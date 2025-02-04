Чем кончили наркомы и палачи НКВД эпохи Большого террора

4 февраля 1940 года был расстрелян бывший нарком внутренних дел Николай Ежов. «Кровавый карлик», как его прозвали в народе, был одним из организаторов массовых репрессий — и сам пал от руки своих вчерашних подчиненных. Как Ежова заставили «признаться в гомосексуализме», сколько порноснимков нашли при обыске у его предшественника Ягоды и какой конец ждал главных чекистских палачей Магго и Блохина — в материале «Газеты.Ru».

© Генрих Ягода и Николай Ежов

«Революция, как Сатурн, пожирает своих детей», — сказал кто-то из французских революционеров. Верность этой поговорки подтвердили судьбы чекистов, которые проводили в сталинском СССР массовый террор и репрессии и казнили «за контрреволюцию и измену Родине» — кто лично, а кто — росчерком пера — десятки тысяч человек.

Трое из четырех сталинских наркомов внутренних дел — Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия — сами были осуждены и расстреляны. А перед судом и расстрелом из опальных чекистских начальников выбивали признания чуть ли не во всех мыслимых грехах.

Ежовы рукавицы и гомосексуализм

Николай Ежов стал одним из символов сталинского Большого террора. Этот человек невысокого роста и неясной биографии, «отзывчивый, гуманный, мягкий и тактичный» (по воспоминаниям знавших его современников), в народе получил прозвище «кровавый карлик».

Именно в годы, когда Ежов возглавлял НКВД (1936–1938 гг.), репрессии унесли больше всего жизней (по оценкам историка Олега Хлевнюка, в 1937–1938 гг. были арестованы не менее 1,6 млн человек, из них более 680 000 расстреляны).

Жертвами чисток, которые проводил Ежов на посту главного чекиста, становились и бывшие сотрудники НКВД — в том числе более 2 тыс. чекистов, работавших с предшественником Ежова на посту Генрихом Ягодой (его самого также арестовали и расстреляли, но об этом позже).

В СССР возник даже своего рода культ личности Ежова — государственная пропаганда восхваляла его как «любимца народа», «сталинского наркома», который борется с врагами «в ежовых рукавицах». Ежов даже появлялся на страницах детского журнала «Мурзилка».

« Д я д я Е ж о в , я в а м о б е щ а ю , ч т о б у д у з а щ и щ а т ь с о в е т с к у ю г р а н и ц у . Я в а с л ю б л ю з а т о , ч т о в ы з а щ и щ а е т е г р а н и ц у и н а ш е г о С т а л и н а » , — п и с а л в р е д а к ц и ю ш е с т и л е т н и й Ш у р а П о т и е н к о и з К и е в а .

В конце концов, когда Ежова самого решили объявить «врагом народа», снять его с поста наркома, лишить других должностей, арестовать, допросить, осудить и казнить — людям даже не стали объявлять, куда делся могущественный глава НКВД. Просто вместо него ведомство возглавил Лаврентий Берия, которого незадолго до смещения Ежова назначили его заместителем .

Ежова после ареста заставили признаться в организации заговора против ВКП(б). А кроме того — в гомосексуальной ориентации.

« Д е й с т в у я в а н т и с о в е т с к и х и к о р ы с т н ы х ц е л я х , Е ж о в о р г а н и з о в ы в а л у б и й с т в а н е у г о д н ы х е м у л ю д е й , а т а к ж е и м е л п о л о в ы е с н о ш е н и я с м у ж ч и н а м и ( м у ж е л о ж е с т в о ) » , — г л а с и л о о б в и н и т е л ь н о е з а к л ю ч е н и е .

Историк Андрей Фурсов утверждает, что о нетрадиционной половой ориентации сталинского наркома было известно — и Ежова даже якобы отправляли на «лечение» в Германию. Другим недугом Ежова, по словам историка, был алкоголизм.

В своем последнем слове Ежов заявил, что его очень сильно избили.

« Я в т е ч е н и е д в а д ц а т и п я т и л е т с в о е й п а р т и й н о й ж и з н и ч е с т н о б о р о л с я с в р а г а м и и у н и ч т о ж а л в р а г о в . У м е н я е с т ь и т а к и е п р е с т у п л е н и я , з а к о т о р ы е м е н я м о ж н о и р а с с т р е л я т ь , и я о н и х с к а ж у п о с л е , н о т е х п р е с т у п л е н и й , к о т о р ы е м н е в м е н е н ы о б в и н и т е л ь н ы м з а к л ю ч е н и е м п о м о е м у д е л у , я н е с о в е р ш а л и в н и х н е п о в и н е н … Я не отрицаю, что пьянствовал, но я работал как вол… <...> Передайте Сталину, что умирать я буду с его именем на устах».

Ежова признали виновным в антисоветском заговоре и покушении на террористический акт. Его приговорили к смертной казни 3 февраля. Расстреляли, по разным данным, либо 4-го, либо 6 февраля 1940 года. Вместе с ним были осуждены многочисленные сотрудники аппарата НКВД. В 1998 году Николай Ежов был признан не подлежащим реабилитации.

Конец Ягоды

Ежов стал главным чекистом в 1936 году, сменив на этом посту первого главу НКВД Генриха Ягоду.

Именно под руководством Ягоды был образован ГУЛАГ. Сеть советских исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) начала расти, жертвами этой системы стали сотни тысяч человек.

О масштабах казней в СССР свидетельствует, к примеру, разговор Ягоды с его подчиненным Георгием Молчановым (он сам был расстрелян в 1937 году), который приводит историк Олег Хлевнюк.

« В 1 9 3 4 г . Я г о д а н е о д н о к р а т н о у к а з ы в а л м н е н а н е о б х о д и м о с т ь п р о в е д е н и я б о л е е л и б е р а л ь н о г о к у р с а в н а ш е й к а р а т е л ь н о й п о л и т и к е . М н е , н а п р и м е р , з а п о м н и л с я р а з г о в о р , к о т о р ы й м ы в е л и л е т о м 1 9 3 4 г . н а в о д н о й с т а н ц и и « Д и н а м о » . В э т о м р а з г о в о р е Я г о д а п р я м о м н е с к а з а л , ч т о п о р а , п о ж а л у й , п р е к р а т и т ь р а с с т р е л и в а т ь л ю д е й » .

Спустя пару лет Ягода, осыпанный наградами, был по предложению Сталина снят с поста наркома внутренних дел. Он возглавил наркомат связи. Но позже лишился и этой должности, и даже был исключен из партии. А вскоре — арестован своим же бывшим ведомством.

Ягоду обвинили в антисоветских преступлениях и организации «троцкистско-фашистского заговора», подготовке покушения на Сталина и Ежова, подготовке госпереворота и интервенции.

Особого внимания заслуживает акт об обыске, который подчиненные Ежова провели в квартире и даче бывшего «всемогущего» чекиста Ягоды.

« Д е н е г с о в е т с к и х 2 2 9 9 7 р у б . 5 9 к о п . , в т о м ч и с л е с б е р е г а т е л ь н а я к н и ж к а н а 6 1 8 0 р у б . 5 9 к о п . ; в и н р а з н ы х 1 2 2 9 б у т . , б о л ь ш и н с т в о и з н и х з а г р а н и ч н ы е и и з г о т о в л е н и я 1 8 9 7 , 1 9 0 0 и 1 9 0 2 г г . ; к о л л е к ц и я п о р н о г р а ф и ч е с к и х с н и м к о в 3 9 0 4 ш т . ; < . . . > ф о т о а п п а р а т о в з а г р а н и ч н ы х 9 ш т . ; ф о т о о б ъ е к т и в ы 9 ш т . ; р е з и н о в ы й и с к у с с т в е н н ы й п о л о в о й ч л е н 1 ш т . »

Список здесь далеко не полный: в акте указано множество одежды, обуви, тканей, табака, пластинок и патефонов, оружия, троцкистской и фашистской литературы, изделий Палех и так далее.

В марте 1938 года Генрих Ягода был одним из главных обвиняемых на сфабрикованном Третьем московском процессе. Он признал свою вину в шпионаже и государственной измене. «Вина моя перед Родиной велика. Не искупить ее в какой-либо мере. Тяжело умирать. Перед всем народом и партией стою на коленях и прошу помиловать меня, сохранив мне жизнь».

Бывшего наркома не помиловали и расстреляли 15 марта на полигоне Коммунарка — там раньше была его собственная дача. Согласно показаниям Израиля Дагина, еще одного чекиста , Ежов приказал ему избить Ягоду перед казнью — и заставить его смотреть, как казнили других осужденных.

В апреле 2015 года Верховный суд России признал Генриха Ягоду не подлежащим реабилитации.

Судьбы сталинских палачей

Сотни тысяч человек были расстреляны сотрудниками НКВД в период советских массовых репрессий — по официальным данным, более 800 тыс. убитых.

Приговоры приводили в исполнение чекисты, среди которых были свои «заплечных дел мастера». Самым кровавым палачом принято считать Василия Блохина.

Блохин официально служил в административно-хозяйственном управлении органов госбезопасности. Служить начал еще в 1920-х и расстрелы проводил и при Ягоде, и при Ежове, и при Берии. Известно, что сам Берия хотел Блохина арестовать в 1939 году — но Сталин заступился за палача, потому что тот «делает черновую работу».

Писатель-документалист Теодор Гладков отмечал, что

в швейной мастерской НКВД для Блохина сшили по заказу длинный кожаный фартук, кожаные картуз и перчатки — чтобы не пачкать кровью одежду.

Стрелял Блохин обычно из «солдатского» нагана, который требовал взведения курка перед каждым выстрелом.

Всего за годы службы Блохин лично убил, по приблизительным оценкам, около 20 тыс. человек.

С должности его сняли «по болезни» вскоре после смерти Сталина. А в 1954 году разжаловали, лишив звания генерал-майора НКВД и полагавшихся с этим льгот и выплат. В 1955 году Блохин умер, по разным данным, от инфаркта или покончил с собой.

Другим известным палачом сталинской поры был Петр Магго. Число его жертв, по оценке историков, 10 тыс. человек.

« С о г л а с н о с о х р а н и в ш и м с я в а р х и в а х а к т а м с е г о п о д п и с ь ю П е т р И в а н о в и ч М а г г о и м е л н а с в о е м л и ч н о м п а л а ч е с к о м с ч е т у б о л е е 1 0 0 0 0 р а с с т р е л я н н ы х — в с р е д н е м п о 1 0 0 0 у б и е н н ы х в г о д » , — о т м е ч а л ж у р н а л и с т Н и к о л а й Я м с к о й .

Про Магго также известно, что он учил других чекистов казнить людей — стрелять в затылок, наставив дуло пистолета наискосок вверх и пиная их ногой в момент выстрела, чтобы не запачкаться кровью.

В 1940 году после 20 лет службы Магго отправили на пенсию — а через год он умер от цирроза печени, вызванного алкоголизмом.

Чекисты, приводившие приговоры в исполнение, пили очень много. Палачи, которых не арестовали и не расстреляли вчерашние сослуживцы, бывало, увольнялись с диагнозами «шизофрения» или «нервное расстройство». А кто-то, с более крепкой психикой, прожил как ветеран госбезопасности до старости.