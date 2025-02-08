История Владимира Зельдина и других долгожителей российского кино

« В Р о с с и и н а д о ж и т ь д о л г о — и н т е р е с н о ! » , — г о в о р и л п и с а т е л ь Корней Чуковский. И многие следовали его совету.

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Один из них — народный артист СССР Владимир Зельдин, который в понедельник, 10 февраля отметил бы свой 110 день рождения. Не дожил — ушел в 2016 году, когда ему шел 102-й год. На сцене Театра Российской армии он выступал более семи десятилетий, а в кино снимался немногим меньше 80 лет. «Мослента» накануне дня рождения знаменитого актера решила вспомнить не только его историю, но и его коллег-долгожителей.

Первый пастух Советского Союза

Будущий артист появился на свет в семье музыканта. И сам им едва не стал. Был трубачом в оркестре, играл на скрипке и фортепиано. Мечтал стать военным, моряком, танцором. Но пришлось поработать слесарем…

Москва встретила его колокольным звоном Храма Христа Спасителя. Автомобилей было мало, зато пролеток и телег — полно. На Садовом кольце росли высокие раскидистые липы, со звоном бегали трамваи. На улицах пахло табаком, гуталином, яблоками, лошадиным потом…

Юношеские мечты слетели, как осенние листья. Юношу обуяло желание стать актером. Зельдин отравился на просмотр в Театр МОСПС (предтеча Театра Моссовета) и попал в труппу, чего и сам не ожидал.

Через три года он перешел в другой театр — транспорта, который позже получил имя Гоголя. Там его приметила ассистентка известного режиссера Ивана Пырьева, искавшего актера для фильма «Свинарка и пастух».

Зельдин мэтру понравился. И он взял дебютанта на роль пастуха Мусаиба Гатуева из горного аула Дагестана, который влюбился в свинарку Глашу Новикову из Вологодской области. Ее роль исполнила Марина Ладынина, которой суждено было стать знаменитой.

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Игра актеров была такой достоверной, что зрители приняли их за настоящих влюбленных. Но пути Зельдина и Ладыниной разошлись.

Картину «Свинарка и пастух» показывали за границей и, в том числе в США под названием They Met in Moscow — «Они встретились в Москве». Картина пользовалась в Америке большим успехом, ей, по слухам, даже хотели дать «Оскара».

Болтали, что у Зельдина шикарный особняк в Москве, и под его окнами томятся толпы поклонниц.

« К а к о й т а м о с о б н я к ? ! — п о с м е и в а л с я о н . — В т о в р е м я я ж и л в т е а т р е и м о и м и с о с е д я м и б ы л и т а р а к а н ы и м ы ш и » .

Всегда в центре внимания

Кино вывело Зельдина в люди. Но чаще он выступал на подмостках. В Театре Советской, а затем — Российской армии Зельдин сыграл бесчисленное количество ролей. Его дебют состоялся в «Учителе танцев» по Лопе де Вега. Очередную, но не последнюю роль Зельдин сыграл в день своего 100-летнего юбилея в спектакле «100, или танцы со временем». Выходил на поклоны, блистая сединой, под громовое «браво!» На него сыпался дождь из букетов.

Валентин Гафт посвятил Зельдину эпиграмму. В ней были такие слова: «Рождаться каждый день умеет он на свет. / То шут, то ангел на волшебной тризне. / И в нем все есть, лишь возраста в нем нет, / как не бывает возраста у жизни».

Даже когда Зельдину было уже за девяносто, он не думал покидать сцену. За спиной шептались, что ему давно пора на покой, но он лишь посмеивался в усы. Возраст надвигался, но усадить Зельдина в кресло, заставить дремать, укрывшись теплым пледом, не мог. Когда актеру было «без пяти 100», он играл в пяти спектаклях.

Ходил прямо, не сутулился. Был неизменно аккуратен и элегантен. Всегда в центре внимания. Кокетничал с женщинами, развлекал их «преданиями старины глубокой». Парадокс, но он старел красиво!

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В 2013 году 98-летний Зельдин принял участие в эстафете олимпийского огня, проходящей в Москве. Старик подавал пример молодым: смотрите, до каких лет можно дожить! И оставаться бодрым, жизнерадостным!

В чем был секрет его долголетия? Да его не было! Актер просто жил и работал. Никому не завидовал, старался помогать другим и никого не обижать. А если задевали его, не мстил, а старался об этом забыть.

До 80-ти лет Зельдин разъезжал на стареньких «Жигулях», жил в двухкомнатной квартире неподалеку от театра Российской армии. Ему не раз предлагали новую, удобную и просторную, но он отказывался.

Любимые поэтические строки актера — бунинские:

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.

А счастье всюду. Может быть, оно —

Вот этот сад осенний за сараем

И чистый воздух, льющийся в окно.

В бездонном небе легким белым краем

Встает, сияет облако. Давно

Слежу за ним… Мы мало видим, знаем,

А счастье только знающим дано…

Владимир Михайлович Зельдин, несомненно, был счастливым человеком.

Счастливая карта

По телевизору часто крутят старые советские фильмы. В них немало колоритных исполнителей, увы, забытых. У тех, кто жил в СССР, они вызывают щемящую ностальгию. Невольно напрашивается вопрос: «Где они сейчас, живы ли?»

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Как говорил поэт, иных уж нет, а те далече. Но, к счастью, некоторые из актеров со стажем здравствуют. Среди них — народный артист России Владимир Заманский, ветеран Великой Отечественной. Он в шаге от столетия — недавно ему исполнилось 99 лет.

Наверняка зрители помнят фильмы с участием Заманского: «Проверка на дорогах», «Вечный зов», «Человек без паспорта», «Два капитана», «Завтра была война». Но кино давно осталось в прошлом — Владимир Петрович с женой Натальей Ивановной, тоже актрисой, давно переселились из древней столицы в древнейший Муром. Из окон их дома открывается чудесный вид на Оку, рядом — старинная Николо-Набережная церковь, куда супруги приходят на молебен.

Другому актеру, Юрию Ивановичу Каюрову — 97 лет. Судьбе было угодно, чтобы он стал ленинцем. Точнее, играл Ленина — в целых 18-ти фильмах. Удивительно, но показывая внешность вождя, погружаясь в его ауру, актер не состоял в коммунистической партии.

Ленин стал важной фигурой в актерской судьбе Каюрова, но были и другие значительные образы, созданные актером на экране и сцене Малого театра. Мягкий, обволакивающий голос народного артиста России звучал по радио:

« З а ч е м т а к ж и з н ь б ы с т р а и к о р о т к а ? И ч т о в н е й в е ч н о , п р о м е л ь к н у в ш е й к р а т к о ? У ж е л и с м е р т ь в н е й г л а в н а я с т р о к а , а о с т а л ь н о е п р о с т о о п е ч а т к а ? »

Одна из лучших работ народного артиста СССР Олега Стриженова — роль Германна в фильме-опере «Пиковая дама». Безумец, одержимый желанием узнать три карты, способные принести несметные сокровища, в исполнении актера впечатлял и ужасал. Но, в отличие от Германна, Стриженов вытянул счастливую карту — был на виду, много снимался и играл во МХАТе.

Честь и достоинство у Олега Стриженова всегда были на первом месте. Как, впрочем, и у его героев. Фильмы с его участием становились триумфальными: «Овод», «Капитанская дочка», «Сорок первый», «Земля, до востребования», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Приступить к ликвидации».

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Возможно, в памяти 95-летнего актера мелькают кадры из этих картин. Он, суровый и категоричный в жизни, живет в своих воспоминаниях и размышлениях. И никого туда не пускает.

Комплимент писателя

Пик карьеры народной артистки России Людмилы Хитяевой пришелся на 50-60-е годы. Она с блеском сыграла в фильмах «Екатерина Воронина», «Кочубей», «Поднятая целина», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тихий Дон». В последнем она исполнила роль Дарьи. Образ получился настолько ярким, что автор романа Михаил Шолохов не удержался от звучного комплимента: «Ты сыграла лучше, чем я написал».

В нынешнем году Людмиле Ивановне исполнится, хоть и не принято говорить о возрасте красивой женщины, 95 лет. И для зрителей Хитяева, как прежде, молода и красива.

Фильмография заслуженной артистки России Людмилы Арининой насчитывает более сотни работ — это фильмы «Мама вышла замуж», «Любимая женщина механика Гаврилова», «На всю оставшуюся жизнь», «Строговы» и многие другие. В последний раз Людмила Михайловна появилась на телеэкране уже в 90-лет, сыграв бабушку главного героя в сериале «Склифосовский».

Ее карьера началась с работы официанткой. Однажды в столовую, где она трудилась, заглянула актриса Дора Вольперт. Понаблюдав за улыбчивой, говорливой девушкой, она попросила ее что-нибудь прочитать. Внимательно смотрела, слушала, а потом сказала, что из Людмилы Михайловны получится хорошая актриса. Так и произошло.

Остается назвать имена других ветеранов театра и кино, продолжающих жизненный марафон. Это народные артисты Татьяна Пилецкая, Алиса Фрейндлих, Нина Гребешкова, Татьяна Доронина, Олег Басилашвили, Иван Краско, Георгий Штиль.

Здоровья вам, дорогие! Мы вас любим! Живите дольше!