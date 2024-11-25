«Воскресла как феникс». История успеха Тейлор Свифт

Тейлор Свифт потеряла права на все свои песни в 2019 году, а уже через четыре года попала в список богатейших женщин США по версии Forbes наряду с Опрой Уинфри, Ким Кардашьян и Рианной. Но в отличие от этих звезд, которые разбогатели благодаря десяткам рекламных контрактов и сразу нескольким успешным бизнесам, Свифт заработала свое гигантское состояние исключительно на музыке. Как исполнительница влияет на мировую экономику и в чем секрет ее ошеломительного успеха — рассказывает «Лента.ру».

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В 2023 году Тейлор Свифт признали человеком года — она обошла Владимира Путина, Си Цзиньпина и короля Карла III.

Певица не только без особых «прогревов» собирает стадионы по всему миру, но и ежегодно завоевывает уважение музыкального сообщества. Только в сентябре Свифт получила целых семь наград на премии MTV Video Music Awards и разделила с Бейонсе звание артиста с самым большим количеством наград в истории VMA, став обладательницей 30 статуэток.

Каждый выход исполнительницы в свет широко обсуждается в СМИ, ее снимают отдельные камеры на музыкальных премиях и спортивных соревнованиях, куда она часто приходит поддержать своего возлюбленного, американского футболиста Трэвиса Келси. Неудивительно, что так называемый «феномен Тейлор Свифт» даже изучают в Гарварде.

В 2019 году Тейлор Свифт едва не лишилась карьеры

Однако в творчестве певицы не всегда все было так гладко — в 2019 году она едва не лишилась карьеры. Когда у Свифт истек контракт с Big Machine Records, она попыталась приобрести права на свои же песни, но ее неожиданно опередил музыкальный магнат Скутер Браун. Продюсер выкупил права на все шесть альбомов певицы за 300 миллионов долларов, таким образом лишая певицу любой прибыли от прослушиваний созданной ею же музыки.

Поскольку вариантов вернуть композиции у звезды не было, она решила полностью перезаписать уже выпущенные альбомы в лейбле Republic. В итоге она записала разные версии своих старых альбомов, помечая каждую песню Taylor’s Version, а также добавляя в список неизданные ранее треки.

Неудача стала поворотным моментом в карьере Свифт и началом напряженной борьбы за возвращение полного контроля над своей работой и имиджем.

«Все дело в том, как вы справляетесь с потерей. Я реагирую на сильную боль с вызовом», — признавалась она.

В то время со Скутером Брауном сотрудничал небезызвестный рэпер Канье Уэст, с которым Свифт конфликтовала еще с 2009 года. Тогда хип-хоп-исполнитель, выйдя на сцену, прервал речь Свифт на церемонии VMA и назвал Бейонсе более достойным претендентом на победу в одной из номинаций.

На этом нападки Уэста не закончились: вскоре он выпустил песню с вульгарным текстом о знаменитости и утверждал, что она сама дала на это согласие, однако Свифт его слова всячески отрицала. На защиту мужа встала Ким Кардашьян, опубликовав запись разговора между Уэстом и Свифт, из которого следовало, что последняя была согласна с публикацией песни.

Скандал стал настоящей сенсацией для таблоидов, а общество разделилось на два лагеря. И все-таки позже выяснилось, что на самом деле Кардашьян отредактировала незаконно записанный телефонный разговор так, чтобы выставить певицу лгуньей.

«Это психологически опустило меня туда, где я никогда раньше не была. Я переехала в другую страну, целый год не выходила из съемного дома, боясь отвечать на телефонные звонки. Я оттолкнула большинство близких людей, потому что больше никому не доверяла. Мне было очень, очень тяжело», — Тейлор Свифт.

Конфликт разгорелся вновь, когда Браун выкупил права на музыку исполнительницы.

«Я была настолько выбита из колеи продажей моей музыки и тем, кому она была продана», — вспоминала она.

Но позже несколько ключевых клиентов Брауна, среди которых были Джастин Бибер и Ариана Гранде, разорвали контракт с его компанией, а антисемитские и другие оскорбительные высказывания Уэста привели к краху его бизнеса.

«Я поняла, что нет смысла активно пытаться победить своих врагов. Мусор выметает себя сам каждый раз», — так описывала конфликт Свифт.

Тейлор Свифт стала миллиардершей благодаря музыке

Потеря прав на свои же песни заставила Свифт стремиться к полной творческой и коммерческой независимости: в итоге она отказалась от всех рекламных контрактов и уже пять лет не сотрудничает с мировыми брендами, теряя при этом сотни тысяч долларов.

Партнерства с крупными компаниями могли вновь вовлечь ее в разбирательства, чего она избегала после череды многолетних скандалов.

«Ей не нужно расширять свой бизнес за счет других инициатив, потому что сейчас нет более крупного и узнаваемого бренда, чем бренд "Тейлор Свифт"», — отмечает автор книги «Феномен Тейлор Свифт» Йерай Иборра.

Несмотря на отказ от рекламных контрактов, заработок певицы с каждым годом только растет. По данным Pollstar, с 17 марта по 12 ноября 2023 года ее культовый тур The Eras собрал 1,039 миллиарда долларов (около 95 миллиардов рублей). Причем эта цифра учитывает только первые 60 концертов — с тех пор Свифт сделала солд-аут еще на 89 стадионах, не считая трех отмененных концертов в Вене.

Турне наверняка превысит отметку в 2,5 миллиарда долларов (230 миллиардов рублей), когда завершится к концу года, и станет самым прибыльным в истории, считают аналитики. Свифт удалось обогнать Элтона Джона, Coldplay, Эда Ширана, U2 и главного любимца зумеров Гарри Стайлса.

1,3 миллиарда долларов составляет состояние Свифт по подсчетам Forbes.

Карьера Тейлор Свифт влияет на мировую экономику

Свифт действительно не нуждается в поддержке мировых брендов — на ее концерты и так толпами идут фанаты.

«Тейлор Свифт не отвлекается ни на что — музыка и турне являются ее визитной карточкой, на них она полностью сосредоточена, — поясняет основательница Perfect Magazine Кэти Гранд. — В то время как другие артисты рекламируют продукты и бренды, Свифт делает ставку на музыку».

Не зря «феномен Тейлор Свифт» изучают в университетах — обыденные действия исполнительницы оказывают колоссальное влияние на прибыль компаний и даже отдельных личностей. Когда Свифт публично рассказала о романе с игроком Kansas City Chiefs Трэвисом Келси, продажи футболки с номером игрока выросли почти на 400 процентов, а интерес к футболу вырос на 20 процентов среди миллениалов и на 24 процента среди представителей поколения Z.

Поклонники регулярно разбирают и анализируют наряды певицы с каждого концерта: хештег ErasTour регулярно становится трендом в TikTok. На сегодняшний день на тему Taylor Swift Eras Tour на платформе размещено более 370 миллионов постов.

Музыкальная карьера поп-дивы оказывает значительное влияние не только на городскую, но и мировую экономику в целом. В начале июня певица приехала в Великобританию, и три ее концерта в Эдинбурге собрали в общей сложности более 220 тысяч зрителей, что продвинуло местную экономику примерно на девять миллиардов рублей.

Выступления Свифт способствуют росту спроса на многие товары и услуги, влияют на решения банка Англии по ключевой ставке, разгоняют инфляцию и драйвят ВВП (рыночная стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг для конечного использования, то есть предназначенных для потребления, а не для производства других товаров или услуг).

Экономисты даже придумали и ввели в обиход термин «свифтономика».

По прогнозам аналитиков банка Barclays, серия концертов певицы в Великобритании в рамках Eras Tour принесет экономике страны 1,2 миллиарда долларов. Такая статистика не могла остаться без внимания политиков: надежду на визит звезды в страну высказали премьер Канады Джастин Трюдо, президент Чили Габриэль Борич и мэр Будапешта Гергель Карачонь.

«Если бы Тейлор Свифт была экономикой, она была бы больше, чем ВВП 50 стран», — описывает феномен поп-дивы глава аналитической компании QuestionPro Дэн Флитвуд.

Мировые бренды борются за сотрудничество с Тейлор Свифт

Во время тура Свифт выходит на сцену в нарядах Versace, Roberto Cavalli, Alberta Ferretti, Vivienne Westwood и Christian Louboutin, которые для нее подбирает стилист Джозеф Кассель Фалконер. Однако вне шоу, на церемониях вручения наград и других публичных мероприятиях, знаменитость придерживается более сдержанного стиля.

Вопреки статусу суперзвезды, Свифт сознательно избегает продукции люксовых брендов, чтобы быть ближе к поклонникам-зумерам, которые в большинстве своем не смогут позволить себе дизайнерские вещи.

К тому же, в отличие от многих звезд мировой величины, она не посещает благотворительный Met Gala с 2016 года.

«Ей не нужно получать одобрение Анны Винтур, чтобы быть значимой фигурой в индустрии», — говорят обозреватели El Pais.

Тем не менее отсутствие официальных контрактов не мешает Свифт позитивно влиять на продажи модных домов, одежду которых она выбирает для выступлений.

По данным Launchmetrics, модный дом Versace, изготовивший хрустальный боди-комбинезон Свифт для открытия шоу Lover, собрал около 3,1 миллиона долларов (280 миллионов рублей) медиаэффекта (созданный компанией Launchmetrics алгоритм, который показывает, насколько бренд захватил внимание аудитории на различных площадках) всего за 35 дней гастролей The Eras Tour в Европе.

А один пост о Свифт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) Донателлы Версаче собрал 2,5 миллиона лайков, показав десятикратный рост вовлеченности аудитории по сравнению с другими постами дизайнера.

«Подобные проекты всегда оказывают значительное влияние на широкую публику. В случае с Тейлор Свифт это еще более очевидно, учитывая ее международное влияние», — Альберта Ферретти, итальянский дизайнер.

Выходы Свифт во время сезона вручения наград в начале года принесли рекордный медиаэффект в размере 319,2 миллиона долларов (30 миллиардов рублей), сделав ее самой упоминаемой знаменитостью на всех шести главных церемониях в 2024 году (включая «Золотой глобус», «Выбор критиков», «Эмми», «Грэмми», SAGs и «Оскар»).

На церемонии «Грэмми» белое платье Schiaparelli, созданное эксклюзивно для Свифт, принесло бренду 6,8 миллиона долларов (600 миллионов рублей, самый большой доход за весь вечер), а ее синий сверкающий образ Roberto Cavalli обогатил модный дом почти 3 миллиона долларов. Появлением на Суперкубке в Лас-Вегасе Свифт вызвала социальный резонанс на сумму более 180 миллионов долларов медиаэффекта (23 процента от общей стоимости мероприятия) — при этом за все время соревнований Свифт пробыла на экране менее минуты.

Сама певица считает моду креативным способом общения с фанатами. Она вписала ее в своей творческий образ и с помощью разных деталей отправляет поклонникам скрытые послания, так называемые «пасхалки». Каждый наряд, аксессуар или другая визуальная подсказка имеют значение, так или иначе связанное с будущими проектами и музыкой певицы.

«Я думаю, что лучшие послания — это загадочные послания», — заявила сама Свифт.

Так, например, она намекнула поклонникам о выходе своих следующих альбомов, в частности перезаписанного 1989 (Taylor’s Version), надев синие топ и юбку с бахромой из бисера от Roberto Cavalli. Как известно, синий — фирменный цвет альбома. Анонс появился всего через несколько часов после этого, и ключевые слова Taylor Swift Roberto Cavalli Eras Tour быстро стали одними из самых популярных в TikTok.

Тейлор Свифт имеет колоссальное влияние на общественность

Свифт имеет большое влияние на общественность в том числе благодаря социальным сетям. У артистки более 284 миллионов подписчиков в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и 95 миллионов подписчиков в X (бывший Twitter). Поп-звезда использует свои соцсети, чтобы общаться с поклонниками, а также делиться своими взглядами на разные социальные темы.

Влияние певицы уже давно вышло далеко за рамки музыкальной сферы. В начале осени Свифт публично поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США. При этом она подписала пост словами «с любовью и надеждой, бездетная кошатница», тем самым подшутив над напарником Дональда Трампа Джей Ди Вэнсом, который таким образом охарактеризовал бездетных американок.

К публикации Свифт добавила ссылку, которая вела на сайт для регистрации на президентских выборах в США. В итоге с ее подачи сайт посетили более 400 тысяч человек, в то время как в обычные дни в среднем на него заходят около 30 тысяч потенциальных избирателей.