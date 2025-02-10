Как любвеобильный актер забрал славу и здоровье «радистки Кэт»

Все мы знаем актрису Екатерину Градову, как исполнительницу знаменитой роли радистки Кэт в легендарном фильме «Семнадцать мгновений весны». Эта удивительная актриса могла исполнить множество ролей, но выбрала семью: она родила Андрею Миронову его единственную родную дочь и стала верной спутницей. Но что из этого вышло? Рассказываем в нашем материале.

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Градова родилась в интеллигентной московской семье. По настоянию родителей девушка пошла учиться языкам, но бросила эту затею и сама поступила в Школу-студию МХТ. Поговаривали, что Екатерину тянуло к актеру Максиму Штрауху, который старше ее на 46 лет. Более того, мужчина был женат, а его супруга сильно болела. Тогда студентка вызвалась подрабатывать сиделкой у женщины.

Однако вскоре жена Штрауха скончалась, а Градова так и осталась жить в его квартире. После окончания вуза Екатерина стала частью труппы Театра сатиры, где она и узнала Андрея Миронова. Тогда знаменитый актер тут же заявил, что молодая актриса обязательно станет его женой. Более того, артист рассказывал о сне, в котором его супругой была женщина по имени Катя, поэтому, увидев Градову, он решил, что это судьба.

Любвеобильный Миронов в то время был увлечен своей партнершей по фильму «Три плюс два» Натальей Фатеевой. Мать актера Мария Владимировна не рассматривала никого из его любовниц на роль своей невестки, пока не увидела Градову. Они с мужем благословили сына на брак и даже отдали молодым свою квартиру в центре.

Однако семейная жизнь с Мироновым не была спокойной: актер оказался весьма требовательным. Ему нужно было, чтобы везде была идеальная чистота, не разрешал Екатерине выпивать и курить, а также считал, что от его жены может пахнуть только парфюмом. Градова старалась исполнять все прихоти мужа.

В это же время Екатерина стала знаменитой благодаря участию в фильме «Семнадцать мгновений весны». Обворожительная радистка Кэт сделала ее всесоюзной любимицей, и на Градову буквально обрушилась лавина из новых предложений о сотрудничестве. Однако такой расклад не устраивал Миронова, ему не хотелось, чтобы жена постоянно пропадала на работе, к тому же его раздражала ее слава.

« Я ж е н и л с я н а о б ы к н о в е н н о й д е в у ш к е , а н е н а з в е з д н о й » , - г о в о р и л з н а м е н и т ы й а к т е р .

Несмотря на то, что Градова отказалась от многих ролей, она все же сыграла много известных персонажей. Среди них – напарница вора Ручечника в «Место встречи изменить нельзя». Вскоре Екатерина забеременела и поставила свою карьеру на паузу. На свет появилась единственная родная дочь Миронова – Маша, и актриса ушла в декрет.

Так, творческая жизнь Градовой сошла на нет, пока Миронов продолжал купаться в лучах славы. Она знала о его изменах и сильно переживала.

« О н п р и п е р в о м у д о б н о м с л у ч а е у б е г а л н а л е в о , и Градова ничего не могла с этим поделать. Даже ее мать, секретарь партийной организации Театра имени Гоголя, была бессильна приструнить зятя-ходока. А пугала она его по-настоящему: грозилась заявить куда следует о его антисоветских высказываниях. Но эффект получался обратный: Миронова это не пугало, а только еще сильнее отдаляло от жены и тещи», - рассказывал писатель Федор Раззаков.

Миронов клялся Градовой, что больше не будет ей изменять, и она ему поверила. Однако очередные его гастроли оказались обманом. Согласно тетральным разговорам, он никуда не уехал, а весело проводил время с коллегой Ниной Корниенко. Поговаривают, что Екатерина застукала его в тот момент, когда он утром выходил из квартиры любовницы.

После скандала Миронов переехал к матери. Свекровь уговаривала Екатерину успокоиться, ведь такой у ее сына характер, и нужно простить Андрея, иначе развод его убьет. Однако терпение Градовой было исчерпано, и она выгнала Миронова. Уходил артист из семьи, забрав только свои пластинки. Таким образом, он потерял не только жену и дочь, но и квартиру, которая досталась Градовой и наследнице.

Все произошедшее сильно повлияло на Екатерину: она пережила депрессию, а вскоре заболела и Маша. Врач решил, что у пятилетней девочки аппендицит и провел операцию, хотя на самом деле у ребенка была пневмония. По признанию Градовой, она в тот момент много молилась и после выписки дочери из больницы покрестилась вместе с Машей.

Однако на этом беды не закончились. Екатерина заболела неизвестной болезнью: она похудела на 40 килограммов, часто теряла сознание, а врачи только разводили руками и не понимали, что с ней происходит. Поговаривали, что к актрисе даже вызывали магов и экстрасенсов, но ничего не помогало, и Градова буквально исчезала на глазах. Восемь лет она не выходила из дома, но когда надежды уже не было, ее вновь спасла вера в Бога.

Актриса Виктория Лазич вспоминала, как организовывала творческий вечер Миронова. Тогда Андрей раскаялся, что разрушил жизнь и карьеру Градовой. Екатерина же после этого мероприятия интересовалась у коллеги про бывшего мужа.

По словам Лазич, именно тогда она поняла, что Екатерина не разлюбила Андрея, а ее болезнь была от тоски и обиды на любимого мужчину. Она сильно переживала и страдала, поэтому плохо себя чувствовала.

Более того, в 1984 году умер ее отец, а через несколько лет ушел из жизни Миронов - все это сильно подкосило ее. Однако с годами она смогла восстановить свое душевное равновесие. Несмотря на плохое расставание с мужем, Градова разрешала Миронову навещать наследницу, хотя он уже был женат на Ларисе Голубкиной и воспитывал приемную дочь.

После неожиданной смерти Миронова актриса решила посвятить свою жизнь Богу. Для этого артистка окончила Свято-Тихоновский Богословский институт и занялась преподаванием. Во время паломничества она нашла свое счастье и вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал физик Игорь Тимофеев.

Этот мир Градова покинула в 2021 году. Ей было 75 лет, а причиной смерти стал инсульт. При этом актриса накануне чувствовала себя хорошо, поэтому ее дочь Мария Миронова спокойно уехала в отпуск на Мальдивы. Неожиданно артистке стало плохо, врачи скорой отвезли ее в больницу, где ей начали делать операцию. Однако сердце Градовой не выдержало.