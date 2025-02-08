«Ссыльная» жена Сталина: как сложилась судьба Лидии Перепрыгиной

О последней ссылке Сталина, которую он отбывал в Туруханском крае, до сих пор ходят самые разнообразные легенды. Одной из наиболее интересных страниц биографии вождя этого периода является его сожительство с Лидией Перепрыгиной. По некоторым сведениям, Перепрыгина даже родила от ссыльного Джугашвили двоих детей. Несмотря на это обстоятельство, впоследствии бывшие гражданские супруги ни разу не встречались.

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Знакомство в Курейке

Местом последней ссылки Иосифа Джугашвили стала северо-восточная область Сибири. Как утверждает Симон Себаг-Монтефиоре, автор книги «Сталин: Двор Красного монарха», опасаясь очередного побега осужденного, власти решили поместить его в один из самых отдаленных уголков края – село Курейка. Несмотря на то, что в письмах к Ольге и Сергею Аллилуевым Сталин жаловался на то, что в Курейке он сходит с ума от тоски, этот период оказался одним из самых счастливых в жизни вождя. До конца жизни Иосиф Виссарионович рассказывал о том, как охотился в сибирской тайге. А вот о своей тогдашней пассии он предпочитал не говорить.

Между тем Сталин сожительствовал с Лидией Перепрыгиной больше года. Как пишут Сергей Девятов и Юрий Сигачев в своей книге «Сталин: взгляд со стороны» со ссылкой на Б. С. Илизарова, пятеро братьев и две сестры Перепрыгиных остались сиротами. Возможно, именно по этой причине в их доме частенько организовывались посиделки, в которых принимал участие и Сталин. К тому моменту будущий лидер страны уже овдовел, поэтому ему ничто не мешало завести новый роман. Вот только в подружки Иосиф выбрал не взрослую женщину, а 14-летнюю Лидию Перепрыгину. Понятно, что отношения между девочкой-подростком и 36-летним мужчиной не могли остаться незамеченными.

Несостоявшийся брак и двое детей

По поводу совращения несовершеннолетней Перепрыгиной Сталина вызывал к себе жандарм по фамилии Лалетин. По крайней мере, именно такие сведения приводятся в книге Бориса Соколова «Иосиф Сталин – беспощадный созидатель». Соколов в свою очередь опирается на доклад председателя КГБ Ивана Серова. По данным Серова, Лалетин пригрозил Иосифу Джугашвили уголовным преследованием, и последний дал обещание жениться на Лидии Перепрыгиной, когда та достигнет соответствующего возраста. Однако своего слова Сталин, как известно, не сдержал: он уехал из Курейки и больше с Перепрыгиной не встречался.

Во время сожительства с Джугашвили Лидия Перепрыгина успела родить детей. Об этом факте упоминают в своем историко-биографическом справочнике «Вокруг Сталина» Валерий Торчинов и Алексей Леонтюк. Первенец гражданских супругов скончался вскоре после появления на свет и, судя по всему, даже не успел обзавестись именем. А второго сына, родившегося в апреле 1917 года, Перепрыгина назвала Александром и даже записала его на фамилию Джугашвили.

Дальнейшая судьба Перепрыгиной и ее сына

Если верить Дональду Рейфилду, автору издания «Сталин и его подручные», Лидия Перепрыгина находилась в положении, когда Сталин в декабре 1916 года уехал из Курейки. Александр Островский в своей книге «Кто стоял за спиной Сталина?» пишет о том, что вождь дважды просил Перепрыгину отдать ему ребенка, но девушка от предложения экс-возлюбленного отказалась. Впрочем, Перепрыгина недолго была одна: в 1920-х годах она вышла замуж за крестьянина Якова Давыдова. Давыдов тут же усыновил Александра и дал ему свою фамилию. Впоследствии у пары появилось еще 8 детей.

По всей видимости, Лидия Перепрыгина впоследствии лишилась мужа. По крайней мере в книге Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках человека, вождя, ученого» имеются сведения о том, что в начале 1950-х годов уже будучи вдовой она жаловалась на то, что ей не выдают пособия за многодетность. Неизвестно, как сложилась судьба остальных детей Перепрыгиной, но, если верить Александру Колеснику, автору книги «Хроника жизни семьи Сталина», Александр Джугашвили-Давыдов окончил Красноярский техникум связи, участвовал в Великой Отечественной войне, а после победы работал прорабом. Он умер в 1960-х годах и никогда не претендовал на родство с вождем.