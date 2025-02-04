Пока поет душа: как жил и пел «бакинский соловей» Полад Бюльбюль оглы

Знаменитому певцу, композитору, дипломату и политику Поладу Бюльбюль оглы исполняется 80 лет. Более 18 лет он был чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в России. А жил и работал между Баку и Москвой, пожалуй, большую часть своей длинной и насыщенной жизни. Еще до распада СССР он успел реализовать себя как музыкант и популярный советский актер. А в 1981 году, после выхода на экраны страны музыкального вестерна «Не бойся, я с тобой!», его накрыла не просто волна, а настоящее цунами всесоюзной славы.

Рассказываем про детство, родителей, творчество Полада Бюльбюль оглы и его путь в политике.

«Оглашал окрестности тарзаньими воплями»

Будущий певец и композитор родился 4 февраля 1945 года в столице Азербайджанской ССР городе Баку. До окончания Великой Отечественной войны оставалось три месяца. В Баку царила радостная атмосфера, над колыбелью сына родители говорили о новой жизни после войны, старались угадать, какой она будет.

Мальчик родился не просто в интеллигентной семье. Его родители принадлежали к азербайджанской элите. Мама Аделаида Мамедова — была родом из Тифлиса, она получила блестящее юридическое образование. Отец Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов знаменитый азербайджанский оперный певец и фольклорист, народный артист СССР, профессор Азербайджанской государственной консерватории. Благодаря необыкновенному голосу, он еще в юности получил прозвище Бюль-Бюль (в переводе с азербайджанского «соловей). Прозвище отца и стало впоследствии основой для творческого псевдонима сына (Бюльбюль оглы означает «сын соловья»).

« У н а с б ы л о т к р ы т ы й г о с т е п р и и м н ы й д о м , г д е с о б и р а л а с ь , е с л и с е г о д н я ш н и м я з ы к о м г о в о р и т ь , э л и т а т о г д а ш н е г о Б а к у , н а ш и и з в е с т н ы е к о м п о з и т о р ы и К а р а К а р а е в , и Р а ш и д Б е й б у т о в . П р и ч е м с е й ч а с в э т о м д о м е я ч а с т о б ы в а ю э т о д о м - м у з е й Б ю л ь - Б ю л я . И н о г д а п р и х о д и ш ь и д у м а е ш ь : т р и к о м н а т ы , м а л е н ь к и й к о р и д о р , к а к т у т п о м е щ а л и с ь т а к и е о г р о м н ы е к о м п а н и и ? .

Квартиры в доме его детства предоставляли партийным и культурным деятелям. Соседями были многие выдающиеся люди Баку: писатели, музыканты, политики. Но это ничуть не ограничивало детей, росших в этом рафинированном окружении. Они устраивали засады, прятались за кустами, с криком атаковали чопорных соседей и с энтузиазмом маршировали, распевая военные песни.

В детстве Полад Бюльбюль оглы пересмотрел вместе с соседскими мальчишками все послевоенные киноленты: «Цирк» и «Волга-Волга» с Любовью Орловой, «Парень из нашего города» и «Небесный тихоход» с Николаем Крючковым, «Два бойца» с Марком Бернесом. Громадное впечатление произвели на него новые американские кинокартины «Серенада Солнечной долины» и «Джорж из Джинкин-джаза», а также фильмы о Тарзане. С другом детства Муслимом Магомаевым они ставили на уши весь двор: в диких «тарзаньих» воплях тогда было еще не угадать будущих звезд советской эстрады.

От симфонической музыки до кино

Талант и артистизм передались Поладу по наследству. В детстве он даже не думал о том, что есть еще какие-то профессии, кроме музыки. После окончания музыкальной школы он сразу попал на профессиональную сцену, аккомпанируя знаменитому отцу. А став студентом Азербайджанской государственной консерватории, начал писать собственные музыкальные произведения.

Его отец был великим популяризатором национальной музыки. Он совершил серию научных экспедиций и издал несколько сборников азербайджанских народных песен. И сын, еще учась в консерватории, создал целый цикл песен в стиле баяты азербайджанского лирического стиха. Позже Полад Бюльбюль оглы попробовал себя в самых разных жанрах. Он написал множество песен, серию симфонических произведений, камерную инструментальную музыку, циклы арий и прочих вокальных произведений, мюзиклы, музыку для театра и кино и даже балет. Успех принесли ему эстрадные песни в исполнении популярных певцов того времени. Их пели Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Муслим Магомаев, Людмила Сенчина, Роксана Бабаян и многие другие. Его хиты звучали из радиоприемников и с телеэкранов.

В 1976 году Полад Бюльбюль оглы возглавил Эстрадный ансамбль Азербайджанской ССР, с которым объездил весь Советский Союз, побывал в десятках зарубежных стран, а в 1987 году стал руководителем Азербайджанской государственной филармонии.

И все же настоящая всесоюзная слава обрушилась на музыканта только после выхода на экраны первого в истории советского вестерна «Не бойся, я с тобой». Причем сначала он и не думал сниматься в нем. Правда, он имел актерский опыт: к началу 1980-х уже успел сняться в фильмах «Сказки русского леса», «Ритмы Апшерона» и «На крыльях песни». Но для приключенческого фильма «Не бойся, я с тобой» изначально он должен был написать только музыку. Потом оказалось, что никто лучше самого Полада не исполнит написанные им песни. Но даже в этот момент музыканту еще казалось, что он не слишком подходит для образа юного влюбленного горца. Однако режиссер картины Юлий Гусман уговорил его сыграть в своем фильме. После роли горячего и смелого Теймура, который поет такие красивые песни, Бюльбюль оглы стал еще популярнее. Страстный, красивый, с мощной харизмой и национальным колоритом, артист стал настоящей кинозвездой.

Политик, дипломат и музыкант

В 1980-х музыкант пробует себя в политике: сперва он депутат горсовета Баку, глава комитета по культуре. Потом министр культуры независимого Азербайджана. После распада СССР эту должность звали не иначе как расстрельной. Но за 18 лет при министре Бюльбюль оглы в республике не закрылось ни одной библиотеки, галереи или музея.

С 2006 по 2024 год Полад Бюльбюль оглы был Послом Азербайджанской Республики в России. В сентябре прошлого года он оставил этот пост в связи с избранием его депутатом Милли Меджлиса. Полад Бюльбюль оглы сказал: «Я проработал в Москве 18 лет и 6 месяцев. Это немалый срок для дипломатической службы. На нынешнем этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте мою родную Шушу и жителей региона».

Но музыку не оставил. Совсем наоборот, 30 января 2025 года в Государственном Кремлевском дворце состоялся юбилейный концерт актера, на котором он исполнил свои главные хиты «Позвони», «Мой Азербайджан», «Шейк», «Долалай», «Твоя дорога», «Как жили мы, борясь», «Не ревнуй» и другие. Полад уверен: цифры в паспорте значат мало. До тех пор, пока поет душа.