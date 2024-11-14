В мире шоу-бизнеса и науки отказ от престижных наград и титулов – большая редкость, ведь для многих они становятся признанием профессиональных достижений и приносят популярность. Но некоторые знаменитости решают иначе, отказываясь от наград, порой даже на пике успеха.

Оксана Федорова стала первой россиянкой, получившей титул «Мисс Вселенная» в 2002 году. Ее победа вызвала восторг у публики, и она мгновенно стала одной из самых обсуждаемых знаменитостей. Однако спустя всего четыре месяца Оксана неожиданно отказалась от титула. Причиной стали ее личные и профессиональные интересы, которые не совпадали с обязанностями, возлагаемыми на обладательницу титула. Оксана предпочла продолжить карьеру в России и не жертвовать личной свободой ради международной славы.

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Григорий Перельман – выдающийся российский математик, прославившийся решением одной из сложнейших математических проблем – гипотезы Пуанкаре. За это достижение ему была присуждена престижная премия «Медаль Филдса», однако Перельман, предпочитающий спокойную жизнь и уединение, отказался от награды и связанного с ней денежного вознаграждения. Позже он отверг и миллион долларов, предложенный институтом Клея, заявив, что его цель – не признание, а истина в науке.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.