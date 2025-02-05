Михаил Фрунзе: великие победы и странная смерть нетипичного полководца

140 лет назад, 2 февраля 1885 года, родился советский полководец Михаил Фрунзе. Его стратегические таланты сыграли решающую роль в победах Красной армии в Гражданской войне. В то же время биография его до сих пор вызывает споры и таит немало белых пятен. «Лента.ру» рассказывает о неизвестных фактах из жизни полководца.

«Обыкновенно брали кого-нибудь и уводили вешать»

Жизнь вчерашнего студента Политехнического института и участника экспедиций Императорского географического общества Михаила Фрунзе круто изменилась с началом Первой русской революции 1905 года. Многие в те дни вышли на улицы, погрузились в хаос уличных боев и митингов. С тем же успехом эти «многие» потом вернулись к обычной жизни. Кого-то завербовала царская охранка.

Фрунзе же стал профессиональным революционером и после первого ареста перешел на нелегальное положение. В ночь на 24 марта 1907 года его взяли с оружием в руках. Отправили во Владимирский централ. По совокупности обвинений тянуло на смертную казнь. Михаила перевели в камеру смертников. Только тут он понял, что жизнь закончилась, не успев начаться.

М ы , с м е р т н и к и , о б ы к н о в е н н о н е с п а л и д о п я т и у т р а , ч у т к о п р и с л у ш и в а я с ь к к а ж д о м у ш о р о х у п о с л е п о л у н о ч и , т о е с т ь в ч а с ы , к о г д а о б ы к н о в е н н о б р а л и к о г о - н и б у д ь и у в о д и л и в е ш а т ь М и х а и л Ф р у н з е

В самый последний момент фатальный приговор взяли и отменили. Не успел прийти в себя, как вскрылись новые обстоятельства дела, и меч правосудия снова навис над головой арестованного. На этот раз нервы окончательно сдали, но не смирение — отчаяние обуяло Фрунзе. Хотелось жить, любить, увидеться с родными. Пустые надежды, скоро он умрет.

Михаил Фрунзе в студенческие годы

Но случилось невозможное: смертную казнь заменили десятью годами каторги. Фрунзе выйдет раньше и станет одним из самых влиятельных большевиков. Однако часы и дни, проведенные в камере смертников, не прошли бесследно. Там у него открылась язва, которая и станет одной из самых главных загадок советской истории.

«В военное поступать не советую»

У Михаила Фрунзе несколько версий биографии, которые противоречат друг другу. Существует каноническая советская, антисоветская, а также вариант «Фрунзе как человек со всеми его качествами и слабостями».

В соответствии с канонической, выдержанной в духе социалистического реализма, биографией, Михаил с детства мечтал стать полководцем и махал во дворе саблей более рьяно, чем другие детишки. А идеями мировой революции проникся еще в отрочестве.

Если же опираться на воспоминания родных и близких, главное, что его выделяло из толпы сверстников, — невероятная тяга к уединению с книжкой, мечтательность, чувствительность к чужим страданиям. Вряд ли он вообще задумывался о военной карьере до 1917 года. Это косвенно подтверждается его юношеским письмом другу, избравшему военную стезю:

В в о е н н о е п о с т у п а т ь н е с о в е т у ю , и с п о р т и ш ь в с ю ж и з н ь . У м е н я п р я м о с ж а л о с ь с е р д ц е , к о г д а я в б ы т н о с т ь в М о с к в е у в и д е л н а ш и х з е м л я к о в . Б о ж е , ч т о и з н и х д е л а е т в о е н щ и н а : н и ч е г о н е з н а ю т , н и ч е г о н е с л ы ш а т … М и х а и л Ф р у н з е

По-настоящему он мечтал получить хорошее образование, стать ученым, помогать другим людям. Желательно — всему человечеству. Но сделать это он намеревался изначально мирным путем. Именно поэтому поступил на экономический факультет.

Прошение Михаила Фрунзе о зачислении его на экономический факультет Санкт-Петербургского политехнического института

Это 1904 год. И за короткое время в нем произойдет коренной перелом, который превратит его из сочувствующего бедноте интеллигента в бесстрашного революционера, готового стрелять в полицейских, изготавливать бомбы, организовывать подпольные типографии.

Еще весной 1904-го он писал приятелю: «Жаль вот только, что у нас в России среди студенчества опять происходят беспорядки. <...> Это все на руку японцам. Они очень рассчитывают на эти беспорядки, а в особенности на смуты, могущие произойти в Финляндии, Польше и на Кавказе…»

Бои под Мукденом

А уже осенью того же года вступает в партию большевиков. Неочевидный выбор, обусловленный либо невиданной интуицией, либо авантюрными соображениями. Фрунзе намеревался окончить экономический факультет, чтобы затем как-то влиять на реформы. Но проучился там в общей сложности не более трех лет. Вплоть до 1907 года он пытался совмещать занятия с революционной борьбой, но борьба вышла на передний план. Улицы научили его гораздо большему, чем университетские аудитории.

Боевое крещение Фрунзе состоялось 9 (22) января 1905 года. Он был среди тех, кто пошел к Зимнему дворцу, чтобы вручить Николаю II петицию с перечнем требований столичных рабочих. Как известно, это была мирная демонстрация, по которой было приказано стрелять. По данным различных источников, погибло не менее 200 человек. Михаила Фрунзе ранили в руку. Именно эта рана стала точкой невозврата.

Расстрел царскими войсками мирной демонстрации петербургских рабочих у Зимнего дворца 9 (22) января 1905 года

«Опьяненность и радостное от чего-то освобождение»

Он берет академический отпуск, уезжает из Петербурга в Москву, затем в Иваново-Вознесенск, где примыкает к забастовке текстильщиков. Там же получает подпольное имя Товарищ Арсений.

В сентябре 1905 его взяли с поличным прямо на улице. При нем нашли маузер и патроны. Подпольщик Фрунзе умудрился убедить жандармов, что пистолет нашел на улице и что носил его на случай самообороны «в это неспокойное время». К тому же представился совсем другим человеком. Удивительное дело: полиция ему поверила, записала, наказала отправиться в Казань и никуда оттуда не уезжать. Многие на его месте так бы и поступили: уехали в Казань и не высовывались от греха подальше.

Фрунзе же вместо Казани отправился в Шую, где тут же организовал боевую дружину. Несмотря на то что он никогда не служил в армии и не воевал, он недурно стрелял. Это благодаря тому, что отец с детства приучил к охоте. Так что он стал не только толковым бойцом, но и наставником для необстрелянных большевиков.

Тогда же он научился делать бомбы, подделывать документы, писать шифровки, путать следы агентам царской охранки. Он чувствовал, что это его игра. Вот как описывал упоение революцией его друг Воронский:

Я к у д а - т о б е ж а л , к р и ч а л и с т о ш н ы м г о л о с о м , б и л с т е к л а . Я п о з н а л у п о и т е л ь н ы й в о с т о р г и у ж а с р а з р у ш е н и я , д р о ж а щ е е б е ш е н с т в о , ж е с т о к у ю и в е с е л у ю с и л у , о п ь я н е н н о с т ь и р а д о с т н о е о т ч е г о - т о о с в о б о ж д е н и е …

Нечто подобное захлестнуло и Фрунзе. С 1905 по 1907 год он участвовал в ряде дерзких эпизодов. Познал вкус убийства, поэзию подполья, азарт неуловимого преследуемого. Из университета давно отчислили, а перспектива легальной карьеры давно растворилась в мареве далекого прошлого. Тогда же он познакомился с Лениным, и эта встреча, видимо, укрепила уверенность в правильно сделанном выборе. Жизнь напоминала какой-то невероятно динамичный фильм.

Картина Василия Булгакова «М.В. Фрунзе на приеме у В.И. Ленина»

До той поры, пока его не схватили в ночь на 24 марта 1907 года и не обвинили в покушении на полицейского урядника. И тут мы возвращаемся к тому, с чего начали. Ожидание смертной казни, бессонные ночи, вскрывшаяся из-за нервного перенапряжения язва.

Потом семь лет каторжных работ. Некачественная операция, сделавшая его пищеварительную систему бомбой замедленного действия.

И тут интересный момент: в канонической биографии Михаила Фрунзе он представлен крепким, сильным, без страха и упрека, полководцем. О таких после 1917 года писали: «Идеальная для большевика биография». И он действительно выстроит себе такую идеальную биографию после Октябрьской революции. Его родители были госслужащими, брат — врачом. Фрунзе всех запишет в крестьянскую бедноту.

Но дело даже не в этом. А в том, что психологически он был действительно кремень. В дни допросов он один из немногих, кто не сломался и не выдал товарищей. Об этом свидетельствуют вскрывшиеся после 1991 года документы. Некоторые же из большевиков, вопреки официальному мифу, в Первую революцию дали слабину. Тот же «всесоюзный староста» Михаил Калинин, как свидетельствует протокол допроса, сказал следователю: «Желаю дать откровенные показания о своей преступной деятельности».

Владимир Ленин и Михаил Калинин

Фрунзе, несмотря на страх смерти, никого не сдал. Но вот физически был нездоров уже в 1907 году. К язве добавился туберкулез, нервные заболевания. Возможно, семь лет каторги помогли ему поставить на паузу многие революционные устремления и работать в режиме ограниченного энергопотребления.

В марте 1914 года его отправили на вечное поселение в село Манзурку Иркутской губернии. Там он тут же создал революционный кружок для бывших каторжников, за что его снова арестовали. Но на этот раз Фрунзе бежал в Читу, где проживал под фамилией Василенко.

Вплоть до 1917 года он сменит множество псевдонимов, в том числе — Михайлов, Трифоныч, Сергей Петров, А. Шуйский, М. Мирский. Успеет поработать в земской статистической службе, в тыловой службе Западного фронта. Складывается такое впечатление, что в период с 1914 года по 1917-й он искал баланс между легальной и нелегальной деятельностью, где бы общим знаменателем были преобразования в обществе. Перемены к лучшему. Февральская революция развязала ему руки: теперь он мог легально участвовать в революции. Общество стремительно менялось. К тому же из эмиграции вернулись видные большевики. Именно тогда Фрунзе превратился в крупную политическую фигуру.

Михаил Фрунзе

В марте 1917 года его назначили начальником милиции в Минске. Скорее всего тогда начинает кристаллизоваться его военное мышление. Суммировав весь опыт, полученный в ходе организации боевых дружин в годы лихолетья 1905-1907, он, получив поддержку военных, структурирует уже на новом уровне и совсем с другим ресурсом. С этого момента новые должности и посты начали сыпаться на него градом. Человек с таким опытом и качествами везде был нужен. От тактического мышления он переходит к стратегическому. Неизбежные пробелы компенсируются опытом, чтением нужной литературы, в том числе — военной, а также общением с офицерами царской армии, примкнувшими к революции.

Он снова играет на повышение, его не устраивают полумеры Временного правительства. Он реально участвует в Октябрьской революции, но поскольку Петроград пал без особых усилий, едет в Москву и участвует в уличных боях. Там он уже командует тысячами людей, и это выглядит генеральной репетицией перед Гражданской войной.

Постановление Совета народных комиссаров, 20 (7) февраля 1918 года

Гражданская война

Фрунзе — нетипичный советский полководец. Если тот же Буденный вполне себе военный, получивший опыт и представление о войне на фронтах Первой мировой, Фрунзе пришел в военное дело из политики. Война просто стала продолжением его политики.

И в этом плане он был сторонником нестандартных методов, можно сказать — творческого подхода. Но сначала требовалось окончательно сломать в себе некие человеческие качества, которые мешали масштабно влиять на судьбы людей.

Официальная историография обозначает точкой начала Гражданской войны восстание Чехословацкого корпуса. Но антибольшевистские волнения начались раньше. Одно из таких восстаний вспыхнуло шестого июля 1918 года в Ярославле. Москва, ставшая столицей за четыре месяца до этого, разводила руками.

И здесь просматривается интересная историческая рифма. Когда Троцкому принесли депешу, где сообщалось о восстании в Ярославле, он сказал: «Провокация». Точно так же скажет его будущий враг Сталин накануне Великой Отечественной, когда ему предоставят секретные данные о выдвижении вермахта к западным границам.

Военнослужащие 7-й роты, 1-го чехословацкого стрелкового полка в окопах под Зборовом, июль 1917 года

Но в конце концов за депешей последовали другие убедительные доводы, и в Кремле забеспокоились. На тот момент власть большевиков была шаткой. Армии как таковой у них не было, вместо нее — неустойчивые военные формирования. И харизматичные полевые командиры. Один из них — Фрунзе. Вот Фрунзе и поручили подавить восстание в Ярославле.

А потом началась полноценная Гражданская война. И на этом этапе большую роль сыграли люди, изначально далекие от военного дела, — Троцкий и Фрунзе.

Бела Кун, Жак Садуль, Лев Троцкий, Михаил Фрунзе и Сергей Гусев

Во-первых, они сразу же заявили о необходимости мобилизации, во-вторых, минуя идеологические вериги, обратились за консультацией к бывшим царским офицерам. В третьих, развернули массированную пропаганду. Тем большевики и отличались от белогвардейцев, что смогли не только использовать чуждых идеологически профессионалов, но и поставить над ними комиссаров. И разногласий среди большевиков принципиальных не было, тогда как Белая армия сразу же раскололась на различные фракции. Большевики победили по принципу «Разделяй и властвуй».

Великие победы и странная смерть

Фрунзе вступил в войну как командующий 4-й армией. Это Восточный фронт, образованный для борьбы с Чехословацким корпусом, а затем с войсками адмирала Колчака.

Впоследствии возглавлял ряд армий, командовал целыми оркестрами из вооруженных людей. Взяв верную ноту, выстраивал целые победоносные симфонии.

Вице-адмирал А.В. Колчак — военный министр Временного Всероссийского правительства со своим ближайшим окружением

Под его началом воевали самые отчаянные люди, среди которых — Чапаев, Котовский и другие. Это были фанатики революции, люди трудноукротимые, но Фрунзе не только находил с ними всеми общий язык, но и умудрялся максимально эффективно использовать этот ресурс. Разбил Чехословацкий корпус, победил Колчака. Затем его перебросили на Туркестанский фронт. В Бухарском эмирате он организовал местную революцию, участвовал в штурме Бухары. Параллельно полководческому авторитету рос и его политический авторитет.

Решающей стала переброска Фрунзе в Крым, где под его началом была проведена одна из наиболее блестящих операций — взятие Перекопа. И, как следствие, — разгром Врангеля. Так была поставлена точка в Гражданской войне в европейской части России, дальше — добивали «контру» на Дальнем Востоке.

Картина Владимира Гринберга «М.В. Фрунзе на коне»

Фрунзе же завершил свою личную Гражданскую войну разгромом армии Махно. Известно, что махновцы на короткое время объединились с большевиками, чтобы разгромить Врангеля. Но после падения Белой армии бескомпромиссным анархистам был подписан смертный приговор. Фрунзе руководил этой операцией, и она была в той же степени политической, в коей и военной.

С 1921 года его влияние очень выросло. Причем на международном уровне. Он участвовал в выстраивании новой дипломатии. Параллельно Гражданской войне в России революционные события бурлили в соседней Турции. На гребень волны вынесло Кемаля Ататюрка, крупнейшего турецкого реформатора XX века. И Ататюрк хотел дружить с большевиками. Договариваться с ним отправили Фрунзе.

После смерти Ленина в 1924 году в стране развернулась внутриполитическая борьба. Троцкий оказался в опале, и Фрунзе поставили на его место — заместителем председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам.

***

Фрунзе прочили неслыханные карьерные перспективы, кто-то, согласно штампу тех лет, называл его Новым Наполеоном. Но кого в те времена так только не называли. В годы Гражданской войны так называли Колчака, затем — Тухачевского. Теперь Фрунзе. Но что за этой фразой скрывалось? То, что у большевиков после 1924 года не было единого центра, сплошные фракции. Зато военные обладали сильным авторитетом, и, по идее, никто не мешал какому-нибудь вчерашнему полководцу, соображающему в политике, взять власть в свои руки.

Отсюда и выросла точка зрения, что смерть Фрунзе 31 октября 1925 года на пике карьеры — следствие заговора. Это известная история о том, как с начала 1925 года Фрунзе беспокоила язва, и Сталин посоветовал сделать операцию. И что операция прошла неудачно, и пациент скончался то ли от передозировки наркоза, то ли — от заражения крови.

Эта версия стала популярной после выхода в свет (вскоре ее запретили) повести Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны», где детально рассказывалось о якобы вымышленном полководце, которого устранил Кремль.

Михаил Фрунзе с детьми

В годы ослабления режима, а затем в перестройку и тем более после 1991 года эта точка зрения стала ведущей. Но никакие документы не подтверждают того, что заговор имел место быть. Сторонники конспирологии не берут во внимание тот факт, что в 1925 году Сталин еще не поднаторел в политических интригах и политическими убийствами как методом не овладел. Фрунзе живым принес бы ему больше пользы, чем вреда.

К р о м е т о г о , и э т о г л а в н о е , С т а л и н в 1 9 2 5 г о д у — э т о н е С т а л и н в 1 9 3 7 - м . И у ж е с л и е м у х о т е л о с ь о т к о г о - т о и з б а в и т ь с я , т а к э т о н е о т Ф р у н з е , а о т Т р о ц к о г о . О д н а к о к р е ш е н и ю у н и ч т о ж и т ь Т р о ц к о г о о н п р и д е т ч е р е з д е с я т ь л е т Л е о н и д М л е ч и н « Ф р у н з е » , ц и к л Ж З Л

К тому же Фрунзе никогда не метил на самую верхушку власти. С другой стороны, к 1925 году Фрунзе исчерпал свой физический ресурс. В 22 года он приобрел язву, потом ему сделали неудачную операцию. Последующие восемнадцать лет его жизни нельзя назвать спокойными, а лечения полноценного ему не назначали. Революция, затем Гражданская война постоянно ставили перед ним вызовы. Он решал политические, военные, а также экономические вопросы. И все это в броуновском движении, которое захватило всю Россию.

В попытке превратить хаос революции в строительство «космоса» социализма ему некогда было заняться собственным здоровьем. А в начале 1925 года ему еще и поручили наставлять будущих пролетарских писателей, включив в специальную комиссию. Он запомнился своей критикой Маяковского и похвалой молодого писателя Леонида Леонова.

Советские военачальники Семен Буденный, Михаил Фрунзе и Климент Ворошилов (слева направо) разрабатывают план разгрома войск белогвардейского генерала Петра Врангеля

На сегодняшний день версия о неудачной операции, слабом здоровье Фрунзе и о том, что он просто не выдержал колоссальную нагрузку, упавшую на его плечи, закреплена в историографии. В частности, ее придерживается биограф полководца Леонид Млечин.

Но поставить окончательную точку в этой истории не дает сама мифологизированность образа Фрунзе, невосстановимость достоверной картины многих дней, отделявших одну яркую дату от другой, а также отсутствие записей многих закулисных разговоров. Поэтому тема «Фрунзе и его язва» так и останется одной из величайших загадок истории XX века.