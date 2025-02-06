Кто такая Ксения Петербургская и какие чудеса творила святая

Русская православная церковь 6 февраля отмечает День памяти святой блаженной Ксении Петербургской. Ее жизнь была наполнена милосердием и смирением, а сама она стала символом жертвенности и любви к ближнему. Предсказания и молитвы святой Ксении до сих пор помогают людям обрести надежду и исцеление. О житии святой, ее подвиге юродства и том, почему она была причислена к лику святых — в материале «Газеты.Ru».

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Кто такая святая Ксения Петербургская и когда день ее памяти

Святая блаженная Ксения Петербургская — одна из самых необычных святых в истории православия. Она известна своим подвигом юродства — добровольного отказа от мирских благ и принятия образа безумной ради служения Богу. Ксения Петербургская стала символом милосердия и смирения, а ее молитвы и предсказания до сих пор помогают православным верующим по всему миру, отметила в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор РЭУ имени Плеханова, эксперт по религии Наталия Фоминых.

« В п р а в о с л а в и и Ксения Петербургская особенно почитаема для счастья и успеха семейной жизни, а также для зачатия и рождении ребенка», — рассказала религиовед.

Икона святой блаженной Ксении Петербургской есть практически в каждом православном храме. Ее образ напоминает о том, что истинная святость заключается не в славе, а в любви как к Богу, так и к ближнему.

День памяти блаженной Ксении отмечается 6 февраля (24 января по старому стилю), и в этот день тысячи паломников посещают часовню святой Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

« Т р а д и ц и о н н о в э т о т д е н ь н е о б х о д и м о п о с е т и т ь х р а м и п о п р о с и т ь Ксению Петербургскую о заступничестве и благословении. Также в этот день следует совершать добрые поступки: давать милостыню, посещать и помогать больным и нуждающимся — как деньгами, так и добрым советом. Важно проявлять великодушие, следуя примеру самой Ксении Петербургской», — обратила внимание Наталия Фоминых.

Также, по словам религиоведа, 6 февраля не рекомендуется заниматься рукоделием и принимать пищу после захода солнца в знак уважения к Ксении Петербургской. Ужинать вечером могут только пожилые, дети и люди, страдающие от болезни.

Биография Ксении Петербургской: детство, юность и семейная жизнь

Детство и юность

О ранних годах жизни святой блаженной Ксении Петербургской известно немного. Историки и церковные источники сходятся во мнении, что Ксения Григорьевна (так звали святую в миру) родилась в первой половине XVIII века, предположительно между 1719 и 1730 годами, в семье благочестивых родителей.

« О д е т с т в е Ксении сведений не сохранилось. Известно лишь только то, что ее отца звали Григорий, а родилась девочка в дворянской семье со средним достатком», — уточнила Наталия Фоминых.

Детство Ксении прошло в Санкт-Петербурге, который в то время был молодой столицей Российской империи. О ее родителях сохранилось мало сведений, но известно, что они были людьми верующими и воспитывали дочь в духе православия. С ранних лет Ксения проявляла глубокую религиозность, любовь к молитве и сострадание к окружающим. Эти качества стали основой ее будущего подвига.

Юность Ксении, как и у многих девушек ее времени, была связана с ожиданием замужества. Она выросла скромной, доброй и благочестивой. Ее жизнь казалась вполне обычной для женщины того времени, но судьба приготовила ей испытания, которые полностью изменили ее путь.

Семейная жизнь

Ксения вышла замуж за полковника, придворного певчего Андрея Федоровича Петрова, который служил в одном из хоров императорского двора.

« С ч и т а е т с я , ч т о н а с р е д с т в а п р и д а н о г о К с е н и и м у ж Андрей Федорович мог купить дом, в котором супруги жили душа в душу», — Наталия Фоминых, эксперт по религии, профессор.

Их брак был счастливым, но недолгим — всего три с половиной года. Андрей Федорович внезапно скончался, не успев причаститься перед смертью. Это событие стало переломным моментом в жизни Ксении, ставшей вдовой примерно в 30 лет.

Подвиг Ксении Петербургской: юродство, милосердие и чудеса

Потеря мужа, по словам Наталии Фоминых, глубоко потрясла молодую женщину. В то время считалось, что если человек умирает без покаяния и причастия, его душа обречена на страдания. Ксения, движимая любовью к супругу и желанием спасти его душу, решила посвятить свою жизнь молитве и подвигу юродства. Она раздала все свое имущество бедным, надела одежду покойного мужа и начала странствовать по улицам Петербурга, называя себя его именем.

« М н о г и е с о в р е м е н н ы е и с с л е д о в а т е л и р а с с м а т р и в а ю т с е м е й н у ю ж и з н ь К с е н и и и Андрея как любовную историю XVIII века. Ксения Петербургская, счастливая молодая женщина, живущая в достатке и полная надежд на счастливую супружескую жизнь и рождение ребенка, за один день теряет все. Именно поэтому ее считают одной из самых милостивых в русской церкви. Своим подвигом Ксения стремилась вымолить у Бога прощение за все прегрешения супруга. С тех пор она стала называться только именем мужа, а «Ксения Григорьевна» как бы умерла для мира», — обратила внимание религиовед.

Последние годы мирской жизни

После смерти мужа Ксения полностью изменила свою жизнь. Она отказалась от всех мирских благ, включая дом, деньги и даже свое имя. Многие считали ее безумной, но на самом деле святая блаженная Ксения Петербургская совершала великий духовный подвиг.

« С о с т о р о н ы о н а в ы г л я д е л а с у м а с ш е д ш е й . О д е т а я в ш т а н ы и к а ф т а н с в о е г о п о к о й н о г о м у ж а , м о л о д а я в д о в а у в е р я л а , ч т о А н д р е й Ф е д о р о в и ч ж и в , а е г о ж е н а — К с е н и я — у м е р л а , п р и г о в а р и в а я « Я Андрей Федорович, а вот Ксеньюшка моя скончалась и мирно почивает на кладбище. Я же, мирный, здесь». Некоторые жалели ее, понимая, что перед ними несчастная молодая вдова, потерявшая все в один день. Однако Ксения искренне не понимала, почему к ней так относятся, ведь она чувствовала себя довольной своей жизнью», — рассказала Наталия Фоминых.

По улицам города она скиталась босоногая, в потрепанном мужском камзоле своего покойного супруга. Иногда молодая вдова терпела насмешки, холод и голод, но никогда не жаловалась и не отвечала злом на зло. Вместо этого Ксения помогала людям: утешала скорбящих, молилась за больных и, по преданиям, предсказывала будущее.

Около 45 лет продолжались странствия Ксении Петербургской.

За это время она стала настоящей легендой Петербурга. Люди начали замечать, что ее молитвы обладают особой силой, а предсказания сбываются. Ксения Петербургская стала символом милосердия и смирения, а ее жизнь — примером истинной веры и любви к Богу.

Ксения Петербургская избрала путь юродства — один из самых трудных и необычных подвигов в православии. Этот путь требовал полного отказа от мирских благ, терпения насмешек и унижений, а также готовности служить другим, несмотря на собственные страдания. Днем она бродила по городу, а ночью уходила за его пределы, чтобы молиться в уединении.

Что такое юродство в православии?

Юродство — это добровольный отказ от мирских радостей, принятие образа безумного или глупого ради служения Богу. Юродивые, или блаженные, часто вели себя странно, вызывая насмешки и непонимание со стороны окружающих. Однако за внешним безумием скрывалась глубокая духовность и жизнь, полная молитв и сострадания к людям.

Ксения Петербургская стала одной из самых известных юродивых в истории православия. Ее подвиг начался после смерти мужа, когда она решила полностью изменить свою жизнь, отказавшись от всего, что связывало ее с миром.

Чудеса и помощь людям

Подвиг Ксении Петербургской был не только в ее смирении и отказе от мирских благ, но и в активной помощи окружающим. Считалось, что ее молитвы обладали особой силой, и люди начали замечать, что после встречи с ней их жизнь менялась к лучшему.

Одним из самых известных чудес, связанных с Ксенией, было предсказание смерти императрицы Елизаветы Петровны и рождение будущего императора Павла I. Также она помогала бедным, предупреждала людей об опасностях и исцеляла больных. Например, одно из первых чудес святой блаженной Ксении Петербургской связано с бездетной вдовой Прасковьей Антоновой, рассказала религиовед. Ксения предсказала аварию у Смоленского кладбища, в результате которой погибла беременная женщина, а младенец выжил. Веря в это пророчество, Прасковья Антонова поспешила на Васильевский остров, чтобы забрать младенца. В итоге она вырастила его и обеспечила образованием.

« И с т о р и и о Ксении передавались из уст в уста. Люди верили, что счастье — повстречать на своем пути Ксению Петербургскую, а еще большее счастье, если она подаст какую-нибудь милостыню: монетку, вещь или кусочек хлеба, и скажет какое-нибудь предсказание», — Наталия Фоминых, эксперт по религии, профессор РЭУ им. Плеханова.

Считалось, что молитвы Блаженной Ксении творят настоящие чудеса — люди исцелялись от болезней, находили потерянные вещи и обретали душевный покой.

Также Ксения Петербургская помогала строить храмы. По преданию, она тайно носила кирпичи для строительства церкви на Смоленском кладбище, где позже была похоронена. На могильной плите была выбита надпись:

« В о и м я О т ц а , и С ы н а , и С в я т а г о Д у х а . Н а с е м м е с т е п о л о ж е н о т е л о р а б ы Б о ж и е й К с е н и и Г р и г о р ь е в н ы , ж е н ы п р и д в о р н о г о п е в ч е г о , в р а н г е п о л к о в н и к а , Андрея Федоровича. Осталась после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, а всего жития 71 год; звалась именем Андрей Федорович. Кто меня знал, да помянет душу мою для спасения своей души. Аминь».

Милосердие и смирение

Ксения Петербургская не только молилась за людей, но и делилась с ними всем последним, что у нее было. Например, если ей давали милостыню, она сразу же отдавала ее нуждающимся. Ксения никогда не просила для себя ничего, довольствуясь малым и полностью полагаясь на волю Божью.

Ее смирение было настолько велико, что даже насмешки и издевательства она принимала смиренно, с радостью, видя в них возможность пострадать за Христа. Так, Ксения Петербургская стала живым примером того, как можно служить Богу и людям, даже находясь в самых тяжелых условиях.

Почитание и канонизация

Подвиг Ксении Петербургской не закончился с ее смертью. Ее могила на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стала местом паломничества для тысяч православных верующих. Люди приходят сюда и сегодня, чтобы помолиться и попросить помощи у святой. Многие рассказывают о чудесах, которые происходят после молитвы у часовни святой Ксении блаженной.

Личное прошение у Ксении Петербургской

О, наша великая небесная заступница, святая блаженная мати Ксение! Испроси у Великодаровитого Бога рабам Твоим [ваши имена], с надеждою притекающим к тебе [содержание вашего прошения], и во всякой житейской нужде и потребе помощь и наставление, от всяких бед и скорбей избавление. Аминь.

В 1988 году, во время празднования 1000-летия Крещения Руси, Русская православная церковь канонизировала Ксению Петербургскую в лике блаженных.

Канонизация Ксении Петербургской стала важным событием для православных верующих и признанием ее великого духовного подвига, милосердия и чудес, которые происходили как при ее жизни, так и после смерти.

В 1902 году над могилой святой блаженной Ксении Петербургской была построена каменная часовня. Ежегодно 6 февраля, в день памяти блаженной Ксении, здесь собираются тысячи верующих.

Молитва блаженной Ксении помогает людям обрести душевный покой, исцелиться от болезней и найти решение сложных жизненных проблем. Акафист святой блаженной Ксении Петербургской читают в храмах и дома, обращаясь к святой с просьбами о помощи.

Молитва Ксении Петербургской из акафиста

О святая всеблаженная мати Ксение!

Под кровом Всевышняго жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерию, глад и жажду, хлад и зной, поношения и гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога прияла еси и под сению Всемогущаго покоишися. Ныне Святая Церковь, яко благоуханный цвет, прославляет тя. Предстояще на месте погребения твоего, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами, молимся тебе: приими прошения наша и принеси их ко Престолу милосердаго Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему имущая.

Испроси притекающим к тебе вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас, недостойных и грешных.

Помози, святая блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатию дара Духа Святаго запечатлети, отроки и отроковицы в вере, честности, богобоязненности воспитати и успехи в учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие низпосли, монашествующих подвигом добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа Святаго утверди, люди и страну нашу в мире и безмятежии сохрани, о лишенных в предсмертный час причащения Святых Христовых Таин умоли.

Ты наша надежда и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение возсылаем и с тобою славим Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.