Специальное задание: как НКВД готовил покушение на Гитлера

Цель уничтожить лидера противника и сохранить жизнь своего вождя стояла перед разведкой каждой страны-участницы Второй мировой. Например, как писал главный диверсант Третьего Рейха Отто Скорцени (книга «Секретные задания РСХА»), он в свое время по заданию Гитлера готовил тройное покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в Тегеране. Но операция была вскрыта НКВД, и местная агентура — полностью разгромлена. Предпринимались аналогичные попытки убить Гитлера и с советской стороны.

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Игорь Миклашевский не был разведчиком, да и вообще не задумывался о военной карьере. Сын актрисы и танцора балета еще в школе увлекся боксом, а после ее окончания поступил в Московский институт физкультуры и спорта. Отслужил в армии — в зенитных войсках— и продолжил заниматься спортом профессионально с небольшим перерывом на участие в Советско-финской войне. Миклашевский выиграл Чемпионат Ленинградской области, вышел в финал Чемпионата Советского союза по боксу и, скорее всего, стал бы чемпионом, но началась Великая Отечественная.

На Ленинградском фронте сержант-зенитчик проявил себя хорошим бойцом, за что получил благодарность от командования. Тогда-то, как рассказывает Аркадий Ваксберг в книге «Любовь и коварство. Театральный детектив», он и попал в поле зрения спецслужб. Отличная спортивная подготовка. идеальное владение немецким (сказалось воспитание в интеллигентной семье) и «интересное» родство (Игорь был племянником перешедшего на сторону немцев актера Всеволода Блюменталя-Тамарина) — делали из Миклашевского перспективную кандидатуру на выполнение «специальных» заданий во вражеском тылу.

Как рассказывает Павел Судоплатов («Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930—1950 годы») вербовкой занимался лично он с коллегой Виктором Ильиным, известным по участию в операции «Монастырь». В качестве проверки Миклашевскому предложили убить своего дядю за линией фронта — и он без колебаний согласился, так как считал того в первую очередь предателем, а не родственником. Убедившись в надежности будущего агента, его отправили на обучение в разведшколу. Там была открыта и суть «специального» задания. А в декабре 1942 года спецслужбы инсценировали побег агента через линию фронта.

«Специальными» в НКВД называли миссии особой секретности, которые разрабатывали и согласовывали на самом высоком уровне. Операция по ликвидации Гитлера была именно такой. Предполагалось, что дядя поможет Миклашевскому обосноваться в Берлине. Там с ним выйдут на связь подпольщики, которые помогут в силовой фазе операции. Ну, а «доступ к телу» должна была обеспечить дальняя родственница Блюменталя-Тамарина и любимая актриса фюрера, Ольга Чехова — по совместительству связная Лаврентия Берии.

Относительно правдивости «легенды», рассказанной плененным Миклашевским, у немцев возникли сомнения, но протекция дяди избавила того от всех подозрений. Пройдя через лагерь для военнопленных, агент вступил в РОА генерала Власова, переехал в Берлин и освоился там, познакомился с Ольгой Чеховой и немецким супер-боксером Максом Шмелингом, получил доступ к высшим нацистским кругам, в общем, сделал все необходимое для перехода к основной части операции. К лету 1943 года у Миклашевского был готов план уничтожения Гитлера и Геринга на одном из спектаклей Чеховой в театре. Но на запрос о начале операции из Москвы был получен отрицательный ответ.

Как пишет Энтони Бивор в книге «Ольга Чехова», причиной отмены операции стали опасения Сталина, что обезглавленный Рейх пойдет на сепаратные переговоры с союзниками. В случае их успеха это поставит крест на возможном открытии Второго фронта и существенно отсрочит победу. Выигранное сражение на Курской дуге еще больше укрепило сомнения вождя народов. А после Тегеранской конференции операция была окончательно отменена на самом высоком уровне.

Не имевший возможности вернуться в СССР, Миклашевский остался в Берлине. Как члену РОА ему пришлось поучаствовать в боях с союзниками. открывшими Второй фронт. После полученного там ранения он был комиссован, жил в дядином доме, а в самом конце войны вместе с ним перебрался в один из пригородов Тюбингена. По одной из версий 10 мая 1945 года он убил Блюменталя-Тамарина, инсценировав его самоубийство. После чего перебрался во Францию. Есть сведения (опять-таки, неподтвержденные), что там Миклашевский находился по заданию разведки и следил за бывшими власовцами.

Так или иначе, вернулся в СССР он в 1947 году и был награжден орденом Красного Знамени. В разведке он более оставаться не пожелал и вернулся в спорт. Игорю было всего 29 лет, но выступать на ринге из-за ранения он не смог и занялся тренерской деятельностью, а позже работал судьей. Он воспитал нескольких чемпионов страны, стал героем литературных произведений, документальных и художественных фильмов. И, кто его знает, сложись судьба по-другому, возможно, стал бы тем человеком, кто прекратил войну досрочно...