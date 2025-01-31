Небо и самолеты: жизнь и подвиг Валентины Гризодубовой

Имя Валентины Гризодубовой в советской истории стоит выделить особо. Участница Великой Отечественной войны, советская летчица, полковник, она стала первой женщиной, удостоенной высокого звания Героя Советского Союза. 31 января исполняется 115 лет со дня ее рождения. MIR24.TV вспоминает героическую жизнь незаурядной летчицы Валентины Гризодубовой.

© Полина Осипенко, Валентина Гризодубова и Марина Раскова, 1938 год

Мне бы в небо

Родилась Валентина Гризодубова в Харькове в семье авиаконструктора и изобретателя Степана Гризодубова. Интересно, что и сегодня существует несколько версий даты ее рождения. Одна из них официальная — это 31 января (по старому стилю 18 января) 1910 года, вторую версию предложили работники музеев и исследователи, которые считают, что это 10 мая (по старому стилю 27 апреля) 1909 года.

Авиационное будущее Гризодубовой было предопределено. Отец часто брал ее с собой на летное поле. Есть даже свидетельства, что однажды он привязал малышку к себе ремнями, поднял аэроплан в небо и тем самым навсегда заразил дочь собственной страстью к полетам и авиации. В 14 лет она совершила свой первый самостоятельный полет на планере.

После школы Валентина поступила в Харьковский технологический институт и одновременно в консерваторию. В 1928 году была зачислена в первый набор Харьковского Центрального аэроклуба, где через три месяца получила долгожданное звание пилота. Для продолжения обучения летному мастерству в Харькове не было возможностей, и Гризодубова, оставив институт, поступила в 1-ю Тульскую летно-спортивную школу ОСОАВИАХИМа (общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Ей тогда исполнилось 24 года.

Небо стало настоящей любовью и страстью Валентины Гризодубовой. Девушка сначала попадает в подмосковное Тушино, а затем — на Центральный аэродром Москвы, который являлся базой агитэскадрильи имени Максима Горького. Работая в эскадрилье, она облетела почти всю страну на различных типах самолетов того времени.

Пять мировых рекордов и звание Героя Советского Союза

С 1936 года Валентина Гризодубова находилась в рядах Красной армии. Через год — на самолетах УТ-1, УТ-2 и АИР-12 — установила пять мировых авиационных рекордов высоты, скорости и дальности полета.

В 1938 году Валентина в качестве командира экипажа вместе с двумя другими легендарными летчицами — Полиной Осипенко и Мариной Расковой — на самолете «Родина» улетели в историю. 25 сентября на первой полосе газеты «Правда» было опубликовано сообщение: «24 сентября 1938 года в 8 часов 12 минут утра по московскому времени известные всем летчицы-орденоносцы Гризодубова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и старший лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылетели в беспересадочный полет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете «РОДИНА». Самолет стартовал со Щелковского аэродрома близ Москвы…» Инициатором этого полета стала сама Гризодубова. Правительство СССР дало «добро» на полет.

Это был международный женский рекорд дальности полета: за 26 часов и 29 минут советские девушки пролетели 6450 километров. За этот перелет всему экипажу присвоили звания Героев Советского Союза, а Гризодубовой еще была вручена «Золотая звезда» №104.

Но не все знают, что полет складывался трудно. Температура внутри кабины опускалась до -30 градусов. Почти сразу «Родина» оказалась в густом слое облаков, и вести самолет штурману Расковой приходилось исключительно по приборам. А потом началось обледенение лопастей пропеллера. После того как «Родина» прошла Урал, радиосвязь стала обрывочной, затем пропала вовсе. В опасных для жизни условиях летчицы миновали и Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре. Но преодолели маршрут, выдержали, смогли, доказали сами себе и всему миру, что любая высота и любое расстояние покоряется женщинам. Конечно, это был не только триумф экипажа. Это был триумф всей страны!

В огненном вихре сороковых

Перед началом Великой Отечественной войны Валентина Гризодубова получила должность начальника Управления международных воздушных линий СССР, а с началом освободительной борьбы советского народа стала во главе Антифашистского комитета советских женщин. Она вела очень активную жизненную позицию, помогла вернуть из лагерей и ссылок почти пять тысяч человек.

Гризодубова всячески рвалась на фронт. Ее отговаривали, не желая подвергать риску национальную героиню, но позже пошли навстречу. Гризодубова и летчики управления стали выполнять особо сложные задания в тылу врага. В 1942 году ей поручили укомплектовать 101-й авиационный полк дальнего действия. Тот самый, чьи крылья несли оружие и продовольствие партизанским отрядам Ковпака, Сабурова и Федорова. В состав полка включили летчиков, которые летали еще с отцом Гризодубовой и тех, кого Гризодубова самостоятельно подготавливала в предвоенные годы.

Перед 101-м полком ставили самые сложные задачи. Предстояло пробиться к далеким целям в тылу противника и отражать атаки фашистских истребителей. Техника была несовершенная, летать приходилось в любую погоду и выходить на цель без ошибки. Гризодубова постоянно вылетала на боевые задания: бомбить врага, оказывать помощь партизанам.

В одиночку, управляя тяжелым «Ли-2», Валентина совершила около 200 боевых вылетов, около 2/3 из которых были ночными с опаснейшими посадками на партизанских аэродромных площадках. За время вылетов из вражеского тыла она эвакуировала около 4 тысяч детей, что характеризует ее заслуги перед Родиной как выдающиеся и неоценимые, ведь стоит ли спорить, что во все времена дети были и будут главным достоянием и главной надеждой России. Именно этим спасенным детям предстояло восстанавливать страну после войны, крепить ее оборону, создавать самую мощную в мире промышленность.

Человек с большой буквы

В 1946 году Валентина Гризодубова вернулась в гражданскую авиацию, стала заместителем начальника НИИ-17 по летной части. Именно ее подразделение проводило испытания радиоэлектронной аппаратуры для военно-воздушных сил и гражданской авиации. Гризодубова лично по традиции принимала участие во всех испытательных полетах.

Герой Советского Союза, отважная летчица Гризодубова позже предпочла военной карьере научную и общественную деятельность. В 1963 году по ее инициативе был создан Научно-исследовательский летно-испытательный центр (НИЛИЦ). Главной задачей центра стала разработка новейшей авиационной электроники. Через девять лет Валентина Гризодубова вернулась в Институт приборостроения на должность заместителя начальника института по летной части, где проработала до 1993 года.

В 1986 году за вклад в создание бортовых радиоэлектронных комплексов и систем ей было присвоено звание Героя социалистического труда. Валентина Гризодубова была награждена двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Валентина Гризодубова дожила до глубокой старости и скончалась 28 апреля 1993 года. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Сегодня имя летчицы носят улицы в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Ставрополе, Смоленске, Владивостоке, Казахстане и многих других уголках стран Содружества. На Кутузовском проспекте в Москве установлен памятник легендарной летчице. На доме 44 по Ленинградскому проспекту, где с 1938 года жила Валентина Гризодубова, — мемориальная доска.