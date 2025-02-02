Что стало с сыновьями русского генерала Ермолова от «временных жен»

Внешность «усмирителя Кавказа» Алексея Ермолова современники называли «львиной». Генерал-холостяк в молодости заводил романы с женщинами, например, с княгиней Анной Мещерской. Однако до начала Кавказской войны детей у Ермолова не было. Отцом русский военачальник стал, только вступив в сожительство с наложницами из числа горских народов.

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Виктор Ермолов

Первенец генерала, Бахтияр, в крещении Виктор, родился в 1820 году от кумычки (или черкешенки) Сюйды, дочери Абдуллы из Тарков (восточный Дагестан). По распространённой версии, Ермолов был связан с ней узами «кебинного», т. е. временного брака, заключение которого разрешается в шиитском направлении ислама.

« В п е р и о д К а в к а з с к о й в о й н ы м н о г и е р у с с к и е х о л о с т ы е о ф и ц е р ы , а в т о м ч и с л е и с а м г е н е р а л Е р м о л о в , п о л ь з у я с ь с в о б о д о й м е х т у л и н с к и х н р а в о в и з а п л а т и в к а л ы м , т р е б у е м ы й з а к о н а м и с т р а н ы , ж е н и л и с ь н а м е х т у л и н к а х т а к н а з ы в а е м ы м к е б и н н ы м б р а к о м и – п о з а м е ч а н и ю Е р м о л о в а – « с к у ч н у ю с т о я н к у о б р а т и л и в р а й М а г о м е т о в » , — п и ш е т к а н д и д а т и с т о р и ч е с к и х н а у к О к с а н а М у т и е в а .

Когда Сюйда, не согласившаяся принять православие, ушла от Ермолова, она получила от него крупное вознаграждение, сына же генерал оставил себе. Воспитанием Бахтияра занимался двоюродный брат «проконсула Кавказа», также генерал, Пётр Ермолов. Как и прочие дети Ермолова, Виктор первоначально считался лишь его «воспитанником» – статус законнорожденных им лишь впоследствии дал император Александр II. Окончив военное училище в Москве, Виктор Алексеевич всю жизнь провёл на военной службе, вышел в отставку в чине генерал-лейтенанта. Умер он в 1892 году.

Клавдий Ермолов

Матерью второго сына генерала стала красавица Тотай из дагестанского аула Кака-Шура. Она была дочерью местного узденя (дворянина) Акая, и отец сам разрешил Ермолову взять её в жены, хотя ей исполнилось только 17 лет. Клавдий (Омар) Алексеевич Ермолов родился в 1823 году. Он также выбрал военное поприще. Особенно отличился Клавдий во время штурма Карса в 1855 году, захватив вместе с отрядом охотников-пластунов передовую линию вражеских укреплений. За этот бой, в котором Клавдий был контужен, ему вручили орден святого Георгия 4-й степени. В отставку сын Ермолова вышел в 1883 году, будучи генерал-майором.

Север Ермолов

В 1824 году в Тифлисе Тотай произвела на свет ещё одного ребёнка. Как и его братья, мальчик носил 2 имени – римское (Север) и кавказское (Аллах-Яр). Отец считал Севера способным, но ленивым к учёбе. В 1847 году юноша окончил Артиллерийское училище, в дальнейшем служил на Кавказе.

« С е в е р А л е к с е е в и ч < . . . > т е с н о п о д д е р ж и в а в ш и й о т н о ш е н и я с м а т е р ь ю и к а в к а з с к и м и р о д с т в е н н и к а м и , н е к о т о р ы х и з н и х п е р е в ё з в Р о с с и ю . В П е с т о в о п о д М о с к в о й , в е г о и м е н и и , с у щ е с т в о в а л о м у с у л ь м а н с к о е к л а д б и щ е с к а м н я м и - н а д г р о б ь я м и с К а в к а з а » , — о т м е ч а е т и с с л е д о в а т е л ь и е р е й С е р г и й Р а з у м ц е в .

Умер Север Ермолов в 1894 году, будучи на тот момент полковником гвардии в отставке.

Сапият (Софья) Ермолова

Помимо сыновей, Тотай родила Ермолову дочь Сапият, которую она, как было уговорено при заключении брака, забрала себе. Девочка осталась в мусульманской вере и жила в Дагестане.

« В Г и л я х к н а м в ы е х а л а н а в с т р е ч у в е р х о м т а т а р с к а я ж е н щ и н а л е т т р и д ц а т и , в е с ь м а к р а с и в а я , с э н е р г и ч е с к и м и , н о в м е с т е с т е м д о б р о д у ш н ы м и ч е р т а м и л и ц а . < . . . > Э т о б ы л а д о ч ь з н а м е н и т о г о Е р м о л о в а , С о ф и я А л е к с е е в н а , к а к е ё з в а л и . О н а б ы л а з а м у ж е м з а п р о с т ы м п о с е л я н и н о м с е л а Г и л и , п о н и м а л а н е м н о г о п о - р у с с к и и о с о б е н н о л ю б и л а р у с с к и х , н а з ы в а я и х р о д н ы м и б р а т ь я м и » , — о п и с ы в а л д о ч ь Е р м о л о в а к н я з ь А л е к с а н д р Д о н д у к о в - К о р с а к о в .

Алексей Ермолов ежегодно посылал Сапият по 500 рублей. Скончалась она в 1870 году.

Пётр Ермолов

Меньше всего известно о ещё одной «кебинной жене» генерала – Султанум-Бамат-казы из Буглена. Сыном этой женщины, как предполагают биографы, был Петр Алексеевич Ермолов, погибший в юности во время военной службы на Кавказе. Другим ребёнком Султанум мог быть умерший во младенчестве Исфендиар.

Среди потомства Алексея Ермолова от его старших сыновей было много выдающихся военных и гражданских деятелей России, часть из них после революции оказалась в эмиграции. Не угасла и дагестанская линия потомков генерала.