Человек, которого боялся даже Дзержинский: чем прославился Яков Петерс

Один из первых руководителей ВЧК, которого считают создателем советской внешней разведки и контрразведки, латышский революционер Яков Петерс остаётся во многих отношениях загадочной личностью. В частности, до сих пор неясны мотивы, почему его в разгар гражданской войны «бросили на понижение» в Петроград, а также в каких отношениях он находился с орудовавшим там в это же время Сталиным.

© Яков Петерс (слева) и Феликс Дзержинский

Английский след

Многое в биографии Петерса неясно начиная уже с происхождения. Так, в одних случаях он говорил, что был сыном латышского батрака, в других – что сыном зажиточного крестьянина. Известно, что в 1904 году в возрасте 17 лет вступил в Социал-демократическую рабочую партию Латышского края. В 1905 году, во время первой российской революции, уже организовал отряд боевиков, с которым занимался грабежом помещичьих экономий. В 1907 году был обвинён в убийстве, но год спустя на суде оправдан.

Петерсу вообще везло с мягкотелыми буржуазными судами. Эмигрировав в Англию и возглавив там банду таких же латышских отставных революционеров, Петерс организовал несколько вооружённых бандитских налётов на банки и ювелирные магазины. В 1911 году несколько человек из банды были выслежены полицией и после упорного боя застрелены. Вслед затем Петерс был арестован как соучастник, но оправдан судом присяжных за недостатком улик.

Умные люди, как известно, учатся на ошибках других людей. Став позднее, в 1918 году, председателем Московского революционного трибунала, Петерс не стал повторять ошибок своих «классовых врагов», а с охотой выписывал высшую меру наказания «буржуям».

Везло ему и на женщин. При своей абсолютно заурядной внешности он каким-то образом сумел привлекать внимание молодых английских аристократок. Одна из них – кузина министра внутренних дел Уинстона Черчилля, начинающая скульптор Клара Шеридан – стала после процесса любовницей Петерса. Но ненадолго. Вскоре на горячего латышского парня положила глаз дочь банкира Мэй Фримен. Пламенный революционер сразу отдал предпочтение этой выгодной партии и формально связал с Фримен свою жизнь. Впрочем, это не означало прекращения отношений с Кларой, но об этом речь впереди.

Во главе ВЧК

В 1917 году Петерс вернулся в охваченную революцией Россию и стал быстро делать карьеру в партии большевиков. Однако многообразных связей с Англией не прервал, и они впоследствии пригодились ему при работе в ВЧК. Кто оказывал ему протекцию в партии в 1917 году, установить трудно. Но, во всяком случае, после того, как в декабре 1917 года Петерс сразу стал казначеем и заместителем председателя только что созданной ВЧК, он вскоре оказался человеком Якова Свердлова.

Петерс проявил себя мастером провокаций в отношении западных дипломатов, которых было необходимо скомпрометировать. При этом он сразу начал использовать свои английские связи для раскрытия агентурной сети. Уже зимой 1918 года ему удалось войти в контакт с эмиссаром Соломона Розенблюма, более известного как агент Сидней Рейли, под предлогом доставки письма жене в Англию.

После разгрома левоэсеровского мятежа Дзержинский на какое-то время оказался под подозрением в связях с заговорщиками и был отстранён от руководства ВЧК. Врио председателя этого органа стал Петерс. Это был его звёздный час. Хотя 22 августа 1918 года Дзержинского формально возвращают на пост главы ВЧК, Петерс продолжает фактически руководить ею.

В это самое время Петерс (вероятно, по заданию Свердлова и с помощью Рейли) фабрикует громкое «дело Локкарта». Обстоятельства этого дела остаются в РФ секретными и сейчас, спустя сто лет. Формально, это был разоблачение контрреволюционного заговора с участием иностранных послов. Важным же его фактическим результатом стал беспрепятственный выезд из России посла Локкарта, Рейли и ещё нескольких иностранных граждан, заочно объявленных в РСФСР «вне закона».

Тогда же Петерс «расследует» покушение на Ленина 30 августа 1918 года, быстро ликвидируя заподозренную Фанни Каплан – тоже, похоже, по указанию Свердлова. В октябре 1918 года Свердлов по договорённости с властями кайзеровской Германии организует Дзержинскому поездку к родным в Швейцарию. За это время позиции Петерса во главе ВЧК ещё более укрепляются. Это был период разгула красного террора, за который, таким образом, непосредственную ответственность несёт фактический руководитель ВЧК.

В Петрограде вместе со Сталиным

Скоропостижная смерть Свердлова в марте 1919 года подорвала и значение Петерса. Дзержинский избавляется от всесильного заместителя, направляя его начальником внутренней обороны Петрограда. Здесь Петерс был поставлен в формально подчинённое отношение к председателю Петросовета Григорию Зиновьеву. В мае 1919 года в Петроград особо уполномоченным РВС Республики был назначен Сталин.

Неизвестно, какие между ними, а также с Зиновьевым, установились в тот период отношения. По инициативе Петерса, во время наступления войск генерала Юденича на Петроград, в ночь на 14 июня в городе были произведены массовые облавы чекистов на частные квартиры, миссии Красного креста, иностранные представительства (ещё остававшиеся в городе), храмы. Было якобы изъято много оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Ещё 11 июня Петерс издал приказ о тотальной поимке и аресте всех не имеющих вида на жительство в Петрограде, а также бывших полицейских и жандармов. Всё так называемое «нетрудовое» население города подлежало сгону на «всеобщую трудовую повинность» по рытью окопов на подступах к Петрограду. В полночь «домовые комитеты бедноты» вручали «буржуям» повестки, куда являться на сборные пункты к 6 часам утра. Работы шли до поздней ночи. «Нетрудовым» элементам полагалось по карточке фунт хлеба в день, который, впрочем, не всегда удавалось получить.

Видимо, повальные облавы и обыски не дали желаемого результата, так как уже осенью 1919 года в Петрограде было раскрыто белогвардейское подполье, возглавлявшееся начальником штаба 7-й советской армии Владимиром Люндеквистом. Впрочем, Петерса в это время в Петрограде уже не было.

Снова с британскими леди

В дальнейшем Петерса бросали на «ответственные посты» на разных важных театрах гражданской войны, но от центральных учреждений ВЧК долгое время держали в стороне. Тем временем британская «Дейли Экспресс» 7 октября 1919 года опубликовала интервью с его английской женой. Газета, называя Петерса председателем Московского ревтрибунала, пользовалась устаревшими данными. Интервью явно способствовало положительному имиджу советской России в британских буржуазных кругах. Вслед за тем, в 1920 году, до Петерса добралась его бывшая любовница Шеридан и провела с ним два года. Шеридан, вероятно, привезла для ВЧК сведения из первых рук о своём кузене Черчилле – вдохновителе и организаторе антисоветской интервенции – и вернулась в Лондон с новым поручением.

Есть версия журналиста Силецкого, что расстрел Петерса в 1938 году был инсценировкой.