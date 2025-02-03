«Спасти человека»: как пожарный рискует жизнью и сколько за это платят

Начальник караула 58-й пожарно-спасательной части Московской области Александр Таратынов с детства мечтал бороться с огнем и осуществил свою мечту. Но самым сложным в работе оказался вовсе не постоянный риск не вернуться домой. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, сколько зарабатывают пожарные, в каких условиях приходится спасать людей и почему дорожит своей работой.

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«Авторитет можно заслужить только на пожаре»

Я мечтал стать пожарным с детства. Два родных дяди больше 20 лет проработали пожарными. Когда я был маленьким, хотелось следовать их примеру, буквально глаза загорались. На эту профессию я, недолго думая, и пошел. На самом деле, пожарным можно стать без высшего образования. Нужно просто пройти трехмесячные курсы и вперед — пожары тушить. Но я выбрал другой путь. Окончил Ивановскую пожарно-штатную академию, выпустился лейтенантом, по распределению попал в Московскую область и здесь работаю уже шесть лет, с 2018 года.

Когда пришел в часть, мне был только 21 год, а дядечкам в подчинении по 35-40. Для того чтобы ими управлять, мне нужно было поставить командный голос и заслужить авторитет. Если с первым все получилось довольно просто и быстро, то со вторым дело обстоит сложнее. Авторитет можно заслужить только на пожаре, когда ты плечом к плечу с товарищами.

П о с у т и я н а ч а л ь н и к , м о г б ы н а п о ж а р е п р о с т о с т о я т ь с р а ц и е й , б е г а т ь в о к р у г г о р я щ е г о о б ъ е к т а и г о в о р и т ь в с е м , к у д а и д т и . Н о м ы в с е г д а в м е с т е р а б о т а е м т а м , г д е п л а в и т с я м е т а л л , и э т о н е в е р о я т н о с п л а ч и в а е т

За время работы мне предполагали перевестись на должность заместителя начальника, но я отказался. Там больше административной работы. А вот у начальника должность романтическая, так скажем. Пока молодой, нужно успеть везде: и побегать, и бабушку спасти, и дом потушить. А вот бумажки разгрести всегда время будет.

«Чтобы одеться и выехать, дается всего минута»

Служба у нас насыщенная. График — сутки через трое. Живем по расписанию. В полвосьмого утра нужно быть в части и готовиться к смене дежурного караула. В карауле у нас девять человек. Уже в 7:55 все строятся, и начинается проверка.

Начальник смотрит на состав караула, заполненные за смену документы. Конечно, он проверяет, нет ли кого больного или, не дай бог, в состоянии алкогольного опьянения. Смотрит и на внешний вид. Ты должен быть красивым, побритым, выглаженным. Последняя ступень проверки — порядок в части. Помещения должны быть чистыми, а пожарная машина помытой.

После смены караула начинаются занятия. Они длятся до обеда, а после него выделяется полчасика для психологической разгрузки. У нас есть специально оборудованная комната, где каждый может отдохнуть, расслабиться, перевести дух. Потом начинаются практические занятия, административно-хозяйственная работа. Дальше идет ужин, физподготовка в спортивном зале и ближе к вечеру самостоятельные занятия (у каждого есть персональная тема для обучения). В 23:00 отбой.

С п и м д о ш е с т и у т р а , н о в л ю б о й м о м е н т н у ж н о б ы т ь г о т о в ы м и п р е р в а т ь с я н а в ы е з д ы . П о с л е с и г н а л а т р е в о г и б р о с а е м в с е и б е ж и м с о б и р а т ь с я . Ч т о б ы о д е т ь с я и в ы е х а т ь , д а е т с я в с е г о м и н у т а

Пожарная часть состоит из четырех этажей. На первом располагается сама пожарная часть, на втором — государственный пожарный надзор, который проводит профилактику пожаров и инспектирует. Третий и четвертый этажи в части — служебное жилье. То есть там есть душ, кухня, холодильник, микроволновка, большой обеденный стол, комната психологической разгрузки, раздевалки, купальное помещение, спортзал и санузел — все для того, чтобы ты там находился сутки.

«Хватает двух-трех вдохов, чтобы потерять сознание»

Чего только не бывает на пожарах! Мой первый опыт был дико стрессовый. Мы поехали с ребятами тушить пожар в гостинице. Там было полно дыма, и у нас долго не получалось найти очаг возгорания. Мы посоветовались и решили выйти, чтобы осмотреть здание снаружи.

Теперь представьте картину: вы стоите в проходе между сдвоенными дверьми. Когда помощник открывает вторую дверь, резко раздается хлопок и его относит из помещения на четыре метра. Оставшихся внутри накрывает дымом и штукатуркой сверху. Тебе двадцать. Ты все это наблюдаешь и находишься в шоке. Адреналин бешеный. Но, слава богу, все обошлось.

Мы работаем не только по своему городу. Бывает, отправляемся в другие, в основном офицерским звеном. Один из крупнейших пожаров, который мы тушили, был в торговом центре «Шелковый путь» на МКАДе. Тогда на пожар приехали несколько частей, и мы с утра до вечера там работали.

Сложность состояла в том, что пожар был в помещении без выхода для дыма. Соответственно, внутри было очень сильное задымление. Плюс было тяжело залить пожар, потому что там хранилась абсолютно вся продукция предприятия и сотрудников. Все плавилось, рушилось, тлело, воняло. Но обошлось без жертв.

Н е в о з м о ж н о в ы д е л и т ь с а м ы й с л о ж н ы й п о ж а р . К а ж д ы й и з н и х т а к о й , п о т о м у ч т о т ы н е з н а е ш ь , ч т о т е б я ж д е т . Н о р а с с к а ж у в а м о б о д н о м и з п о с л е д н и х п о ж а р о в , з а к о т о р ы й д а д у т м е д а л ь з а с п а с е н и е

Мы с другом в нерабочее время ездили по городу и проверяли пожарные гидранты. На одной из улиц увидели многоэтажный дом весь в дыму. Позвонили диспетчеру, спросили, что случилось. Нам ответили, что горят пять квартир. Мы оперативно приехали в часть, взяли всю экипировку, закинули в машину и приехали к ребятам на помощь.

Первой задачей на месте было потушить балкон девятого этажа. И вот поднялись мы и по полной дыма комнате дошли до балкона. Я сказал напарнику, чтобы он аккуратненько приоткрыл балкон, но в этот момент он нащупывал человека на диване. Это оказался мужчина, которому посчастливилось остаться живым. Обычно хватает двух-трех вдохов на пожаре, чтобы потерять сознание, а он хрипел и пребывал в сознании. Ему просто помогло состояние алкогольного опьянения. Видно, тело было настолько расслаблено...

В общем, мы все бросили, начали его вытаскивать. В этот момент лопнул стеклопакет, который отделял квартиру от балкона, и вся температура с балкона пошла к нам в квартиру. Я связал спасательную петлю, чтобы мужчину было легче тащить. К сожалению, он ее начал снимать, потому что вообще не понимал, что происходит. Ну, пьяный, еще и в горящем помещении, что тут скажешь. Человек, кстати, весил 110-120 килограммов. И вот представьте, что у вас есть свой вес, 40 килограммов экипировки и человек на петле весом под 120. Коридор в квартире был настолько узкий, что вдвоем мы не помещались и мне пришлось тащить его одному. Ну ничего, с напарником вытащили живым его.

Получается, это достаточно сложный пожар не в плане тушения, а в плане психологии. Когда поднимался на горящий этаж, была одна задача, а тут ты резко обнаружил человека, и задача в корне поменялась. Еще же и грамотно все нужно сделать. А это не всегда легко, потому что на пожаре при высоком задымлении можно потеряться и в комнате 15 квадратов. Это я вам как пожарный со стажем говорю.

«Пытаться спасти человека нужно всегда»

Часто люди поздно вызывают пожарных, думая, что справятся сами. И когда мы приезжаем, к сожалению, бывает, что вытаскиваем уже трупы. Как правило, люди на пожаре не сгорают, а задыхаются. Я видел сгоревшие тела, и это было тяжело. Вот что могу сказать: есть одна отличительная черта, когда в помещении присутствует сгоревший труп. В воздухе ты чувствуешь легкий запах сладкого миндаля. Это сложно объяснить, но он, как понимаете, не особо приятный. Просто сразу бьет в нос, и это только профессионал может понять.

Пытаться спасти человека нужно всегда. У меня на случай оказания первой помощи есть штаны гражданские, в которых лежат перчаточки медицинские, бинт, аптечка с самым необходимым. Нужно понимать, что помощь человеку должна состоять из грамотных действий. Это не то что ты вытащил человека и в рот ему дуешь. Так делать ни в коем случае нельзя, потому что пострадавший может оказаться болен, а ты подцепишь что-то на раз-два. В первую очередь нужно обезопасить себя, а потом уже помогать ему.

Завести сердце человека можно сердечно-легочной реанимацией. При необходимости можно качать человека и полчаса. Но однажды у меня был случай, когда я качал труп. Это была женщина, которая поставила на плиту готовиться что-то и уснула. Она, кстати, тоже была в состоянии алкогольного опьянения, но ее спасти не удалось. Она надышалась дыма от спаленной кастрюли.

М ы с р е б я т а м и в ы т а щ и л и е е н а л е с т н и ч н у ю к л е т к у . Я н а ч а л п р о в о д и т ь с е р д е ч н о - л е г о ч н у ю р е а н и м а ц и ю д о п р и е з д а с к о р о й п о м о щ и . П о п р и е з д е в р а ч и к о н с т а т и р о в а л и с м е р т ь

Мы не только на пожары выезжаем, но и взломами занимаемся. Допустим, мама вышла на балкон, а маленький ребенок закрыл за ней дверь. Либо же на лестничную клетку родители вышли, а за ними дверь захлопнулась. Звонят нам почти каждые сутки. Конечно, вскрываем двери только в присутствии полиции.

Один раз мы искали целой пожарной машиной кота Бантика в подвале. Обычно мы не соглашаемся на такие выезды, потому что в это время может случиться серьезный пожар в другом месте. Просто хозяйка кота тогда нажаловалась на нас в главное управление, и выбора не было. Поехали спасать Бантика из подвала.

«Нужно молча делать свою работу, и тогда все будет в порядке»

Главное правило пожарного — не паниковать. Ты должен быть спокоен и принимать все решения с холодным разумом. Помогают тренировки, психологическая подготовка.

Еще один важный момент: никогда не отвлекаться. Это не всегда легко, особенно, когда ты приезжаешь на место пожара, а там скопление людей, которые охают, ахают, тыкают камерами, снимают. Нужно научиться не обращать внимания, молча делать свою работу, и тогда все будет в порядке. Кстати, одной из самых частых жалоб таких вот комментаторов становится фраза: «приехали тушить пожар, и без воды!»

Р а с с к а з ы в а ю : п о ж а р н а я м а ш и н а е д е т н а в ы з о в с д в у м я т о н н а м и в о д ы . Н о т а к о г о к о л и ч е с т в а х в а т а е т в с е г о н а п я т ь - ш е с т ь м и н у т р а б о т ы . П р о с т о д л я с п р а в к и

Раз уж мы заговорили про жалобы, расскажу случай один, который произошел, когда мы тушили дуплекс (дом на две семьи). Пожар был тогда сильный. Одна часть дома горела всеми цветами радуги, потому что там взрывалось все, что только можно: патроны, журналы, книги. Тогда еще февральский холод на улице был. Люди со второй половины дома выбежали, в чем успели. Я потом принес им обувь, одежду необходимую. Они поблагодарили, а на следующий день пошли жаловаться, что мы залили часть их дома. Ну вот, представляете, такое тоже бывает. Да, мы действительно залили часть их дома, но как по-другому было тушить? Непонятно.

С ложными вызовами тоже часто сталкиваемся. По три-четыре в день бывает. Могут позвонить, сказать про задымление, а по приезде выясняется, что владелец номера телефона вообще другой человек, и никакого пожара нет.

Вызывают нас и когда пытаются покончить с собой. Один раз мужик с лестничной клетки вылез в окно, сказал, что сейчас прыгнет. Мы приезжаем, а он, видно, нас испугался, сам залез обратно. Я спрашиваю: «Мужик, ты чего?» А он жену хотел напугать, чтоб домой пустила. Ну, вот полиция на учет его и поставила сразу.

«В пожарную охрану нужно идти не за деньгами, а по зову сердца»

У нас народа очень мало, потому что многих заработная плата не устраивает. У меня сейчас, у старшего лейтенанта и руководителя караула, зарплата 62 тысячи рублей. Когда молодые слышат такие цифры, в пожарные идти отказываются.

Сейчас и штат сократился. Когда я пришел в часть, у меня было три водителя. Сейчас у нас целый гараж техники, но остался работать всего один водитель в карауле. Из пожарных двое в отпуске, то есть на вызов мы выезжаем с водителями и двумя коллегами. Получается, мне приходится пренебрегать какими-то своими действиями, и бежать вместе с ними помогать, спасать. Это очень тяжело.

К о г д а г л о б а л ь н ы й п о ж а р , п р и е з ж а ю т и з с о с е д н е й ч а с т и . Т а м с п е ц и а л и с т о в н е б о л ь ш е . Б ы в а е т , в о о б щ е д в а ч е л о в е к а п р и е з ж а ю т

Еще и на дорогах часто несправедливости случаются. Сейчас жилые микрорайоны, ЖК, все заставлено машинами, пожарные машины проехать не могут. Не дай бог, наш водитель зацепит какую-то машину, в таких случаях мы не застрахованы. Водитель окажется виноват. Бывает, приходится останавливаться, брать все необходимое и бежать своим ходом.

В России есть отличные фабрики, которые из хорошей ткани изготавливают экипировку, но по каким-то причинам нам ее не выдают. Та, что нам выделяют, оставляет желать лучшего. Некоторые покупают экипировку за свой счет, лучшего качества, как я и сделал. Согласитесь, намного лучше работать в форме, когда ты можешь хотя бы ногу поднять во время выполнения задания.

При обучении в академии нам, например, выдавали такую экипировку, в которой не то, что ногу невозможно было поднять, там двигаться было сложно. Представляете, пожарный на себе носит около 40 килограммов минимум. А еще нужно учесть, что ему иногда приходится вытаскивать человека весом под 100 килограммов. Летом вдобавок у многих бывают тепловые удары. Понятно, что за такую работу ребята рассчитывают на более высокие зарплаты.

Но в пожарную охрану нужно рваться не за деньгами, а по зову сердца. Когда я поступал, то знал, куда иду. В академии наш начальник, генерал-лейтенант Игорь Александрович, сказал однажды такую фразу: «Нет ничего хуже в жизни, чем выполнять нелюбимую работу». Я запомнил ее на всю жизнь и до сих пор этого придерживаюсь.

Жена иногда уговаривает перевестись на вышестоящую должность, чтобы не ездить на эти пожары. Переживает за меня. Родителям-то так вообще ничего практически не рассказываешь. Ну, не будешь же маме говорить, как ты прыгал по крышам, как у тебя баллоны взрывались, как проваливался в прогары. А я люблю свою работу — и все тут. Ни на что не променяю.

Александр подробно рассказывает о работе в своем Telegram-канале.