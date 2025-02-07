«Деликатность в интимных сценах». Как в советском кино взошла звезда польской актрисы

Барбара Брыльска родилась и выросла в небольшой польской деревушке, но это не помешало ей стать звездой кино и сняться в 70 фильмах. Наибольшую популярность актрисе принесли фильмы, снятые в СССР. У нее были слава и деньги, но, несмотря на это, назвать судьбу Брыльской волшебной сказкой нельзя. В ее жизни случались предательства любимых мужчин, смерти близких людей и козни завистливых коллег. Все это не мешало звезде идти по жизни с гордо поднятой головой и смотреть только вперед.

© Кадр из фильма «Фараон», 1966

Барбара Брыльска родилась в июне 1941 года в деревне с неблагозвучным названием Скотники, недалеко от Лодзи. В это время Польша была оккупирована нацистской Германией, и семье будущей актрисы пришлось испытать все тяготы войны. Родители Барбары были простыми и религиозными людьми и дочь свою не баловали. Девочка росла скромной и работящей, а по воскресеньям ходила в церковь.

Жизнь Барбары изменилась в 15 лет и большую роль в этом сыграла случайность. В деревенскую школу приехали ассистенты режиссера, отбиравшие юных актеров в фильм «Галоши счастья». Брыльска сразу понравилась кинематографистам и ее быстро утвердили на роль. Первый опыт в кино изменил девушку. Она почувствовала себя настоящей актрисой и даже начала носить прическу, как у Брижит Бардо. Более того, она даже добавила к своей подписи буквы «Б. Б.» с замысловатыми завитушками.

Барбаре было совершенно ясно, что ее будущее — это кино и театр. Она закончила театральный кружок, а затем школу театра и кино в Варшаве. Юная актриса была невероятно хороша собой. Красивое лицо, завораживающий голос и идеальная фигура дополняли несомненный талант девушки. Ей начали предлагать роли, среди которых были и особенные — с «обнаженкой».

Откровенные съемки без излишеств

Впервые в откровенном образе Брыльска появилась на экране еще в студенческие годы. Это был исторический фильм «Фараон», в котором она играла жрицу Каму. Нет, в тот раз Барбаре не пришлось полностью обнажаться. На ней были полупрозрачные одежды, оставляющие зрителю кое-какой простор для фантазий.

© Жрица Кама в фильме «Фараон»

После этого актрисе часто предлагали роли, в которых ей нужно было раздеваться или появляться в максимально откровенной одежде. Но Брыльска, воспитанная в строгой католической семье, никогда не шла вопреки принципам. Она спорила с режиссерами и добивалась ракурсов, при которых она выглядела соблазнительно, но не выставляла тело напоказ.

В картине «Анатомия любви» по сценарию актриса должна была появляться в кадре полностью обнаженной. Но Барбара выкрутилась и здесь. Она сама придумала особый ход — подсветку со спины. В таком случае зритель видел только соблазнительные изгибы ее тела, но без деталей. Еще одно «ноу-хау» актрисы незаметно для зрителя. Брыльска уговорила партнера по съемкам облачиться во время постельной сцены в прозрачные колготки, чтобы соблюсти приличия.

Роль в культовой «Иронии судьбы»

В 70-е годы польские кинематографисты умудрялись ставить довольно смелые эротические эксперименты. Поэтому актрисы, снимавшиеся в прогремевших фильмах с сексуальными сценами, были известны всем. Знали их и в соседнем СССР, где о подобных вольностях в то время не могло быть и речи.

На молодую актрису Барбару Брыльску обратил внимание советский режиссер Эльдар Рязанов. Его поразило то, как она умудряется «сохранять деликатность в интимных сценах». Спустя годы, выбирая главную героиню для комедии «Ирония судьбы, или С легким паром», режиссер вспомнил о польской красавице.

© Барбара Брыльска, Эльдар Рязанов и Андрей Мягков

Рязанов решил, что Брыльска идеально подойдет для роли и будет выглядеть сексуально, но при этом скромно. Зритель обязательно поверит, что в такую женщину можно влюбиться без оглядки даже в самой странной ситуации. Но, хотя режиссер был уверен в своем выборе, по правилам он должен был устроить пробы. На роль Нади претендовали тогда Людмила Гурченко, Валентина Талызина и Светлана Немоляева.

Но это была лишь формальность. Рязанов раздобыл номер телефона Барбары и пригласил ее в Москву. Прочитав сценарий, актриса сразу же согласилась сниматься, и ее тут же утвердили на роль. Небольшую проблему создавал польский акцент Брыльской. Учительница русского языка из Ленинграда не могла так говорить. Поэтому актриса в фильме говорит голосом Валентины Талызиной.

Неудачи в личной жизни

Первую любовь Барбара Брыльска встретила в 17 лет в поезде, когда ехала с классом на экскурсию. Она познакомилась с симпатичным темноволосым парнем, который первым решился заговорить с ней. Тогда учительница помешала общению молодых людей, но они все же успели обменяться координатами.

Вскоре Янек Боровец, а именно так звали юношу, пригласил Барбару на свидание. Это была первая серьезная любовь девушки, которая закончилась браком. Он продлился 8 лет и распался потому, что паре не удавалось завести детей. Несмотря на это, актриса до сих пор вспоминает первого мужа как исключительно хорошего человека.

Вторым мужем Брыльской стал коллега по цеху — актер Ежи Зельник. Они вместе снимались в фильме «Фараон» и ходили на один курс Школы театра и кино. Это была настоящая страсть, которая, как это часто бывает, быстро угасла. Брак продлился всего три года и распался из-за постоянных измен Зельника. Хотя Брыльска тоже не отставала от супруга и крутила роман с югославским актером Слободаном Дмитриевичем.

Актриса заверяет, что Дмитриевич был самой большой любовью ее жизни. Ради него она была готова бросить не только мужа, но и любимую работу. Но их браку не суждено было состояться. Мама Слободана была против брака сына с иностранкой, да еще и дважды разведенной.

Мужчина судьбы

Главным мужчиной в жизни Барбары, с которым она прожила долгих 18 лет, стал врач Людвиг Космаль. В этом браке появились двое детей — дочь Барбара и сын Людвиг. Супруг очень ревновал Брыльску к ее работе и к мужчинам, с которыми она снималась в кино. При этом сам он не был образцом верности и часто изменял жене. Барбара терпела интрижки Людвига, желая сохранить для детей семью.

Когда дети подросли, брак все же распался. Больше актриса замуж не выходила. Сейчас Барбаре Брыльской уже за восемдесят и она считает, что прожила жизнь счастливо. Да, она потеряла в автокатастрофе дочь и разочаровалась в мужчинах, но зато у нее есть сын и двое внуков, для которых она живет.