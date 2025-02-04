Зачем актриса Гусева ездила на ВДНХ за зелеными шнурками

Екатерину Гусеву заметили после сериала «Бригада», в котором она играла возлюбленную главного героя. Еще больше — после печально-знаменитого мюзикла «Норд-Ост» и участия в проекте Первого канала «Звезды на льду». Несколько лет назад в фильме «Тобол» Гусева сыграла императрицу Екатерину I. А недавно вышла на сцену в образе Марины Мнишек — единственной женщины, коронованной в России до Екатерины. Почему тема Смутного времени актуальна и сегодня? Как актриса любит проводить свое свободное время? Что она хочет от Леонида Якубовича? Обо всем этом Екатерина рассказала «Мосленте». Ниже — ее монолог.

© Мослента

О жадности и Марине Мнишек

Бог ее знает, какой она была. Судя по портретам — соблазнительная особа, а какая смелая авантюристка! Жена сразу двух самозванцев, первая коронованная царица на Руси. Это такое… обаятельное зло. Отрицательные персонажи меня вообще очень привлекают.

В спектакле «Соборная площадь» характер Марины Мнишек выписан так выпукло, ясно, играть легко, одно удовольствие! И остается место для импровизации. Она у меня то лакомка, сладкоежка, такая капризуля, то и хищница, и все ей мало! Жадная она, особенно до русских городов. Смута того времени — в том числе и ее заслуга. Но тема Смутного времени очень актуальна и сегодня.

© Кадр: сериал «Бригада»

О Леониде Якубовиче и суперменах

В спектакле «Соборная площадь» со мной играют очень увлеченные, разносторонние мужчины. Например, Леонид Якубович — телеведущий, пилот, причем профессиональный… Я бы, наверное, не отказалась полетать с ним на самолете, хотя мне вполне достаточно и сценических виражей с блистательными партнерами!

Да, мне посчастливилось работать с большими артистами и в театре, и в кино. Но, знаете, не всегда в быту они являются суперменами. Бывает и по-другому, когда чем выше артист, тем скромнее, незаметнее он в повседневной жизни.

Об открытиях и желаниях

Я семейный человек, шумным компаниям предпочитаю домашний уют. В то же время я очень люблю совместные путешествия с мужем и детьми. Этим летом я открыла с детьми Камчатку, а зимой — Алтай. Вот это красота поднебесная! В следующем году поменяемся: зимой — на Камчатку, а лето на Алтае проведем. Я загадала это на Новый год!

© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Екатерина Гусева с супругом Владимиром Абашкиным

О зеленых шнурках и острове спокойствия

В Москве я очень люблю ВДНХ: все детство гуляла там каждые выходные с сестрой и родителями, застала еще павильон «Цветоводство», который благоухал тюльпанами и гвоздиками редких сортов. А потом, уже в подростковом возрасте, ездила туда за зелеными шнурками и вареными джинсами, которые продавались в том же павильоне.

Сейчас ВДНХ для меня — остров спокойствия, на котором можно укрыться от суеты мегаполиса. Можно сказать, это мое место силы.

О Марии Магдалине и искусстве фокстрота

Я с огромным удовольствием приглашаю москвичей и гостей столицы в театр имени Моссовета на рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда». Это жемчужина нашего репертуара, спектакль-долгожитель, ставший классикой. Я впервые увидела его, когда училась в школе. Это был такой восторг! Тогда я и мечтать не могла, что вырасту, стану артисткой и буду играть Марию Магдалину. Но именно так и произошло!

А мой дебют в театре был в спектакле «Учитель танцев», где меня обучал искусству фламенко, танго, вальсу и фокстроту Гедеминас Таранда, некогда ведущий солист Большого театра, а ныне художественный руководитель «Имперского балета».