кино. Сейчас, например, на канале «Россия 1» ее можно увидеть в исторической драме «Столыпин», где Волкова играет императрицу Марию Федоровну. Однако знаменита актриса еще и тем, что несколько лет была женой известного писателя, политика и бунтаря Эдуарда Лимонова, от которого родила двоих детей. В разговоре с «Мослентой» Екатерина рассказала о сложном браке с Эдуардом Лимоновым, счастье материнства, детстве в российской глубинке и прощении.

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О зле, прощении и бросившем семью отце

Многие болезни возникают из-за обид, которые мы держим в себе. Я стараюсь прощать людей и не помнить зла…

Мама простила моего отца, который бросил нас, когда мне было 10 лет. В итоге родители через 30 лет разлуки вновь соединились. У папы был инсульт, и мама предложила ему вернуться. Мама — гуманный человек, врач. Я тоже простила папу — полностью. Никогда ему не напоминала о том, как он поступил. Любовь выражается не в словах, а в поступках.

О бабушке, силе и лечащих молитвах

Моя бабушка — очень сильная женщина. И мама — сильная. Я выросла в деревне, подрабатывала в колхозе, мыла избу. Я видела, как бабушка просыпалась в четыре утра, чтобы подоить корову, и до глубокой ночи работала.

Бабушке было непросто с дедушкой, который воевал, участвовал в Сталинградской битве и вернулся домой с серьезным ранением и психологической травмой. Дедушка гонял бабушку, требуя отдать ему водку, но она все терпела.

Бабушка имеет для меня огромное значение. У нее был дар знахарки. Она лечила молитвами. Шептала-шептала, и болезни, недуги проходили.

© Фото: предоставлено героиней материала

О волевых женщинах, пении и бутылочке спирта

В моей семье мужчины не выдерживали жизни с волевыми женщинами. Мой папа ушел к женщине, которая была старше его на 10 лет, во многом из-за очень волевого характера моей мамы. В мою память врезалась сцена — папа ищет спирт, который мама принесла из больницы (она — врач), и не может найти. Просит меня помочь ему найти эту бутылочку. И я в желании угодить папе каким-то невероятным образом ее нахожу.

Папа в детский садик нес меня на плечах и при этом заставлял петь, и, пока я пела, он шел, переставала — останавливался. Любовь к пению у меня от папы и от моей бабушки со стороны папы — Лизавете, которую называли «курским соловьем».

О желании родить от Лимонова, сыне и семейных отношениях

Старшую дочку Леру я родила в первом браке, когда сама еще была девчонкой. Потом уже, как любая женщина, мечтала о сыне. А когда встретила Лимонова, очень сильно захотела от Эдуарда сына.

Прямо сразу у меня возникло желание: «Хочу сына от Эдуарда Лимонова». И он родился

Богдан — данный Богом, так мы его назвали. И меня охватил такой прилив материнства, такой восторг! Я поняла, что наконец появился мой самый главный предмет любви. Но когда между мужчиной и женщиной становится ребенок, семейные отношения очень часто осложняются. Вот и у нас так случилось.

© Фото: предоставлено героиней материала

О гостиницах, терпении и причинах разрыва

Уйти от Эдуарда Лимонова — мое решение. У нас с ним были разные взгляды на устройство быта, воспитание детей. Эдуард любил жить в гостиницах и думать не хотел о собственной квартире. Я пыталась ему объяснить, что детям не место в гостинице, что у них должны быть свои комнаты. Увы. Возможно, я была слишком категорична?

Когда Лимонова не стало, все стало видеться иначе. Наверное, мне надо было проявить больше терпения и понимания по отношению к нему.

О Мастере, влюбленности и тигре в Париже

Лимонов был для меня гонимым Мастером. Его хотелось защитить. Много лет я ассоциировала себя с булгаковской Маргаритой, которую играла в спектакле больше 20 лет. Жила на Патриарших прудах, где происходит действие романа Булгакова «Мастер и Маргарита», покупала желтые цветы и ждала Мастера.

Когда я встретила Лимонова, то влюбилась в него, но еще больше — в его роман «Укрощение тигра в Париже»: он снес мне голову. У нас с ним сложилась красивая история — любовь писателя и актрисы. Для меня это безумно важно: я свою жизнь живу, как художник. А настоящий художник — это вовсе не обязательно нарисованные картины. Они могут и не случиться, если не нашлось нужных красок, чтобы выразить свое видение мира. Но можно самой своей жизнью создать картину.

© Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

О мужчинах с кулаками, одиночестве и нехватке мудрости

Я очень эмоциональный человек, и мне сложно сохранять равновесие духа, выдержку. Считаю, что мужчина должен быть снисходительнее к женщине. Не понимаю мужчин, которые стучат кулаком по столу: «Я — главный».

Причина моего нынешнего одиночества в том, что мне не хватало мудрости, а моим мужчинам — снисходительности

Сейчас у меня много интересной работы, и… не до романов. Но я продолжаю верить, что мой человек появится.

Про Патрики

Моя стихия — Москва. Когда в спектакле «Женщины Есенина» я стала играть Айседору Дункан, которая приехала в революционную Москву со своим искусством танца и без ума влюбилась в нее, еще сильнее почувствовала всю силу, магию, скорость нашей столицы. Моя жизнь тесно связана с Патриаршими прудами. Много лет я здесь жила, а сейчас на Патриках живут мои дети, а я перебралась в квартирку на Тверской.

На Патриках меня знает каждая собака, как Сергея Александровича Есенина. Сейчас я очень много гастролирую с театром и каждый раз с нежностью и радостью возвращаюсь домой.