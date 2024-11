«Это была мерзость». Как Дибров стал звездой российского ТВ

Российский журналист, шоумен и продюсер Дмитрий Дибров отмечает 65-летие. За его плечами десятки самых разных проектов, но для большинства россиян Дибров — харизматичный и остроумный ведущий интеллектуальной телевикторины «Кто хочет стать миллионером?». С чего началась карьера Дмитрия Диброва и чем он занимается сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Дмитрия Диброва

Дмитрий Дибров родился 14 ноября 1959 года в Ростове-на-Дону. Его мать была домохозяйкой, отец — деканом филологического факультета Ростовского государственного университета. По воспоминаниям Диброва, отец всегда пропадал на работе, а они с матерью сидели дома и смотрели телевизор. Именно тогда, в возрасте шести лет, он решил, что свяжет свою судьбу с телевидением.

«В ту пору я смотрел только КВН и «Кабачок «13 стульев», остальное же было невыносимо. Это же была мерзость. Я же видел, что все они врут. А вот в «Кабачке» не врали, в КВНе не врали. Так я хотел сделать то же самое. Честно, я уже тогда знал, что мое место на телевидении», — рассказывал он в интервью «ОК».

После окончания школы будущий шоумен поступил на филологический факультет Ростовского государственного университета, откуда в 1981 году выпустился с дипломом журналиста. По распределению Диброва отправили в подмосковный город Домодедово, где он занял должность заведующего отдела писем газеты «Призыв». Затем он год проработал корреспондентом городского отдела «Московского комсомольца», откуда перешел в информационное агентство ТАСС, где дослужился до заместителя заведующего молодежной редакции.

С чего началась карьера Дмитрия Диброва на телевидении

На телевидение Дибров попал в конце 80-х: на протяжении нескольких лет он работал специальным корреспондентом молодежной редакции программ Центрального телевидения СССР и снимал сюжеты на музыкальную тематику для программы «Взгляд». В 1988 году он впервые попробовал себя в роли ведущего юмористической программы «Монтаж», которую делал вместе со своим другом, режиссером Андреем Столяровым. В 1992 году Дибров перешел в телерадиокомпанию «Останкино», где сначала работал комментатором «Новой студии», затем занял пост главного режиссера, а впоследствии стал заместителем генерального директора 4-го канала Останкино. Параллельно с административной работой он вел передачу «Воскресенье с Дмитрием Дибровым». С 1995-го по 1997-й шоумен работал продюсером в дирекции утреннего канала ОРТ, но покинул первую кнопку ради собственной авторской передачи «Антропология», которая выходила в эфир в ночное время на коммерческом канале «Телеэкспо». По словам Диброва, изначально он планировал совмещать «Антропологию» с работой на ОРТ, но генеральный директор канала Константин Эрнст попросил его выбрать что-то одно.

© Russian Look/Global Look Press

«Я взял день на раздумья и решил: а пойду-ка я работать по ночам. Это было страшно. Потому что это занятие не приносило денег, в отличие от работы на ОРТ, и по большому счету никому не было нужно. Но я переборол страх. И сегодня многие вспоминают «Антропологию» с благодарностью», — рассказывал Дмитрий Дибров в интервью «АиФ».

«Антропология», в рамках которой в гости к Диброву приходили известные деятели культуры, науки и политики, просуществовала несколько лет: с 1997 по 1998 передача выходила на «Телеэкспо», а с 1999 по 2001 — на НТВ.

Дмитрий Дибров и «Кто хочет стать миллионером?»

Всенародную любовь и признание Диброву принесла передача «Кто хочет стать миллионером?» — аналог британской «Who Wants to Be a Millionaire?». Изначально шоумен отказывался от роли ведущего, так как «не хотел иметь дело с попсой», но генеральный директор канала НТВ Олег Добродеев его убедил. Первые выпуски викторины не получили должного отклика у зрителей, однако уже через три месяца рейтинг передачи заметно вырос — и она стала выходить в вечерний прайм-тайм, а через год «О, счастливчик» (под таким названием шоу выходило на НТВ в период с 1999 по 2001 год) был удостоен премии ТЭФИ в номинации «Телевизионная игра». С конца февраля 2001 года программа стала выходить на Первом канале уже под названием «Кто хочет стать миллионером?», а ее ведущим стал пародист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом). По слухам, Диброву предлагали перейти на канал вместе с викториной, но он отказался, так как остался недоволен предложенным ему гонораром.

Осенью 2008 года Максим Галкин покинул проект, и Первый канал предложил телезрителям выбрать нового ведущего викторины из 12 кандидатов, среди которых были Дмитрий Дибров, Валдис Пельш, Мария Киселева, Иван Ургант, Ксения Собчак, Сергей Светлаков, Сергей Жигунов, Владимир Жириновский и другие. Зрители выбрали Урганта, но тот отказался от проекта из-за нехватки времени, и кресло ведущего «Кто хочет стать миллионером?» вновь досталось Диброву, занявшего по итогам голосования второе место. Шоумен оставался бессменным ведущим викторины вплоть до весны 2022 года, исключением стали лишь два месяца в начале 2020-го, когда Дибров восстанавливался после перенесенного инсульта.

© РИА Новости

Жены и дети Дмитрия Диброва

Шоумен четыре раза был женат. Со своей первой женой Эльвирой Дибров познакомился в 1983 году. Вскоре влюбленные поженились, а спустя год у пары родился сын Денис. Однако брак продлился недолго — уже в 1986 году Дмитрий и Эльвира развелись.

«Первая жена появилась, когда мне было 23 года. Ей, кстати, было 18, и стояли времена глубокого социализма. Посмотри фильм «А если это любовь?» — вот и у нас было ровно то же самое. Плюс залет. А при социализме иначе как после ЗАГСа не рожали», — рассказывал телеведущий в интервью «7 Дней».

Несмотря на то что после развода Дибров поддерживал экс-супругу материально, сохранить отношения с первенцем ему не удалось. В 2020 году в эфире шоу «Секрет на миллион» шоумен предположил, что старший сын до сих пор на него обижен: «Я думаю, что с Денисом все в порядке, потому что у него чудесная мама и отчим — это мой близкий друг в прошлом… Наверное, нет потребности общения (и у него, и у меня). Это никакой трагедии за собой не несет, он взрослый человек. Бывает, кому-то нужен отец, а кому-то нет».

В конце 80-х Дибров женился во второй раз: избранницей шоумена стала его коллега по ТАСС Ольга. В 1989 году у супругов родилась дочь Лада, а уже в середине 90-х Ольга развелась с Дмитрием и вместе с дочерью переехала жить во Францию. Лада Диброва пошла по стопам отца: окончила факультет журналистики и работает на французском телевидении. В 2018-м девушка вышла замуж, а через год родила дочь Мию. По словам Диброва, сегодня у него прекрасные отношения с дочерью — и он с восторгом наблюдает за своей подрастающей внучкой.

«Сейчас в Париж особо не налетаешься, сами знаете, поэтому мы уже давно не виделись… Мия, я считаю, на меня похожа», — делился шоумен с «МК».

Третьей женой телеведущего стала ростовчанка Александра Шевченко. Девушка — дочь названного брата Диброва Андрея Шевченко — приехала в Москву устраиваться на работу и попросила шоумена показать ей столицу.

«Это была любовь с первого взгляда, Саша очаровала меня, и через некоторое время я сделал ей предложение», — рассказывал он «КП».

© РИА Новости

Несмотря на внушительную разницу в возрасте (на момент их встречи Диброву было 48 лет, а его избраннице 23 года), девушка ответила согласием, после чего влюбленные тайно расписались в одном из московских ЗАГСов. Семейное счастье было недолгим: спустя всего десять месяцев супруги развелись. По словам Диброва, инициатором разрыва стала Саша, которая не хотела быть «просто женой известного человека».

«Ей же всего 24 года. А тут — брак с уже готовым, так скажем, взрослым человеком. Саша мне не раз говорила: «Ну зачем мне ходить на приемы? По-моему, я людям неинтересна. Меня же будут воспринимать просто как твою жену, не более того…» — признавался телеведущий.

Со своей четвертой женой, фотомоделью из Ростова-на-Дону Полиной Наградовой, Дибров познакомился в 2007 году. Девушка, которой на тот момент было 17 лет, принимала участие в конкурсе «Мисс Россия», где телеведущий был одним из членов жюри.

«При виде Полины сердце у меня екнуло мгновенно. Я увидел в ней мать своего будущего ребенка», — рассказывал Дибров о том вечере.

© Global Look Press

С момента первой встречи до похода в ЗАГС прошло несколько лет. Сначала шоумен ждал, пока девушке исполнится 18 лет, затем она переехала к нему в Москву, но вскоре влюбленные расстались — и Дибров женился на Саше Шевченко. Директор ростовского модельного агентства «Имидж» Елена Сатура, благодаря которой Наградова попала на конкурс «Мисс Россия», так говорила о метаниях звезды: «Видимо, Диме надо было пообщаться с Полиной, потом выбрать Сашу, чтобы окончательно понять, что Полина — это тот человек, который ему нужен. Да и пока Дима делал шаг навстречу Саше, у Полины было время подумать».

В конце января 2009 года шоумен официально развелся с Шевченко, а уже 28 марта женился на Наградовой. Сегодня супруги Дибровы воспитывают троих сыновей — Сашу (2010), Федора (2013) и Илью (2015) — и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Чем сейчас занимается Дмитрий Дибров

После того как в марте 2022 года компания Sony Pictures заморозила сделки по дистрибуции контента на российском телевидении, Первый канал несколько месяцев ставил в эфир ранее отснятые выпуски «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. Затем викторина исчезла из сетки вещания, а спустя год начались съемки новых выпусков шоу. Тогда же стало известно, что российскую версию интеллектуальной игры будет вести женщина. 29 апреля 2023 года передача вернулась в эфир с новой ведущей: кресло Диброва заняла экс-победительница викторины, певица Юлианна Караулова.

С января 2023 года Дмитрий Дибров выходит в эфир Первого канала со своей авторской программой «Антропология». Передача немного изменила формат, но в гости к шоумену по-прежнему приходят талантливые музыканты, композиторы и поэты, с которыми он так же душевно, как и 25 лет назад, беседует об искусстве.

© Global Look Press

В июле 2023 года Дибров представил музыкальный проект на платформе «ВКонтакте» — шоу с психологическим уклоном «Сессия». За полтора года в студии «психоаналитика Диброва» побывали рэпер Баста, певица Елка, блогер Денис Кукояка и другие знаменитости.

Одним из последних на сегодняшний день телепроектов Диброва стало ток-шоу «Это нормально?», которое шоумен вел в паре с певицей Ольгой Бузовой. В рамках передачи гости делились на две команды — мужскую и женскую — и отвечали на пять «остросоциальных» вопросов, пытаясь угадать наиболее популярный ответ среди россиян. Проект получил неоднозначную реакцию зрителей и вскоре был закрыт из-за низких рейтингов, просуществовав в эфирной сетке всего пять месяцев — с февраля по июнь 2024 года.