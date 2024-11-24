Как сложились судьбы известных русских балерин

20 ноября 1925 года родилась прима-балерина Большого театра, народная артистка СССР Майя Плисецкая. «Вечерняя Москва» вспоминала, как сложилась судьба других балерин.

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Плисецкая родилась в Москве, в семье консула. Из-за того что родители девочки были репрессированы, ее воспитывали сестра и брат родной матери. Кстати, они же танцевали в балетной труппе Большого театра, так что в эту культуру Майя была погружена с детства.

В 1943 году Плисецкая окончила Московское хореографическое училище. В это же время девушка начала исполнять свой знаменитый танец «Умирающий лебедь». Однажды ей даже пришлось исполнять его под аккордеон на одном из вечером в казахстанском городе Чимкенте. Танцевала она его и во время гастролей в Индии, будучи уже ведущей балериной Большого театра. Номер так понравился премьер-министру страны Джавахарлалу Неру, что на одной из встреч он решил познакомиться с Майей. А в середине 1950-х, пока труппа Большого театра ездила на гастроли в Швейцарию, Францию, Китай и другие страны, Плисецкая оставалась в Москве. В КГБ даже рассматривали дело: считали, что балерина много общалась с иностранцами и может шпионить для британской разведки. Сцену балерина покинула только в 65 лет! 2 мая 2015 года она умерла от сердечного приступа.

Десерт в ее честь

Артистку балета Анна Павлову считают великой балериной XX века. Девушка родилась в 1881 году и после окончания Императорского петербургского театрального училища была принята в труппу Мариинского театра. Она была невероятно трудолюбива: более 20 лет подряд давала по восемь-девять спектаклей в неделю. Специально для артистки в 1926 году был приготовлен меренговый десерт со сливочным кремом — нежный и легкий, какой была и она сама. Вслед за именем балерины это лакомство стало известным на весь мир.

Выбрала семью

Балерина Мария Семенова одной из первых советских артисток начала гастроли за рубежом. Правда, карьера никогда не стояла в жестком приоритете у Семеновой, поэтому когда Мария забеременела от актера Всеволода Аксенова, то решила уйти с большой сцены. Девушка родила дочь Екатерину, которая в дальнейшем пошла по ее стопам. Кстати, Семенова прожила долгую жизнь и скончалась в 102 года.

Пример молодым

Галина Уланова родилась 26 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге в семье артистов балета. Уже в 19 лет она играет главные роли в «Лебедином озере» и «Спящей красавице». С 1944 по 1960 год Галина — ведущая солистка в Большом театре. После ее выступлений девочки и мальчики штурмовали балетные школы. Галина Уланова ушла со сцены в 1962 году и начала преподавать, проработав балетмейстером до конца своей жизни. Она умерла в 88 лет после двух инсультов.

Прямая речь

Наталья Лавренова, искусствовед, лектор:

«Мировой балет невозможно представить без шедевров русского наследия. На протяжении веков именно русский балет считается самым влиятельным и авторитетным. И именно русские балерины первыми восхищали всех своим непревзойденным мастерством. Их имена вошли в историю».

Факт

Майя Плисецкая любила собирать забавные фамилии: вырезала их из газет и пополняла свою коллекцию. Так, в ее собрании были обнаружены, к примеру, Дамочкин-Визжащих или Негодяев.

*Фуэте (фр. fouetter — «взбивать») — фигура танца, повороты на пальцах одной ноги.