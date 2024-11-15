Несостоявшийся преемник Сталина: почему Суслова считали «тайным генсеком»

ся преемник Сталина: почему Суслова считали «тайным Генсеком»

Путь Михаила Суслова в «серые кардиналы» Брежнева лежал с самых низов. Родился Михаил Андреевич в бедной крестьянской семье, после революции стал комсомольцем, уже в 1921 году вступил в большевистскую партию. Получил экономическое образование и даже преподавал в МГУ.

Огромный скачок его карьера делает в послевоенные годы. При Сталине Суслов отвечал за идеологическую сферу. Он вел борьбу против «безродного космополитизма» редактировал газету «Правда», был членом Президиума ЦК КПСС. Некоторые историки называли Суслова «тайным Генсеком» и утверждали, что именно его Сталин хотел видеть своим преемником.

В хрущевские времена Суслов также отвечал за идеологические вопросы. Именно по его инициативе были введены войска в мятежную Венгрию. В 1962 году Суслову присвоили звание Героя Социалистического Труда. Но он ответил на это черной неблагодарностью, устроив в 1964 году смещение Хрущева с поста Первого Секретаря ЦК КПСС.

При Брежневе Суслов по-прежнему оставался в тени, хотя роль его возросла. Он отвечал теперь за культуру, образование, цензуру и конечно же, по-прежнему, за идеологическую сферу. Суслов слыл консерватором и догматиком, с его именем связаны гонения на интеллигенцию, аресты диссидентов, ссылки Солженицына и Сахарова.

Самым публичным актом в биографии Суслова стали, пожалуй, его похороны. Их показывали по телевидению, а вся страна погрузилась в трехдневный траур. Суслов умер в 79 лет, за несколько месяцев до Брежнева, не увидев краха идеи, за которую он сражался, пусть и весьма своеобразно, всю свою жизнь.