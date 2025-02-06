Как отважная летчица завоевала небо и исчезла в нем без следа

Одна из первых летчиц в мировой истории, Амелия Эрхарт, в одиночку перелетела Атлантику и исчезла на пике своей славы. Рекордсменка, писательница, политик, общественная деятельница и просто красавица пропала без вести в 1937 году. Вместе с напарником она отправилась в полет над Тихим океаном при попытке облететь земной шар по экватору.

Ранние годы и путь к небу

Прежде чем попасть в авиацию Амелии пришлось пройти непростой извилистый путь. Эрхарт родилась в 1897 году в городе Атчинсоне, штат Канзас, США, в семье, не имеющей никакого отношения к технике. Ее отец был успешным адвокатом, а мать — дочерью местного судьи. Амелия была старшей дочерью — ее сестра Мьюриэл родилась на два года позже.

Семья Эрхарт была достаточно обеспеченной, поэтому сестрам с самых юных лет ни в чем не отказывали. Девочки ездили верхом, купались в бассейне, стреляли из винтовок и играли в теннис. Амелия уже в самом нежном возрасте проявила свой твердый характер и стала заводилой у детей с соседних улиц, что не мешало ей отлично учиться и очень много читать.

Впервые самолет девочка увидела в 10 лет, но не испытала к машине особого интереса. Годы спустя она написала, что это была «штука из ржавой проволоки и дерева, совсем неинтересная». Амелию больше интересовали приключенческие романы и истории о далеких странах и диковинных народах.

Когда Эрхарт уже была подростком, материальное положение ее семьи серьезно ухудшилось — ее отец начал сильно пить, из-за чего разрушилась его блестящая адвокатская карьера. Семья скатилась в самую настоящую нищету и была вынуждена продать дом и уехать, сперва в Айову, а затем в Миннесоту.

В 1915 году сестры Эрхарт, когда-то имевшие собственных лошадей, ходили в школу в платьях, сшитых из старых занавесок. Не выдержав такой жизни, мать Амелии Эми забрала детей и, оставив мужа, уехала с детьми к родственникам в Чикаго. В 1916 году материальное положение семьи несколько улучшилось — Эми получила наследство и смогла отправить старшую дочь учиться в колледж в Пенсильвании.

В 1917 году Амелия случайно увидела раненых, вернувшихся с полей Первой мировой войны, и решила, что ее призвание — помощь этим людям. Она бросила колледж и, окончив курсы медсестер, устроилась в госпиталь. Там Эрхарт проработала до конца войны и нашла дело всей своей жизни, которым, неожиданно, оказалась авиация.

Первые шаги в авиации

Возле госпиталя находился военный аэродром и девушка, когда у нее выпадала свободная минутка, ходила смотреть на удивительные машины. Она буквально заболела небом и не видела себя в будущем нигде, кроме авиации. Позднее, уже изучая в университете физику, химию и медицину, Амелия пошла на курсы пилотов и стала ученицей одной из самых известных летчиц США — Аниты Снук.

Обучение летному делу стоило недешево, поэтому студентка Эрхарт была вынуждена постоянно подрабатывать. Чем только не занималась девушка, ради осуществления своей мечты, начиная от игры на банджо и заканчивая ремонтом автомобилей. Упорство и труд дали возможность Амелии не только успешно окончить курсы, но и приобрести собственный самолет, не новый, но вполне пригодный для полетов.

Первым самолетом летчицы стал экспериментальный «Киннер Эйрстер», имевший капризный мотор и сложное управление. Наставница Амелии, Анита Снук, не одобрила выбор своей подопечной, так как считала машину непредсказуемой и опасной. Но Эрхарт было не переубедить и она, проводя долгие часы в воздухе, научилась виртуозно управлять непростой техникой, не прощающей ошибок.

Но судьба Амелии сложилась так, что вскоре ей пришлось продать самолет — в семье снова стало плохо с деньгами. Эрхарты переехали поближе к богатым родственникам в Бостон, где девушка устроилась учительницей английского в детский сад для иммигрантов. Часть денег от продажи самолета ушла на переезд и обустройство жизни на новом месте, а на оставшиеся деньги Амелия купила автомобиль.

На пути к рекордам

Почти каждый день после уроков девушка садилась за руль и ехала на местный аэродром. Там Амелия выполняла любую, самую тяжелую работу, в обмен на возможность подняться в воздух на чужом самолете. В 20-е годы возникла мода на рекордные перелеты — авиапромышленники нанимали за хорошие деньги летчиков, чтобы те совершали немыслимые по продолжительности и сложности перелеты.

В отборе на один из таких «рекламных» перелетов в 1927 году приняла участие и Эрхарт. Планировался первый трансатлантический перелет с женщиной-пилотом. В то время летчиц уже было предостаточно и организатору нужен был не просто специалист, а красивая молодая дама, обаятельная и умеющая себя подать публике и журналистам.

Любовь нечаянно нагрянет…

Амелия вытащила этот счастливый билетик, во многом из-за того, что организатор полета, нью-йоркский издатель Джордж Палмером Путнам в нее безумно влюбился. Дошло до того, что мужчина развелся и сделал летчице предложение, которое та приняла с шестого раза.

Эрхарт безумно боялась, что супруг запретит ей летать и превратит в унылую домохозяйку с ноющими детьми и грязными кастрюлями. Чтобы обезопасить свою карьеру пилота, перед свадьбой Амелия заключила с женихом официальный контракт, в котором оговаривались детали их отношений и возможного развода. Но брак Джорджа и Амелии, заключенный в 1931 году, оказался на всю жизнь — хоть и коротким, но счастливым.

Первый перелет в Европу

Роман с Джорджем совпал с активной подготовкой к сложному перелету в Европу. Для рекорда был приобретен 3-моторный немецкий «Фоккер» F-VII, получивший имя «Friendship» («Дружба»). Спонсор перелета, миллионерша Эми Гест, хотела, чтобы перелет символизировал теплые отношения между Америкой и Европой.

Вместе с Амелией в перелете участвовали пилот Уилмер Стульц и бортмеханик Лу Гордон. Самолет вылетел с острова Ньюфаундленд 17 июня 1928 года и спустя 20 часов 40 минут приводнился на поплавки у берегов Уэльса, в Великобритании.

Из-за отсутствия опыта управления тяжелыми самолетами в сложных погодных условиях, Эрхарт провела этот перелет почти в качестве пассажира. Журналистам она позже сказала — «Меня просто везли, как мешок с картошкой!». Это было совсем не то, о чем мечтала Амелия, и когда в 1932 году ей выпал шанс совершить одиночный перелет через Атлантический океан, она его не упустила.

Трансатлантический перелёт и мировая слава

20 мая 1932 года одномоторный «Локхид-Вега» ярко-красного цвета с Эрхарт на борту вылетел с Ньюфаундленда и взял курс на Европу. До этого в одиночку пересечь океан удавалось только Чарльзу Линдбергу в 1927 году. Следующие за этим попытки повторить рекорд, которых было более десятка, заканчивались бесславным возвращением обратно или смертью пилота.

В этот раз также едва не произошла трагедия — самолет Амелии попал в сильный ночной шторм и едва не врезался в волны. Машина сорвалась в штопор и только мастерство Эрхарт в сочетании с невероятным везением позволили в последний момент выровнять самолет. «Локхид-Вега» не имел на борту радиосвязи и летчица не могла рассчитывать на помощь в случае катастрофы.

Женщина летела практически вслепую, так как лобовое стекло кабины покрылось слоем льда вскоре после вылета. В конце пути Амелию подстерегала еще одна опасность — из-за протечки топливопровода возник риск возгорания самолета. Несмотря на это трансатлантический перелет прошел успешно и спустя 15 часов после вылета машина Эрхарт приземлилась в Европе.

Конечным пунктом перелета должен был стать Париж, но техническая неисправность и вызванный ею риск пожара вынудили Амелию совершить посадку в Ирландии, на фермерском поле. Героиню на земле встретил одинокий крестьянин, который вовсе не был рад гостье. Но свою долю цветов и славы Эрхарт все же получила во французской столице, куда ее вскоре доставили вместе с ее самолетом.

Подготовка к историческому перелету

После исторического полета Амелия Эрхарт стала не только невероятно знаменита, но и востребована как специалист. Ее приглашали на лекции и семинары, звали испытывать уникальные самолеты и новые парашюты и даже пригласили опробовать систему эвакуации из подводной лодки. Амелию пригласили преподавать авиационное дело в университет и жизнь женщины стала спокойной и обеспеченной.

Но Эрхарт все это было не нужно — она грезила небом и хотела снова ставить рекорды. В 1936 году университет подарил женщине новенький «Локхид-Электра» L-10E, и Амелия загорелась новым рекордом. Она захотела совершить кругосветный перелет и пообещала всем, что это будет ее последний крупный перелет перед уходом на покой. После возвращения Эрхарт и Путнам планировали завести ребенка и просто наслаждаться семейной жизнью.

Перелет вокруг света требовал серьезной подготовки, которая заняла у Амелии почти год. 17 марта 1937 года Эрхарт и ее спутники Гарри Мэннинг и Фредерик Нунан стартовали с Гавайских островов, но их постигла неудача. У переполненного горючим самолета сломалось шасси и он проехал по взлетной полосе на брюхе. «Локхид» отправили в США для ремонта и вернулся он только спустя два месяца.

Исчезновение в небе

Второй старт, уже успешный, состоялся 20 мая 1937 года и теперь отважную Амелию сопровождал только штурман Фред Нунан. Самолет следовал по маршруту, разработанному самой Эрхарт. Первоначальный план полета был изменен и теперь Эрхарт и ее спутник летели с запада на восток.

В первых числах июля женщина-пилот и ее спутник преодолели 22 тысячи миль. Самолет отважных летчиков прошел 28 этапов полета, некоторые из которых сами по себе представляли мировой рекорд. Эрхарт и Нунан пересекли Северную Америку, Атлантический океан, Африку, Аравию Индию и Юго-Восточную Азию.

Более 80% пути было позади, когда «Локхид-Электра» рекордсменов сел для дозаправки на аэродроме возле небольшого городка Лаэ в Новой Гвинее. Именно там Амелию и Фреда и видели последний раз. Залив полные баки, самолет 2 июля 1937 года взлетел и взял курс на следующий пункт — небольшой островок Хауленд, расположенный почти в центре Тихого океана.

Это была самая опасная часть маршрута — отыскать после 18-часового перелета маленький коралловый островок, едва возвышающийся над водой на просторах огромного океана, было очень трудно. Права на ошибку у маленького экипажа не было, так как горючего для продолжения полета в случае промаха просто не оставалось.

Чтобы исключить случайности, по указанию президента Рузвельта возле острова дрейфовал военный корабль «Итаска», чьи мощные радиостанции служили надежным радиомаяком для Эрхарт и Нунана. Но, несмотря на это, связь с летчиками была очень плохая. Радисты «Итаски» хорошо слышали Амелию, но на их вопросы она ответить не могла.

Последнее, что услышали от Эрхарт — это отрывочное послание: «Мы на линии 157—337… Повторяю… Повторяю… мы движемся по линии». По расчетам встречающих, самолет должен был появиться над Хаулендом с минуты на минуту, но этого не произошло — «Локхид-Электра» и его отважные пилоты бесследно исчезли.

Загадки и поиски

Как только встречающие поняли, что в самолете больше не осталось горючего, ВМС США принялись за поиски. Это была одна из самых масштабных поисковых операций в этом регионе. В ней приняли участие десятки военных кораблей и гражданских судов, в том числе авианосец «Лексингтон» и линкор «Колорадо».

Флотилия кораблей и 66 самолетов две недели прочесывали океан, исследовав 220 000 квадратных миль водной глади и десятки островов. 5 января 1939 года Эрхарт и Нунана официально признали погибшими.

Попытки найти погибших продолжались много лет. За долгие годы были выдвинуты несколько гипотез о том, как могли погибнуть прапавшие без вести летчики. Так в 1940 году на пляже крошечного необитаемого атолла Никумароро был обнаружен скелет рослого человека, который приняли за мужской, но опознать так и не смогли. В 2016 году останки были исследованы с использованием современных технологий и выяснилось, что кости принадлежат высокой женщине, принадлежащей к европейскому типу.

Так как к тому времени в районе атолла были найдены остатки летной куртки, зеркало, фрагменты алюминиевых листов и косметический крем от веснушек, которым пользовалась Амелия, было решено, что неопознанное тело с Никумароро — это останки именно Амелии.

Существуют и другие версии гибели Эрхарт и ее спутника. В 2017 году был опубликован архивный снимок, на котором запечатлены пленные японского лагеря на острове Джалуит. На нем хорошо видны мужчина и женщина европейского типа, очень похожие на Эрхарт и Нунана.

И только в январе 2024 года американская компания Deep Sea Vision (DSV), ведущая глубоководные исследования, опубликовала гидролокационное изображение, на котором, предположительно, виден самолет знаменитой летчицы Амелии Эрхарт.

На размытом изображении, полученном на глубине пяти километров с помощью сонара бокового обзора и роботизированного подводного аппарата, можно различить контуры объекта, напоминающего самолет. В DSV заявили, что эти очертания похожи на Lockheed Model 10 Electra, на котором Эрхарт отправилась в кругосветный полет.

Перед тем как найти предполагаемые обломки, команда в течение трех месяцев обследовала около 13,4 тысячи квадратных километров дна Тихого океана, что превосходит площадь всех предыдущих поисков. Информацию о точном месте находки пока держат в секрете. Известно лишь, что ее обнаружили к западу от запланированного места назначения Эрхарт — в районе отдаленного острова Хауленд в центральной части Тихого океана. В DSV планируют продолжить поисковые работы.