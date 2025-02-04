Как Нейт Андерсон годами разоблачал богатых жуликов и воров

В середине января 2025 года американский аналитик и игрок на бирже Нейт Андерсон объявил, что закрывает свое детище Hindenburg Research — фирму, известную разоблачением богачей и их публичных компаний. В своем сообщении Андерсон не называет конкретных причин, которые привели его к такому решению, будь то конкретная угроза, проблемы со здоровьем или личные трудности.

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« И н т е н с и в н о с т ь и с о с р е д о т о ч е н н о с т ь ( н а р а б о т е в H i n d e n b u r g — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) с т о и л и м н е т о г о , ч т о я у п у с т и л м н о г о е и з о с т а л ь н о г о м и р а и л ю д е й , к о т о р ы е м н е д о р о г и » , — пояснил он.

Позже Андерсон в беседе с The Wall Street Journal пожаловался на стресс и добавил, что после закрытия компании он планирует заняться хобби, путешествовать и проводить время с семьей. Вместо публикации новых изобличительных материалов в ближайшие шесть месяцев или около того он планирует работать над серией материалов и видео, чтобы раскрыть все аспекты работы Hindenburg и то, как команда проводила аудит различных игроков на мировых рынках. Рассвет и закат компании — в материале «Ленты.ру».

Создатель Hindenburg Research решил зарабатывать игрой на понижение

Рожденный в семье университетского профессора и медсестры в штате Коннектикут в США, Нейт Андерсон получил степени в области международного бизнеса, финансовой и инвестиционной аналитики. Его карьерный путь стартовал в специализирующейся на сборе финансовых данных компании FactSet Research Systems Inc. Там Андерсон занимался проверкой потенциальных инвестиций для состоятельных клиентов.

« П л а н с о с т о я л в т о м , ч т о б ы з а к р ы т ь к о м п а н и ю п о с л е т о г о , к а к м ы з а к о н ч и м р а б о т у н а д и д е я м и , н а д к о т о р ы м и т р у д и л и с ь . И , с у д я п о п о с л е д н и м с л у ч а я м м о ш е н н и ч е с т в а , к о т о р ы е м ы т о л ь к о ч т о з а в е р ш и л и и о к о т о р ы х с о о б щ а е м р е г у л и р у ю щ и м о р г а н а м , э т о т д е н ь н а с т а л » , — Н е й т А н д е р с о н , о с н о в а т е л ь H i n d e n b u r g R e s e a r c h .

В 2014 году он решил отправиться в вольное плавание и запустил брокерскую фирму ClaritySpring. Бизнес-план у него был простой: составлять жалобы в Управление по борьбе с мошенничеством Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы власти переводили ему средства за найденные нарушения. Однако коммерческого успеха фирма не возымела, и аналитик пошел по другому пути.

В 2017 году Андерсон основал инвестиционно-исследовательскую компанию Hindenburg Research. Компания получила название в честь крушения крупнейшего дирижабля «Гинденбург». По словам бизнесмена, его фирма создает такие «рукотворные катастрофы» на рынке, выявляя мошеннические схемы в крупном бизнесе.

Немецкое пассажирское воздушное судно «Гинденбург» потерпело катастрофу 6 мая 1937 года. Завершая очередной трансатлантический рейс, наполненный водородом дирижабль загорелся при выполнении посадки на главной воздухоплавательной базе военно-морских сил США в Лейкхерсте. В результате крушения погибло 35 из 97 находившихся на его борту человек, а также один член наземной команды. Катастрофа «Гинденбурга» стала концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях. Ее называют «рукотворной», имея в виду, что инженеры могли предотвратить ее, перейдя на более безопасный вид топлива — гелий.

« М ы с ч и т а е м " Г и н д е н б у р г " в о п л о щ е н и е м п о л н о с т ь ю р у к о т в о р н о й , п о л н о с т ь ю п р е д о т в р а т и м о й к а т а с т р о ф ы . П о ч т и 1 0 0 ч е л о в е к б ы л и п о г р у ж е н ы в д и р и ж а б л ь , н а п о л н е н н ы й с а м ы м л е г к о в о с п л а м е н я ю щ и м с я э л е м е н т о м в о В с е л е н н о й . И э т о н е с м о т р я н а т о ч т о д е с я т к и б о л е е р а н н и х с а м о л е т о в н а в о д о р о д н о м т о п л и в е п о с т и г л а т а ж е у ч а с т ь . Т е м н е м е н е е о п е р а т о р ы " Г и н д е н б у р г а " п р о д о л ж а л и р а б о т а т ь , с л е д у я ч а с т о ц и т и р у е м о м у н а У о л л - с т р и т п р и н ц и п у " н а э т о т р а з в с е п о - д р у г о м у " » , — о т м е ч а л и в к о м п а н и и .

Hindenburg в скором времени стала известна на Уолл-стрит как один из самых успешных шорт-фондов (продавцов коротких позиций).

Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер на данный момент не владеет — их он берет в долг у брокера. Продавец таким образом надеется заработать на падении стоимости актива, в таком случае говорят, что он «играет на понижение», или «шортит». Для закрытия позиции ему придется купить то же количество бумаг, что и было продано.

Как это выглядело в реальности — Hindenburg выбирала потенциальную жертву, компанию, которая, как полагали аналитики, занималась мошенничеством, допускала нарушения в бухгалтерской отчетности или умышленно не раскрывала часть своих сделок. Ее работу тщательно изучали — скрупулезно разбирали документацию, интервьюировали сотрудников, посещали зарубежные офисы, отслеживали цепочки родственников и аффилированных с руководством лиц. Перед тем как опубликовать детализированные доклады с разоблачением, на активы фирмы выставлялась короткая позиция, которую закрывали после обвала котировок.

Штат Hindenburg пополнили бывшие журналисты, в том числе из Bloomberg и CNN, а также аналитики, которые работали удаленно во время пандемии. Как отмечает The New York Times, каждое расследование длилось порядка шести месяцев или более. Такие сроки требовались, чтобы изучить общедоступные документы, провести беседы с сотрудниками компаний и получить доступ к внутренней корпоративной документации.

Известность пришла к Hindenburg после разгромного отчета о работе производителя марихуаны

Первый успех Андерсона связан с Aphria, международным производителем и дистрибьютором медицинского каннабиса, расположенным в Онтарио. Компания работала через розничные и оптовые каналы и являлась основным дистрибьютором медицинской марихуаны в Германии и еще в 10 странах за пределами Канады.

В конце 2018 года Андерсон пытался заработать на коротких продажах акций малоизвестных компаний. На тот момент он пребывал в долгах и фактически стоял перед угрозой выселения из дома. Он работал над отчетом для хедж-фонда и обнаружил, что инсайдеры Aphria использовали подставные юридические лица, чтобы скрывать прибыль и «переводить средства акционеров в свои карманы».

« О ф и ц и а л ь н ы м о ф и с о м A p h r i a н а Я м а й к е , к у п л е н н ы м з а 1 4 5 м и л л и о н о в к а н а д с к и х д о л л а р о в , я в л я е т с я з а б р о ш е н н о е з д а н и е . В 2 0 1 7 г о д у A p h r i a , к у п и в ш а я а р г е н т и н с к у ю к о м п а н и ю з а 5 0 м и л л и о н о в к а н а д с к и х д о л л а р о в , п у б л и ч н о з а я в и л а о п р о д а ж а х н а с у м м у 1 1 м и л л и о н о в д о л л а р о в С Ш А . О д н а к о с о т р у д н и к к о м п а н и и п о д т в е р д и л , ч т о в ы р у ч к а в 2 0 1 7 г о д у с о с т а в и л а в с е г о 4 3 0 т ы с я ч » , — отмечено в отчете Hindenburg.

По словам аналитиков, ряд сделок по слиянию и поглощению, а также открытию представительств и офисов в различных странах полностью финансируются за счет выпуска большого количества акций, которые размывают капитал. Вскоре после публикации отчета акции Aphria упали в цене на 30 процентов, а прибыль от продажи ее активов позволила Андерсону сохранить жилье. По словам самого основателя фонда, этот успех избавил его от необходимости найти «настоящую работу» со стабильным доходом.

Hindenburg лишил хайпового производителя электрокаров Nikola славы и денег

Второй крупной целью Андерсона стал один из основных конкурентов Tesla, выпускающая электрические грузовики компания Nikola. Для бизнеса 39-летнего Тревора Милтона ничего не предвещало беды: выведя свой проект на биржу, он в считаные дни стал долларовым миллиардером. Запущенный в 2014 году стартап представил сразу несколько концептов транспорта с питанием от батарей. Он еще не успел произвести ни одного автомобиля, а капитализация фирмы доходила до 30 миллиардов — больше, чем у Ford и Fiat-Chrysler на пике. На одних только обещаниях произвести революцию в мире грузовых автомобилей Nikola оформила предзаказы на 3,5 тысячи мусоровозов и заключила стратегическое партнерство с концерном General Motors.

Однако уже в 2020 году ситуация в корне изменилась: опубликованный отчет «Nikola: как использовать море лжи, чтобы стать партнером крупнейшего автопроизводителя Америки», который содержал сканы внутренних документов, переписки сотрудников и расшифровки их звонков, а также видеоролики, привел к обрушению стоимости компании. Главной причиной стала ложь основателя и генерального директора Nikola о наличии у него технологии турбин, опережающей конкурентов на десятилетия.

« Е с л и Милтон владеет технологией, опережающей время, почему бы не продать ее?» — задались вопросом в Hindenburg.

Вишенкой на торте стало разоблачение ролика с несущимся на большой скорости грузовиком — так в Nikola пытались убедить инвесторов, что их автомобили реальны, а не существуют лишь на бумаге. В Hindenburg нашли место съемки, и оказалось, что она проводилась у подножия холма. Для получения аналогичных кадров было достаточно столкнуть машину на нейтральной передаче, чтобы та разогналась до 90 километров в час, даже не запуская двигатель.

« Т е п е р ь я в о с п р и н и м а ю H i n d e n b u r g к а к г л а в у в с в о е й ж и з н и , а н е к а к н е ч т о , о п р е д е л я ю щ е е м е н я » , — Н е й т А н д е р с о н , о с н о в а т е л ь H i n d e n b u r g R e s e a r c h .

В Nikola не только попытались оправдаться, но и перешли в ответную атаку — и обвинили Hindenburg Research в манипуляциях рынком и попытках заработать на рукотворном падении акций. Компания даже пригрозила пожаловаться в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Однако падение стоимости активов остановить не удалось — и этому помогло не столько обвинение основателя Nikola в сексуальном насилии, сколько неспособность компании выпустить хотя бы один грузовик вплоть до сентября 2020 года. В конечном счете котировки акций стартапа рухнули на треть (минус 29,6 процента), до 24,05 доллара за акцию, сам Милтон отправился за решетку на четыре года за мошенничество, а Hindenburg заработала еще одну «звездочку» в портфолио.

Hindenburg выбил богатейшего человека в Индии из топа миллиардеров

Сильнее всего от деятельности Андерсона пострадал индийский магнат Гаутама Адани, чьи головокружительные успехи сменились стремительным падением. Он заслужил титул богатейшего человека в Азии благодаря удачному заработку на фоне резкого удорожания энергоносителей. Магнат добился взлета в топ-3 рейтинга миллиардеров по версии Bloomberg за счет управления объектами инфраструктуры, торговли полезными ископаемыми, в частности углем, и добычи ресурсов. За пять лет акции Adani Enterprises превзошли показатели Tesla Илона Маска, выведя Адани из относительной безвестности в список богатейших людей мира. Только за 2022 год состояние бизнесмена увеличилось на 42 миллиарда долларов.

24 января 2023 года Hindenburg выпустила публикацию «Как третий богатейший человек в мире проворачивает крупнейшую аферу в истории корпораций». На ее подготовку ушло почти два года, и к многочисленным обвинениям аналитики подошли основательно.

« О с н о в а т е л ь и п р е д с е д а т е л ь п р а в л е н и я A d a n i G r o u p н а к о п и л с о с т о я н и е п р и м е р н о в 1 2 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в , у в е л и ч и в е г о б о л е е ч е м н а 1 0 0 м и л л и а р д о в д о л л а р о в з а п о с л е д н и е т р и г о д а в о с н о в н о м з а с ч е т р о с т а ц е н н а а к ц и и с е м и к л ю ч е в ы х к о м п а н и й г р у п п ы , к о т о р ы е з а э т о т п е р и о д в ы р о с л и в с р е д н е м н а 8 1 9 п р о ц е н т о в » , — г л а с и т о т ч е т .

Hindenburg отметили, что конгломерат, по сути, управляется семьей Адани — 8 из 22 ключевых постов занимает его родня, а значит, контроль над финансами группы и ключевыми решениями находится в руках нескольких человек. Помимо этого тревожного звоночка аналитики обратили внимание на факт, что Adani Group побывала в центре внимания 4 крупных правительственных расследований, связанных с мошенничеством, отмыванием денег, хищением средств налогоплательщиков и коррупцией, общая сумма которых оценивается в 17 миллиардов долларов США.

« Ч л е н ы с е м ь и А д а н и р а б о т а л и н а д с о з д а н и е м о ф ш о р н ы х к о м п а н и й в т а к и х н а л о г о в ы х у б е ж и щ а х , к а к М а в р и к и й , О А Э и К а р и б с к и е о с т р о в а , п о д д е л ы в а я и м п о р т н о - э к с п о р т н у ю д о к у м е н т а ц и ю , ч т о б ы с о з д а т ь ф и к т и в н ы й и л и н е з а к о н н ы й о б о р о т и в ы в е с т и д е н ь г и и з з а р е г и с т р и р о в а н н ы х к о м п а н и й » , — о т м е т и л и р а с с л е д о в а т е л и .

Авторы обнаружили «рудиментарные попытки» замаскировать природу подставных фирм конгломерата. Так, для компаний, связанных со старшим братом Гаутамы Адани, Винодом, одновременно запустили 13 сайтов, которые оказались заполнены стоковыми фото и не содержали сведений о реальных сотрудниках. Понять, чем занимаются указанные фирмы, оказалось невозможно: в перечне оказываемых ими услуг значились абстрактные «потребление за рубежом» и «коммерческое присутствие». Наконец, Hindenburg обвинили Adani Group в манипулировании ценными бумагами, отмывании средств через частные компании и денежные махинации для поддержания видимости финансового благополучия и платежеспособности.

После публикации ряд экспертов поспешили заявить, что вскрытые аналитиками проблемы — классические для азиатского рынка.

« О н и з а т р а г и в а ю т с а м у с у т ь и н д и й с к о г о к о р п о р а т и в н о г о с е к т о р а , в к о т о р о м д о м и н и р у ю т к о н г л о м е р а т ы , к о н т р о л и р у е м ы е с е м ь я м и » , — сказал Гэри Дуган, генеральный директор Global CIO Office.

Отчет Hindenburg привел к тому, что Адани потерял десятки миллиардов долларов всего за два дня. И это было только начало — обрушение стоимости ценных бумаг его фирм вызвало цепную реакцию и потянуло за собой прочие компании в регионе. В считаные мгновения индекс NSE Nifty 50, отражающий состояние акций 50 крупнейших компаний страны, потерял 1,6 процента, что стало худшим показателем в Азии. Падение Адани даже привело к ослаблению национальной валюты.

Адани не только потерял статус богатейшего человека на континенте — его состояние сократилось с пиковых значений в 149 миллиардов долларов до 40. Попытки оспорить скандальный отчет шортселлеров не помогли — как ни пытались заверить инвесторов, что доклад Hindenburg Research — не более чем «просчитанное мошенничество с целью опорочить Адани, индийскую экономику и премьер-министра страны и нажиться на обвале акций», это не спасло компанию.

« М ы с ч и т а е м , ч т о б у д у щ е е И н д и и с д е р ж и в а е т с я A d a n i G r o u p , к о т о р а я з а д р а п и р о в а л а с е б я в и н д и й с к и й ф л а г , с и с т е м а т и ч е с к и г р а б я н а ц и ю » , — подчеркнули в Hindenburg.

Hindenburg выступил против Twitter и видеоигр

Весной 2022 года компания Андерсона попыталась сбить цену популярной сети микроблогов Twitter (ныне — X), которую захотел приобрести американский миллиардер Илон Маск. В опубликованном отчете аналитики допустили, что акции соцсети рухнут на 50 процентов. В числе аргументов для отказа от покупки компании они назвали недостаточный штраф за разрыв сделки (всего миллиард долларов), слабые финансовые показатели, признание Twitter в завышении количества пользователей на платформе (которое фактически было достигнуто ботами), а также продолжающийся обвал рынка акций технологических компаний. На фоне публикации ценные бумаги Twitter упали в первый день на 4,1 процента. Несколько дней спустя падение достигло уже 13 процентов. Правда, в конечном плане расследование не оказало значительного влияния: Маск закрыл сделку по покупке соцсети 27 октября 2022 года, возглавил компанию и уволил прежнее руководство. После проведения ряда серьезных изменений в работе компании Twitter ушла с биржи.

Позднее Hindenburg решила заработать на финтех-компании Block, новом детище основателя Twitter Джека Дорси. Она обвинила стартап в обмане инвесторов насчет ключевых показателей и накрутках активности, чтобы «стимулировать рост и получать прибыль от содействия мошенничеству против потребителей и правительства». Обстановку в компании сравнили с Диким Западом: якобы Block игнорирует законы о борьбе с отмыванием денег и об идентификации клиентов, из-за чего порядка 40-75 процентов учетных записей являются фейковыми, принадлежат одним и тем же людям или используются для мошенничества. Авторы Hindenburg даже открыли с помощью сервиса счета и кошельки на имя Дональда Трампа и Илона Маска. Такие обвинения уже спустя пару дней стоили Дорси 526 миллионов долларов.

В октябре 2024 года очередной жертвой Hindenburg стала компания Roblox, управляющая игровой платформой. Игровую платформу обвинили по всем статьям — от завышения показателей количества активных пользователей до создания комфортной среды для педофилов, где были заняты многочисленные вариации имен печально известных Джеффри Эпштейна и P.Diddy.

« М ы о б н а р у ж и л и , ч т о R o b l o x — э т о а д с к и й м и р п е д о ф и л о в , н а п о л н е н н ы й п о л ь з о в а т е л я м и , к о т о р ы е п ы т а ю т с я у х а ж и в а т ь з а н а ш и м и а в а т а р а м и , г р у п п а м и , о т к р ы т о т о р г у ю щ и м и д е т с к о й п о р н о г р а ф и е й , ш и р о к о д о с т у п н ы м и с е к с - и г р а м и , ж е с т о к и м к о н т е н т о м и к р а й н е о с к о р б и т е л ь н ы м и в ы с к а з ы в а н и я м и . И в с е э т о о т к р ы т о д л я м а л е н ь к и х д е т е й , в т о в р е м я к а к R o b l o x с о к р а т и л р а с х о д ы н а м о д е р а ц и ю к о н т е н т а , ч т о б ы у с п о к о и т ь У о л л - с т р и т и у в е л и ч и т ь п р и б ы л ь » , — з а я в и л и а н а л и т и к и .

Однако несмотря на серьезные обвинения, на стоимость компании расследование Андерсона и компании почти не повлияло. Акции падали на девять процентов, но через несколько дней пошли в рост и сейчас стоят почти в полтора дороже, нежели до публикации отчета.

Андерсон разоблачил «самого известного корпоративного рейдера в истории»

В 2023 году Карл Айкан, владелец холдинговой компании, которая инвестирует в различные отрасли, включая энергетику, автомобилестроение, упаковку пищевых продуктов, металлы, недвижимость и домашнюю моду, занял 94-е место в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes. На тот момент его состояние оценивалось в 17,5 миллиарда долларов. Однако вышедшее расследование все изменило.

« Н а ш е и с с л е д о в а н и е п о к а з а л о , ч т о с т о и м о с т ь а к ц и й I c a h n E n t e r p r i s e s ( I E P ) з а в ы ш е н а н а 7 5 п р о ц е н т о в . Д и в и д е н д ы п о л н о с т ь ю н е п о д к р е п л е н ы д е н е ж н ы м и п о т о к а м и и и н в е с т и ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т ь ю I E P , к о т о р ы е н а п р о т я ж е н и и м н о г и х л е т б ы л и о т р и ц а т е л ь н ы м и » , — з а я в и л и а в т о р ы .

В Hindenburg Research обвинили Айкана в использовании финансовой пирамиды, где деньги от новых инвесторов используют, чтобы рассчитаться со старыми. Но привел к этому не злой умысел, считают эксперты: по их словам, контролирующий компанию бизнесмен «совершил классическую ошибку, взяв на себя слишком большое кредитное плечо перед лицом постоянных убытков». Такая комбинация редко заканчивается хорошо, предупредили они.

После публикации отчета акции Icahn Enterprises упали почти на 20 процентов, а состояние Айкана сократилось почти на три миллиарда долларов. Как отмечают в Forbes Real-Time, капитал бизнесмена претерпел разительные изменения уже спустя сутки после выхода публикации.

Андерсон обвинил польских ретейлеров в фальшивом уходе из России

Нельзя не упомянуть и кейс с польским ретейлером LPP (управляет брендами одежды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay). Компания закрыла все свои магазины на территории России, но, как оказалось, была не совсем честна со своими партнерами и инвесторами.

« М ы с ч и т а е м , ч т о L P P р а з р а б о т а л а т щ а т е л ь н о п р о д у м а н н у ю ф и к т и в н у ю с т р а т е г и ю " п р о д а ж и " а к т и в о в , ч т о б ы п р о д о л ж и т ь р о з н и ч н у ю т о р г о в л ю в Р о с с и и , о д н о в р е м е н н о п ы т а я с ь о б м а н у т ь и н в е с т о р о в и п о т р е б и т е л е й в П о л ь ш е , н а У к р а и н е и д р у г и х р ы н к а х , з а с т а в и в и х д у м а т ь и н а ч е » , — заявили в Hindenburg.

Аналитики поймали за руку польских топ-менеджеров, которые посетовали на сокращение доходов из-за продажи российских активов на 20 процентов. Как показала финансовая отчетность, общий доход LPP в 2022-2023 финансовом году не только не уменьшился, а даже вырос на 13 процентов. Эти показатели подтолкнули расследователей к мысли, что LPP добилась таких впечатляющих результатов, потому что продажа российского бизнеса была фикцией.

« М ы в с е о ч е н ь у с е р д н о р а б о т а л и , у д е л я я о с о б о е в н и м а н и е т о ч н о с т и и п о з в о л я я ф а к т а м д и к т о в а т ь н а ш и с л о в а . М о ш е н н и ч е с т в о , к о р р у п ц и я и н е г а т и в ч а с т о к а з а л и с ь н е п р е о д о л и м ы м и . П о н а ч а л у ч у в с т в о с п р а в е д л и в о с т и о б ы ч н о б ы л о н е у л о в и м ы м . К о г д а о н о п р и х о д и л о , э т о п р и н о с и л о о г р о м н о е у д о в л е т в о р е н и е . О н о п о м о г а л о н а м д в и г а т ь с я в п е р е д , к о г д а э т о б ы л о н е о б х о д и м о » , — Н е й т А н д е р с о н , о с н о в а т е л ь H i n d e n b u r g R e s e a r c h .

LPP якобы продала Re Trading «неопределенному китайскому консорциуму» за 382 миллиона долларов. Как выяснили в Hindenburg, покупателем была зарегистрированная в Дубае компания Far East Services, о владельцах и директорах которой ничего не известно.

« Б ы в ш и й в ы с о к о п о с т а в л е н н ы й с о т р у д н и к L P P р а с с к а з а л н а м , ч т о с д е л к а б ы л а " п р и к р ы т и е м , ч т о б ы с к р ы т ь и с т и н у о т о м , ч т о р о с с и й с к и е а к т и в ы н е б ы л и п р о д а н ы " и р о с с и й с к и е о п е р а ц и и п о - п р е ж н е м у н а п р я м у ю к о н т р о л и р у ю т с я ш т а б - к в а р т и р о й и с о в е т о м д и р е к т о р о в L P P . О н о п и с а л п о д х о д г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а и о с н о в а т е л я L P P М а р е к а П е х о ц к и с л о в а м и " е м у н а п л е в а т ь н а к а к у ю - т о в о й н у м е ж д у Р о с с и е й и У к р а и н о й " » , — з а я в и л и а в т о р ы о т ч е т а .

Как водится, в LPP назвали обвинения Hindenburg Research частью «готовившейся в течение пяти месяцев организованной кампании по дезинформации» с целью обрушить курс акций ретейлера. И падение действительно произошло — акции подешевели на 27,65 процента.

Андерсон пытался повоевать с Freedom Holding и проиграл

Со временем карьеру великого разоблачителя ждал закат. Расследования уже не были такими успешными, и компании, на падении которых пытался заработать коллектив Hindenburg, стали активно оспаривать громкие претензии.

Летом 2023 года целью нападок шортселлера стал казахстанский финансовый холдинг Freedom Holding. Компанию обвинили в тесных связях с Россией, манипулировании рынком и недостоверных финансовых показателях.

В тексте отчета, который вышел за несколько часов до открытия торговых площадок, авторы утверждали, что в течение года интервьюировали бывших сотрудников Freedom Holding, изучали международные документы и вели анализ отрасли и нашли целый список «редфлагов». В их числе — утверждения, что Freedom «нагло игнорирует санкции» (в том числе помогает российским банкам выводить попавшие под ограничения средства), подделывает отчетности о доходах, смешивает средства клиентов со своими собственными и вкладывает их в неликвидные, рискованные активы, а также манипулирует рыночными данными.

« М ы п о ш а т н у л и н е с к о л ь к о и м п е р и й , к о т о р ы е , п о н а ш е м у м н е н и ю , н у ж н о б ы л о р а с т р я с т и » , — Н е й т А н д е р с о н , о с н о в а т е л ь H i n d e n b u r g R e s e a r c h .

Однако все, чего удалось добиться Hindenburg, — лишь кратковременного падения стоимости ценных бумаг на восемь процентов. После публикации расследования котировки Freedom Holding достигли рекордного максимума, а Hindenburg понесла убытки в 20 миллионов долларов. В холдинге при этом заявили, что составленный анализ представляет собой не что иное, как нападки бывших сотрудников компании, которые желают отомстить.

« В н а ш е м п о н и м а н и и э т о с в я з а н о с п р я м ы м п и т ч е м с о с т о р о н ы о д н о г о б ы в ш е г о с о т р у д н и к а к о м п а н и и , к о т о р ы й п о т р а т и л д о с т а т о ч н о б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о у с и л и й н а д и с к р е д и т а ц и ю г р у п п ы , р а с с ы л а я н а б о р т е з и с о в с о в е р ш е н н о р а з н ы м с т о р о н а м , в к л ю ч а я н а ш и х к л ю ч е в ы х п а р т н е р о в и п о д о б н ы е к о м п а н и и » , — рассказали Forbes в пресс-службе брокера.

Чтобы опровергнуть нападки, члены совета директоров Freedom Holding наняли юридическую фирму Morgan, Lewis & Bockius LLP и судебно-бухгалтерскую фирму Forensic Risk Alliance. После четырех месяцев изучения документов и посещения офисов компании доводы Hindenburg назвали безосновательными. Результаты проверки выложили на сайте SEC, а Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка в ответ упрекнуло Hindenburg в ложных обвинениях.

Эпохе шортселлеров предрекли закат

Андерсон называет причиной закрытия Hindenburg стресс и желание высвободить больше свободного времени на то, что ему дорого. Однако знакомые с деятельностью разоблачителя считают, что он лукавит. Некоторые открыто заявляют, что время шортселлеров, работающих на подобной модели, уходит, так как они все чаще сталкиваются с юридическими проблемами, их бывшие жертвы предъявляют ответные иски, а профильные органы выдвигают обвинения в махинациях — те же самые, что некогда использовали сами расследователи.

Morning Brew считает, что популярность активистских коротких продаж, какие проводила Hindenburg Research, вероятно, уже позади. По мнению экспертов, шортселлеров-разоблачителей отпугнули растущие юридические проблемы и орды трейдеров-любителей, искусственно взвинчивающих стоимость акций, как произошло, например, с GameStop. Пока неизвестно, решится ли кто-то принять эстафету от Hindenburg Research, отмечают авторы.

Еще одним тревожным звонком для потенциальных шортселлеров может послужить недавний кейс Эндрю Лефта. Известный активист и инвестор с компанией Citron Capital предстал перед иском от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Министерства юстиции США. Поводом стали вопросы о деятельности «шортистов» и их влиянии на рынок, и теперь уже разоблачителю грозит до 25 лет тюрьмы за участие в многолетней схеме по манипуляциям с акциями Nvidia, Tesla и Freedom Holding.

Подобные случаи отражают тревожную тенденцию на рынке, когда такие активисты используют ложные заявления и вводящие в заблуждение рекомендации, чтобы получить краткосрочную выгоду за счет манипулирования ценными бумагами. Учитывая возросшее внимание контролирующих органов к таким институтам и крепнущее убеждение, что практика коротких продаж ведет к хаосу на рынке, можно смело утверждать, что освобожденное Hindenburg место под солнцем еще долгое время останется незанятым.