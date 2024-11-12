Звезда Голливуда и княгиня Монако: как жила и погибла Грейс Келли

Со дня рождения Ее Светлейшего Высочества княгини Грейс — или звезды Голливуда 50-х Грейс Келли — 12 ноября исполнилось 95 лет. Одну из самых красивых женщин своего времени обожали режиссеры, партнеры по съемочной площадке, журналисты и подданные Монако. Она была воплощением простоты, элегантности, чувства собственного достоинства и рассудительности. Ее имя и сейчас ассоциируется с подлинным аристократизмом. Как сложилась необычная судьба Грейс Келли, читайте в материале «Газеты.Ru».

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Семья Грейс Келли

Будущая кинозвезда и мать нынешнего князя Монако Альбера II происходила из обеспеченной католической семьи и воспитывалась в уважении к христианской вере — этот факт в будущем поможет ей построить уже собственную семейную жизнь и добиться любви подданных княжества Монако.

Родилась Грейс Келли в Филадельфии — она стала первым ребенком в семье Джона Б. Келли, сына эмигрантов из Ирландии, и Маргарет Майер, бывшего тренера женской команды по легкой атлетике Университета Пенсильвании, по отцовской линии происходившей от Иоганна Кристиана фон Майера из немецкого Людвигсбурга, политолога и юриста конца XVIII — начала XIX века. Получалось, что Грейс Келли — наследница германского аристократического рода.

Ее отец, впрочем, был совершенно равнодушен к европейской аристократии и королевским родам. Когда Грейс Келли соберется замуж за княза Монако Ренье III, он заявит:

«Я сказал князю, что королевские крови для нас мало что значат и что я надеюсь, он не будет разгуливать тут, как некоторые принцы».

Джон Б. Келли — которого чаще называли Джеком — мог себе позволить так разговаривать с представителем рода Гримальди: в качестве приданного он выдал $2 млн.

Многомиллионное состояние отец Грейс Келли сколотил на строительных работах. Еще в 1919-м, после армии, он взял в долг у своих братьев $7 тыс. и основал компанию, занимающуюся кирпичной кладкой.

Молодой Келли был многообещающим спортсменом: в армии он принимал участие в турнирах по боксу, а после профессионально играл в футбол и занимался греблей. В 1919-м и 1920-м Келли 126 раз победил в гонках по академической гребле, что сделало его шестикратным чемпионом США. В том же 1920-м Келли подал заявку на участие в Королевской регате Хенли в Великобритании. Но ему было отказано — из-за того, что занимался физическим трудом. Удивленный спортсмен отправился тогда на Олимпийские игры в Антверпене и завоевал золотую медаль сначала как одиночка, а потом и в паре со свои двоюродным братом Полом Костелло. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже Келли и Костелло вновь одержали победу в «двойке».

Позже отец Грейс Келли возглавит Олимпийский комитет США и Национальную ассоциацию академической гребли, будет баллотироваться в мэры Филадельфии от Демократической партии. В 1967 году, через семь лет после его смерти, Джеку Келли воздвигли памятник на реке Скулкилл в Филадельфии, где он обычно тренировался.

Как сложилась карьера Грейс Келли

В 1947 году Грейс Келли окончила частную школу, в которой посещала классы театрального мастерства и танцев, и решила посвятить себя актерской профессии — к неудовольствию отца, для которого актеры стояли на социальной лестнице чуть выше уличных девок. Для начала будущая «хичкоковская блондинка» подписала контракт с модельным агентством. А через пару лет поступила в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, сыграв при поступлении сцену из пьесы своего дяди, известного драматурга Джорджа Келли. Уже во время учебы она дебютировала в театре на Бродвее в пьесе Августа Стринберга «Отец».

В 1950-м Грейс Келли называли самой многообещающей театральной актрисой. Кроме того, она продолжала работать как модель, снимаясь в рекламе сигарет и спрея от насекомых.

В кино Грейс Келли дебютировала в маленькой, никем не замеченной роли в картине «Четырнадцать часов» в 1950 году. А на следующий год продюсер Стэнли Крамер предложил ей главную роль в вестерне «Ровно полдень», в котором партнером Грейс Келли стал Гэри Купер.

Вскоре ее позвали сняться в картине «Могамбо» — в ноябре 1952 года она прибыла на съемки в Найроби. Позже она скажет: «В «Могамбо» меня заинтересовали три вещи: Джон Форд, Кларк Гейбл и поездка в Африку, полностью оплаченная. Если бы «Могамбо» снимали в Аризоне, я не стала бы этим заниматься». Картина оказалась успешной: она принесла Грейс Келли «Золотой глобус» как лучшей актрисе второго плана и номинацию на «Оскар» в той же категории.

В 1954 году Грейс Келли впервые снялась в фильме Альфреда Хичкока — «В случае убийства набирайте «М». Это станет началом короткого периода сотрудничества актрисы и режиссера, который стал для нее учителем. Их следующей совместной работой будет детектив «Окно во двор» — в нем Грейс Келли сыграла девушку из манхэттенского высшего общества. Хичкоковский фильм с его крупными планами стал своеобразной одой красоте актрисы, которая, к тому же, бесконечно меняла в нем наряды.

В тот же период была снята картина, которая принесла Грейс Келли «Оскар» за лучшую женскую роль — «Деревенская девушка» с Бингом Кросби и Уильямом Холденом. Вслед за тем последуют хичкоковский детектив «Поймать вора» с Кэри Грантом, романтическая комедия «Лебедь», в которой Грейс Келли сыграла принцессу, и, наконец, последний фильм актрисы — музыкальная комедия «Высшее общество» с Бингом Кросби, Фрэнком Синатрой и Луи Армстронгом, который сыграл самого себя. Дальше Грейс Келли ждало замужество — и конец карьеры.

Как Грейс Келли стала княгиней Монако

В 1955 году актриса возглавила американскую делегацию на Каннском фестивале. В числе прочих мероприятий была фотосессия с князем Монако Ренье III в его дворце. Встреча произошла 6 мая 1955 года. Менее чем через год — 19 апреля 1956-го — состоялась свадьба звезды Голливуда Грейс Келли и Ренье Луи Анри Максенса Бертрана Гримальди, тринадцатого князя Монако из династии Гримальди.

Много лет спустя в интервью The Australian Women's Weekly, которое она дала незадолго до смерти, принцесса Грейс расскажет, что уезжала из Америки к жениху в Европу в жуткой суматохе — что неудивительно, ведь на лайнере SS Constitution были 65 ее близких и друзей. Да и первый год замужества вспоминался ей с ужасом.

«Больше года я даже не читала ни строчки в прессе, потому что, честно, это был кошмар. Все это. Был один или два прекрасных момента — сам по себе брак и еще несколько личных вещей. Но это было сложное время. Для меня и для князя», — признавалась княгиня.

А еще после ее отъезда по США ходили слухи, будто ее мама рассказывала всем, что дочь вышла замуж за принца Марокко.

Свадьба 26-летней Грейс Келли и 33-летнего князя Ренье III прошла в два этапа: 18 апреля состоялась гражданская церемония во Дворе князя Монако, а 19 апреля — венчание в Соборе Святого Николая. Приверженность католической вере, как впоследствии нередко будет говорить Ее Светлейшее Высочество, ляжет в основу их крепкого брака. Наряды для обеих церемонии создала Хелен Роуз, костюмер студии MGM, которая одевала героинь Грейс Келли в кино. На свадьбе присутствовали 700 гостей — включая Кэри Гранта, Аристотеля Онассиса, Аву Гарднер, Глорию Свонсон, Ага-Хана III. Приглашали и Фрэнка Синатру, но он отказался, чтобы не оттянуть на себя внимание от молодоженов.

В браке Грейс Келли и князь Ренье III прожили 26 лет — и воспитали троих детей, Каролину, Альбера (нынешнего князя Альбера II) и Стефанию. Бывшая звезда Голливуда и лауреатка «Оскара» теперь выполняла новые роли — жены, матери и княгини; и по отзывам, со всем ролями справлялась хорошо.

Жители Монако поначалу отнеслись к ней с подозрением — хотя все с нетерпением ждали, когда их правитель наконец женится. Скованная королевским протоколом, принцесса Грейс казалась людям слишком холодной и формальной. А ей нужно было иметь дело с ремонтом огромного дворца и новыми обязанностями представительницы королевской семьи — благотворительностью, организацией приемов.

«В первое время мы не знали — настоящая принцесса или голливудская принцесса, — рассказывал в 1970-м изданию Today таксист из Монако, который вез корреспондента на интервью с Грейс Келли. — Теперь мы знаем, что настоящая. И хорошая мать. Для жителей Монако — это все. Много работает — "Красный крест", пожилые люди, сироты. Французы, итальянцы до сих пор говорят — "А, голливудская принцесса!". Они просто завидуют людям в Монако, потому что люди в Монако не платят налогов. А она настоящая принцесса!»

И действительно, она научилась практически безупречно говорить по-французски, привыкла к местному неспешному ритму жизни, стала считать себя монегаской (сохранив гражданство США). И все же были вещи, которых ей не хватало, — американская эффективность, американское гостеприимство.

«Знаете, я обнаруживаю, что восхищаюсь американскими чертами характера, даже не зная, что они американские. Я стараюсь прививать их своим детям. Например, гостеприимство, которым американцы так славятся. Здесь люди не такие гостеприимные. Вы можете знать француза 20 лет, и он никогда не пригласит вас к себе домой», — рассказывала княгиня Монако.

Когда ее спрашивали, не собирается ли она вернуться на экран, Грейс Келли отвечала, что как княгиня Монако не может это сделать. В 1962-м Альфред Хичкок предложил ей сняться в картине «Марни» — княгиня с радостью согласилась. Но народ Монако категорически воспротивился тому, чтобы Ее Светлейшее Высочество играла в кино какую-то клептоманку. Пришлось отказаться. В 1977-м ей предложили роль в картине об артистах балета «Поворотный пункт» — идею отверг князь Ренье III. Но согласился позже, чтобы его жена стала закадровым голосом американской документальной ленты «Дети Театральной улицы» — о юных артистах Академии русского балета имени Вагановой.

Гибель Грейс Келли

Жизнь княгини Монако оборвалась, когда 13 сентября 1982 года она ехала за рулем своего автомобиля 1980 Rover SD1. Она потеряла управление машиной — и на крутом повороте сорвалась на склон скалы. Считается, что виной тому был инсульт. Прибывшие на место спасатели смоги вытащить Грейс Келли из машины — она была жива, но без сознания. В больнице княгиню подключили к аппарату искусственного дыхания. Однако врачи сочли, что ее травмы все равно несовместимы с жизнью — с разрешения мужа женщину отключили от аппарата. Она умерла на следующий день в возрасте 53 лет.

Похоронили Грейс Келли 18 сентября — ее тело покоится в семейном склепе Гримальди. Рядом похоронен ее муж, переживший ее на 23 года.