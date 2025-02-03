Кто такой Чубайс и почему он «во всем виноват»?

В Москве задержали несколько бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса по делу о злоупотреблении полномочиями. Им вменяют нецелевое расходование 45 млрд рублей.

Сам же Анатолий Чубайс в 2022 году уехал с семьей за границу. По данным СМИ, он живет в Израиле, где основал Центр российских исследований при факультете общественных наук Университета Тель-Авива. В сентябре 2023 года Владимир Путин связал его отъезд с расследованием махинаций в «Роснано». О том, кто такой Анатолий Чубайс и откуда взялся мем о том, что он «во всем виноват, читайте в нашем материале.

Анатолий Чубайс считается одним из идеологов и руководителей экономических реформ в России в 1990-х годах, а также реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х. В сознании огромного числа людей он был и остается фактическим идеологом разграбления страны.

Карьере Чубайса во власти предшествовало то, что в конце 1980-х годов он с единомышленниками, выпускниками экономических вузов, основал политический клуб «Перестройка», который занимался поиском путей выхода страны из кризиса и моделированием экономических реформ, многие из которых были впоследствии претворены в жизнь.

В 1990 году Анатолий Чубайс стал главным экономическим советником председателя Ленсовета Анатолия Собчака, а через год шагнул с этой должности прямо во власть. В 1991 году, когда Советский Союз распадался, Чубайс был назначен председателем Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом. Именно под его руководством началась масштабная приватизация государственной собственности через ваучеры и систему залоговых аукционов.

Радикальные экономические реформы 1990-х, которые проводились под руководством Анатолия Чубайса, вызвали в обществе множество споров и критики. Одной из самых сомнительных экономических мер стала приватизация, которая виртуозно перераспределила государственную собственность между частными карманами. На поверхности итогом ее стало создание частного сектора экономики и привлечение инвестиций, но на самом деле она привела к обогащению узкого круга людей. А миллионы граждан страны, которые якобы имели право на приобретение акций предприятий, остались ни с чем.

Люди постарше еще помнят, как 1 октября 1992 года россиянам начали раздавать ваучеры номиналом в 10 тысяч рублей каждый. Они якобы давали обладателю право на «кусочек государственной собственности. Анатолий Чубайс при этом публично утверждал, что один ваучер будет равен стоимости двух автомобилей «Волга». Но на деле они быстро обесценились.

Известна такая курьезная история: житель села Энергетик Владимирской области Владимир Кувшинов отправил Чубайсу письмо, в котором спросил совета, куда вложить ваучер, чтобы получить две «Волги». В ответном письме Чубайс посоветовал отдать ваучер в «Госкомимущество» в обмен на часть акций «Научного института легких сплавов». Однако Владимир Кувшинов акций в обмен на отданные ваучеры так и не получил и написал письмо Виктору Черномырдину, занимавшему тогда пост премьер-министра России. По поручению Черномырдина Московская прокуратура провела проверку и передала дело в суд. Как писали СМИ, Замоскворецкий суд города Москва присудил: иск Кувшинова удовлетворить и взыскать две «Волги» с Чубайса в счет ваучера. Правда, Кувшинов так и не смог получить на руки судебное решение, а тем временем срок давности истек.

Несмотря на то, что подавляющее большинство граждан страны считало итоги приватизации несправедливыми, а сами реформы обманом граждан, Анатолий Чубайс продолжал оставаться во власти. В народе за ним закрепилась кличка «Рыжий». В 1996 году он был назначен первым заместителем председателя правительства РФ, а также возглавил администрацию президента РФ.

А через два года Чубайс возглавил крупнейшую энергетическую компанию страны РАО «ЕЭС России», которой руководил целых 10 лет. Под его руководством была проведена реструктуризация электроэнергетики. На этом посту Анатолий Чубайс выступил за отмену оплаты электроэнергии путем ведомственных взаимозачетов. В результате начались веерные отключения электроэнергии. За долги электричество отключали везде, даже в больницах, в ВПК, в армии. Народ сильно невзлюбил Чубайса за эти «веерные отключения. К кличке «Рыжий» добавилась новая: «Калиостро с рубильником».

Несмотря на всенародное недовольство, Чубайс был непотопляем. В 2000 году он стал президентом Электроэнергетического совета СНГ и занимал этот пост до 2007 года.

А в сентябре 2008 года Анатолий Чубайс был назначен генеральным директором Российской корпорации нанотехнологий. С 2013 года по 2020 год он возглавлял правление УК «Роснано» той самой, в бюджете которой сейчас выявлено нецелевое расходование 45 млрд рублей.

Популярный мем «во всем виноват Чубайс» появился, как саркастическое осмысление народом беспредела, творившегося в те годы в стране. Впервые он прозвучал на телевидении в конце 1990-х в сатирической телепередаче «Куклы». В этой программе сперва взрывается автобус, а потом кукла, изображающая Бориса Ельцина, говорит из кабины сгоревшего автобуса: «Во всем виноват Чубайс. Если бы не Чубайс, то все у нас было бы хорошо».

Так создатели программы переиначили формулировку, с которой в январе 1996 года президент России отправил в отставку Анатолия Чубайса за провал движения «Наш дом — Россия» на парламентских выборах. Как писал «Коммерсантъ», Ельцин тогда сказал: «В том, что за НДР на парламентских выборах проголосовало только около 10% избирателей, виноват Чубайс. Если бы не допущенные им ошибки в проведении экономической политики, число проголосовавших было бы не меньше 20%».

«Во всем виноват Чубайс!» — эта фраза была подхвачена и успешно освоена всей страной. Теперь что бы ни происходило, на все был готов ответ. В русскоязычном сегменте интернета этот мем использовали в различных контекстах, от обсуждения политических событий до бытовых ситуаций. Например, если у кого-то ломалась машина или отключали горячую воду, можно было сказать: «Во всем виноват Чубайс».

Популярный мем впоследствии стали использовать даже люди, которые не помнят 1990-е годы и не знают, кто такой Чубайс. Возможность назначить его источником всех неприятностей кажется забавной и привычной. Ведь наш народ всегда умел с юмором реагировать на любые невзгоды.