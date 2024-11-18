Герой войны и анекдотов: мифы и правда о маршале Семене Буденном

Маршал Советского Союза Семен Буденный — один из самых мифологизированных персонажей советской истории. Об усатом командарме времен Гражданской войны ходили легенды, которые превращались в анекдоты — почти как про Чапаева. 17 ноября 1919 года была образована 1-я Конармия Буденного. Чем Буденный занимался в начале Гражданской войны и годы сталинского террора — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости/«Газета.Ru»

Герой анекдотов и символ Гражданской войны

Биография Буденного, как и жизнеописания практически всех государственных деятелей и военачальников советской эпохи, обросла мифами и легендами. А еще — анекдотами. В одном из самых известных анекдотов о Семене Буденном повествуется как его пришли арестовывать в 1937 году. К тому времени Буденный был живой легендой — командующим «славной» 1-й Конармии, романтическим героем, человеком, который помогал «триумфальному шествию советской власти» в «горниле Гражданской войны».

Когда чекисты крались к даче маршала (звание было введено в РККА в 1935 году), тот заметил их, бросился к телефону и позвонил Сталину. Перед этим, якобы, придвинул к окну пулемет «Максим» и попытался отстреливаться.

Сообщил вождю, что патронов хватит на полчаса, продержался

— и дождался второго «воронка», на котором доставили сталинский приказ остановить арест Буденного. Такой анекдот.

«Легенда, конечно. Байка. Не было такого», — рассказывала приемная дочь маршала Нина Семеновна Буденная в эфире телеканала «Россия 1».

В то же время, Нина Буденная рассказала, что ее приемный отец «вытащил» из лагеря маршала Константина Рокоссовского.

По некоторым сведениям, Буденный и сам принимал некоторое участие в репрессиях против комсостава РККА и руководства ВКП(б). К примеру, он поверил словам Сталина о необходимости «покончить с врагами в армии, штабах и Кремле» — в дневнике маршала есть запись с цитатой Сталина о том, что «мы с ними должны покончить, невзирая на лица». Правда, Буденный задался вопросом — кто эти враги?

© Фрагмент картины «Первая конная армия» художника Александра Герасимова

Маршал поддержал репрессии в адрес большевиков Алексея Рыкова и Николая Бухарина (их расстреляли), а также одного из своих «конкурентов» на полях Гражданской войны — Михаила Тухачевского (также был расстрелян). Впоследствии Буденный будет сожалеть о своем решении — но, мол, обвинения в адрес репрессированных однопартийцев выглядели в конце 1930-х весьма убедительно.

При этом Буденный действительно, отмечал академик РАН Андрей Кокошин, мог добиться освобождения из лагеря Константина Рокоссовского — своей «настоятельной рекомендацией».

А после Победы в 1945 году коня Рокоссовскому для участия в Параде предоставит тоже Буденный — из личной маршальской конюшни. Еще в 1920-х годах он активно занимался коневодством, была даже выведена «буденновская» порода лошадей.

Кстати, маршал и сам вполне мог стать жертвой сталинского террора 1930-х — на него собирал компромат НКВД. Буденного подозревали, в духе тех лет, в шпионаже на разведки Великобритании, Польши, Италии и Германии — а также якобы в участии в «военно-фашистском заговоре».

Ход доносам на Буденного не дали Сталин и Климент Ворошилов, утверждает историк Павел Аптекарь.

Семен Михайлович стал одним из немногих членов «пантеона героев» Гражданской войны, переживших террор 1930-х. Как же начинался путь Буденного к маршальскому жезлу и всесоюзной славе героя Гражданской войны? Что он делал до событий, описанных в романе «Конармия» Исаака Бабеля?

Буденный не был казаком?

Вопреки расхожему мифу, Семен Буденный не был родом из казаков — родился в Воронежской губернии, но в двухлетнем возрасте был перевезен в Калмыцкий округ Войска Донского. Его родители были «иногородними крестьянами» — переселенцами на Дон в первом поколении.

© Старший унтер-офицер Приморского драгунского полка Семен Буденный, 1904 год // РИА Новости

Впрочем, Семен рос среди казаков — и был хорошим наездником. В 1903 году 20-летний Буденный был призван в Русскую императорскую армию, участвовал в Русско-японской войне в казачьем полку. После окончания войны будущий маршал остался на сверхсрочную службу в Приморском драгунском полку. В запас «грамотный способный солдат, прекрасный ездок» Буденный был уволен в 1908 году в чине старшего унтер-офицера.

Перед Первой Мировой войной Семен Буденный вернулся в родные места и стал работать на конных заводах — объезжал офицерских лошадей.

В 1914 году Буденный прибыл на сборный пункт во время мобилизации и был зачислен в запасной кавалерийский дивизион, откуда перешел в Кавказскую кавалерийскую дивизию драгуном. Он успел повоевать против немцев, австрияков и турок. За храбрость Буденный был награжден солдатскими Георгиевскими крестами всех четырех степеней и четырьмя Георгиевскими медалями.

Среди его подвигов обычно указывают пленение офицера-турка, успешную разведывательную вылазку, захват немецкого обоза и пленных.

Кстати, первого «Георгия» Буденный был лишен за то, что подрался со старшим по званию — вахмистром Хестановым, ударившим старшего унтер-офицера по лицу. По законам военного времени такой поступок расценивался как уголовное преступление. Неясно, был ли унтер наказан за удар по всей строгости, но точно был лишен креста — однако довольно быстро смог снова заслужить награду, захватив турецкую артиллерийскую батарею в переломный момент боя.

Чем Буденный занимался в 1917 году?

После Февральской революции Буденный, по его собственным словам, был избран председателем полкового комитета, однако документальных подтверждений этому историки не нашли. По официальной советской биографии, Буденный в августе 1917 года вместе с другим легендарным красным командиром Михаилом Фрунзе руководил разоружением частей генерала Лавра Корнилова, поднявшего мятеж против Временного Правительства.

Что же делал Буденный во время Октябрьской революции? Как пишет историк Михаил Белов в статье «Буденный в 1917 году: миф и действительность» в журнале «Новый исторический вестник», в отечественной историографии еще в советские времена укоренилась традиция изложения фактов биографии Буденного и их интерпретации «в виде простого пересказа опубликованных им воспоминаний «Пройденный путь».

© Семен Буденный (второй справа), 1915 год // РИА Новости

В них значится, что Буденный якобы занимался «активной революционной работой» в своей дивизии. Однако это не совсем так.

Бывший член Казачьего отдела ВЦИК Н. Лапшин в своих очерках отмечал у Буденного «отсутствие революционной борьбы в прошлом», и то, что «к революции он пришел так же, как пришли и миллионы крестьян, — лозунги большевиков «Земля и Мир» сделали из него большевика уже тогда, когда он возвращался... из окопов Западного фронта в свою станицу Платовскую».

К тому же, по мнению Белова, участие Буденного в разоружении корниловцев сводилось де-факто к тому, что он просто-напросто… был в тот момент в Орше. После же, когда начался Октябрьский переворот в Петрограде и Москве, Буденный был далеко от революционных событий.

«До сих пор мы часто представляем себе 1917 г. в духе советской историографической традиции: как сплошной революционный поток, направляемый партией большевиков. На деле, однако, жизнь российская сплошь и рядом текла своим чередом. В 1917 году повседневный быт Кавказской кавдивизии, с марта находившейся в армейском резерве, не сильно отличался от привычного», — говорится в статье Белова.

В «Пройденном пути», в дневнике поручика 17-го драгунского Нижегородского полка А.А. Столыпина можно найти упоминания, что дивизия занималась обычной боевой подготовкой, проводились строевые занятия.

Сам Семен Буденный впоследствии так описывал свои действия во время Октябрьской революции и знакомство с большевизмом:

«О партии большевиков... я услышал еще в царской армии. Мы, солдаты-крестьяне, с жадностью читали Декрет о земле. В нем говорилось, что земля должна принадлежать тем, кто ее обрабатывает. Вот тут я и понял, что это партия наша, она борется за наши интересы безземельных крестьян. И всей душой встал на сторону большевиков».

А кроме того, указывал, что главной привычкой и его, и многих других солдат было просто подчинение приказам начальства — каким бы оно ни было. А служакой Буденный был исправным.

Боевой 19-й год. Или 18-й? Или 20-й?

Как поется в песне «Конармейская», «по военной дороге шел в борьбе и тревоге боевой восемнадцатый год». Однако Первая Конная Армия Буденного была создана приказом командования Южного фронта лишь в конце ноября 1919 года. Чем же Буденный занимался в 1918-м году, когда разгоралось «горнило Гражданской»?

© Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный (слева) среди солдат, 1920 год // РИА Новости

В конце зимы 1918 года Семен Буденный создал конный отряд, чтобы сражаться против белых, и вошел с ним в состав 1-го крестьянского кавалерийского социалистического полка. Там Буденный занял должность замкомандира полка, а сам полк вскоре разросся до бригады.

На Дону, пишет американский историк Питер Кенез в монографии «Подлинная история Добровольческой армии. 1917-1918», Гражданская война на ее начальном этапе выражалась в борьбе между казаками, владеющими землей, с безземельными иногородними. Буденный, казаком не являясь, «автоматически принял сторону последних» — то есть красных.

Впрочем, в 1918 году Буденный себя особо не проявил — судьба Юга России решалась пока что иными командирами и генералами. Хотя впоследствии в СМИ широко разошлось данное ему неофициально прозвище «Красный Мюрат» — якобы так иронически называли его белоэмигранты, сравнивая большевиков («деревенских робеспьеров») с французскими революционерами XVIII века.

Сколько-нибудь значимых свидетельств о существенном влиянии «Красного Мюрата» на боевые действия на Дону в 1918 году найти не удалось. Первую роль играл его начальник, Борис Думенко — осужденный за контрреволюцию в результате интриг и расстрелянный через пару лет. Кстати, в ВКП(б) Буденного приняли в 1918 году — по словам его дочери Нины,

«В 1918 году его партия прихватила, поскольку неловко было, что он занимает командные должности в армии, а сам беспартийный. Так что он у нас не старый большевик».

За границей Буденного действительно впоследствии назвали «Красным Мюратом» — в журнале Russian Review в 1942 году в статье о высшем комсоставе РККА данное прозвище маршала упоминает журналист-эмигрант Михаил Берхин-Бенедиктов.

Согласно официальной советской историографии, красная звезда Буденного взошла в 1919 году. Его Конный корпус участвовал в боях за Царицын — нынешний Волгоград — и там же он познакомился с Иосифом Сталиным.

© Сталин, Ворошилов и Щаденко в окопах под Царицыном (картина М. Грекова)

Историк Игорь Ходаков отмечал, что соединение Буденного было самым боеспособным среди оборонявших Царицын красных частей. Его кавалеристы обычно выступали в роли «пожарной команды» на критических участках фронта. По мнению историка, Буденный был принципиальным противником сдачи Царицына.

Когда белые смогли прорвать оборону красных, Буденному пришлось создавать заградотряды, чтобы отступление не превратилось в паническое бегство. А 1-я Конная отступила на север, к Орлу. Там его дела шли ни шатко, ни валко. Но Добровольческой армии генерала Антона Ивановича Деникина не удалось добраться до Москвы, и отчасти руку к этому приложили буденновские конники.

17 ноября 1919 года по решению Реввоенсовета Южного фронта была создана 1-я Конная армия, а Буденный стал ее командиром. В советских учебниках истории обычно подсвечиваются победы красной конницы Буденного, однако минимум дважды ее била кавалерия Добровольческой армии — в январе 1920 года под Ростовом и в начале февраля того же года на реке Маныч. Там Буденный потерял 3 тыс. сабель — то есть кавалеристов — и бросил артиллерию.

Тем не менее красные смогли победить на Северном Кавказе. Кровавую славу 1-я Конная завоевала, взяв Ростов-на-Дону — там начались грабежи, пьянство, царило беззаконие.

«Буденный перестает считаться с кем-либо. Бесчинства, творимые им на жел[езной] дор[оге], совершенно невероятны: непрерывные захваты топлива, паровозов, вагонов экстренных поездов, расхищение трофейного имущества. За каждой частью следует хвост вагонов, наполненных женщинами и награбленным имуществом», — гласила отправленная в Москву телеграмма.

Осенью 1920 года Конармия Буденного воевала против сил барона Петра Николаевича Врангеля, оборонявших подходы к Крыму. По словам Ходакова, «Красный Мюрат» не выполнил возложенную на него задачу и позволил русской армии отступить за Перекоп.

После же, когда врангелевские войска эвакуировались из Крыма, а Красная армия начала поход на Польшу, началась та часть истории 1-й Конной армии, которая была описана Исааком Бабелем в романе «Конармия». Пересказывать его мы не будем, но лишь скажем, что возмущение Семена Буденного жестким и натуралистическим содержанием книги стало самым громким литературным скандалом 1920-х.