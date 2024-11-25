Комната Гарри Поттера: история москвича, который поселился в кладовке

Миша Люлин — молодой москвич, который утверждает: он разочаровался в столичном рынке арендной недвижимости. В последние месяцы стоимость съемной однушки в Москве в среднем составила 80 тысяч рублей. Таких денег у нашего героя не оказалось, и он решил поселиться в кладовке на окраине города, которую снимает за 15 тысяч рублей в месяц. По крайней мере, он так говорит. О плюсах и минусах такой жизни Миша подробно рассказывает в своих соцсетях. О том, как парень компенсирует отсутствие окна, как спит и где хранит вещи — в материале «Мосленты».

© Мослента

Про комнату волшебника

Около месяца назад в Сети стали набирать популярность видео некоего Миши Люлина. Парень рассказывал, что арендовал маленькую кладовку на окраине Москвы за 15 тысяч рублей в месяц.

На скромной площади Мише удалось разместить, на его взгляд, все самое необходимое. Одна часть комнаты отведена под спальное место. Только вместо полноценной кровати на полу лежит хилый матрас. Другая часть оборудована под рабочее место: юноша поставил у стены небольшой стол и стул. А что еще нужно?

«Гарри Поттер жил бесплатно, но в Москве с такими ценами на аренду — это непозволительная роскошь», — говорит Миша в одном из своих видео.

Про минусы жизни в кладовке

Окна в помещении нет. Соответственно, дневного света и притока свежего воздуха жилец кладовки тоже лишен. Однако Миша и к этому вопросу подошел креативно.

© Мослента

Юноша приобрел проектор, который выводит на стену изображение окна с красивым видом, а также поставил напротив спального места небольшой вентилятор.

О плюсах такой жизни

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на обзор Мишиной кладовки. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что жить в подобных условиях невозможно и даже опасно для психики. Кто-то даже назвал комнату парня «гробиком».

Но автор видео с критикой не соглашается и упорно продолжает рассказывать о плюсах своего существования.

«Зато у меня есть ночник-кактус, архитектурный подсвечник, а еще я недавно купил себе камин. Не знаю, как вам, а мне нравится», — ответил блогер всем недоброжелателям.

Главный плюс такого жилища для парня — это стоимость аренды. Хотя люди в комментариях отмечают, что и 15 тысяч за такую комнатушку — дорого. Еще Мише нравятся белые стены, которые хорошо подходят для проектора. Иногда парень использует его вместо телевизора.

Про развлечения

Судя по видео, москвич всегда знает, чем себя занять и как развлечься, даже на такой скромной площади. Помимо просмотра фильмов и учебы, он занимается спортом. Как? Элементарно! Парень просто убирает спальный матрас, а вместо него расстилает коврик для йоги.

© Мослента

«Хочу сбросить вес и раскачаться, но без помощи тренажерного зала. Времени у меня на него нет», — объясняет молодой человек.

В особенно уютные вечера Миша жарит маршмэллоу на огне от настольного камина. Тот факт, что камин в таком маленьком помещении с недостатком кислорода — не лучшая идея, парня мало волнует.

Про тех, кто в это не верит

Несмотря на то, что видео Миша публикует довольно часто и подробно рассказывает в них о своих буднях в кладовке, некоторые зрители засомневались в том, что парень действительно живет там на постоянной основе. Поводом для споров стало то, что в кладовке нет душа и туалета. А где же парень моется и справляет нужду?

Также людей смутило то, что в помещении нет никаких мест для хранения. Где лежат одежда, обувь и другие личные вещи москвича, до сих пор остается загадкой. Стирка и готовка вызывают еще больше вопросов, но автор видео их упорно игнорирует.

«По входной двери в кладовку видно, что это просто межкомнатная дверь. Там нет замка. То есть это просто дверь в квартире, ведущая в кладовку. Парень просто решил похайпить на теме дорогой аренды в Москве», — пишут люди в комментариях под видео.

© Мослента

«Дверь межкомнатная, ее не ставят в кладовки. Похоже, это в квартире комната под гардеробную, сейчас их много в разных планировках», — негодуют скептики.

Про высокие цены на жилье

Несмотря на очевидные минусы проживания в кладовке, Миша продолжает обустраивать свое жилье и делиться лайфхаками с подписчиками. Его видео до сих пор вызывают бурную реакцию: одни хвалят парня за изобретательность и скромность, другие негодуют из-за высоких цен на квартиры в Москве, которые вынуждают людей идти на крайние меры. А вы смогли бы так жить?