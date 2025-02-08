За что советского прапорщика приговорили к 100 годам каторги в ЮАР

Одним из краеугольных камней внешней политики СССР была поддержка антиколониальных движений на Чёрном континенте и борьба с «расистами» Южно-Африканской республики. Последствия враждебного отношения Москвы к белому правительству ЮАР на своей шкуре ощутил прапорщик Николай Пестрецов, попавший в застенки «кровавого режима апартеида».

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Предыстория

В середине 1970-х центр холодной войны сместился в Африку. В португальской колонии Ангола, получившей независимость в 1975 году, вспыхнула гражданская война, которая сопровождалась масштабной иностранной интервенцией. По одну сторону линии фронта оказались войска ЮАР, поддерживавшие умеренные группировки, по другую – 25-тысячный контингент Кубы, пришедший на помощь местным марксистам из движения МПЛА. Советский Союз ограничился посылкой военных советников, одним из которых был прапорщик Николай Пестрецов.

Захват Пестрецова

Задача Пестрецова сводилась к консультированию командира одного из взводов Народных вооружённых сил освобождения Анголы. Это подразделение обороняло город Онджива недалеко от границы с Намибией (а фактически с ЮАР, которая оккупировала соседнюю страну). В августе 1981 года южноафриканцы начали операцию «Протей» – вторжение на ангольскую территорию с применением авиации и бронетехники. В результате окружения Ондживы 14 советских граждан, военные советники и их жены, были вынуждены прорываться с боем.

Прапорщик Пестрецов, получивший ранение в первый же день столкновений, был в составе основной советской группы, передвигавшейся на трёх УАЗах. В дороге завязался бой с солдатами ЮАР. Четверо русских было убито, Пестрецов получил контузию. Очнувшись, он погрузил тела жены Ядвиги и сослуживцев в брошенную советскую разведывательную машину и ехал, пока не кончилось горючее. После этого он спрятал убитых в овраге и оставался возле них, пока не пришлось вступить в новую перестрелку с противником. На сей раз бой закончился пленением военного советника.

Плен и тюрьма

Советского прапорщика привезли в ЮАР в изувеченном виде – ему мстили за смерть двух солдат. Собственные слова Николая Пестрецова о тех событиях приводятся в книге Сергея Коломнина «Русский спецназ в Африке».

« П о и з г а л я л и с ь н а д о м н о й д о б р о с о в е с т н о . П о л о в и н у р ё б е р п е р е л о м а л и , р а з д р о б и л и п а л ь ц ы н а п р а в о й р у к е , н а л и ц е ж и в о г о м е с т а н е о с т а в и л и , д а ж е н о з д р и н е з а б ы л и в ы р в а т ь » , – р а с с к а з ы в а л Пестрецов.

После лечения в госпитале «советского наёмника» привезли в военную тюрьму Йоханнесбурга. Южноафриканские газеты, а вслед за ними европейские и американские даже опубликовали фотографию измождённого бородатого мужчины в ангольской форме, надетой поверх русской тельняшки.

« О ф и ц и а л ь н о е с о в е т с к о е а г е н т с т в о п е ч а т и Т А С С н е н а з в а л о и м е н и з а х в а ч е н н о г о ч е л о в е к а , к о т о р о г о Ю ж н а я А ф р и к а о п р е д е л и л а к а к 3 6 - л е т н е г о с т а р ш е г о с е р ж а н т а Николая Фёдоровича Пестрецова. Но агентство потребовало его «немедленного возвращения» вместе с телами двух советских военных», – писала газета «Нью-Йорк Таймс» в сентябре 1981 года.

В ЮАР Николай Пестрецов подвергался жестким многочасовым допросам, которые перемежались издевательствами и побоями: ему выворачивали недавно зажившие суставы и втыкали лезвие ножа в икры ног. По ночам изуверы включали на полную мощь сирену, мешая узнику спать. Чтобы психологически сломить Пестрецова, на его глазах устраивались казни африканских повстанцев. Иногда «кнут» меняли на «пряник»: к советскому прапорщику приходили жившие в ЮАР украинские эмигранты, которые призывали его предать Родину.

Несмотря на пытки, Пестрецов продолжал стоять на своём: он якобы всего лишь рабочий завода ГАЗ, присланный в Анголу для ремонта техники. В итоге за убийство южноафриканских военных суд официально назначил гражданину СССР наказание – 100 лет тюрьмы. Правда, полностью отбывать срок стойкому прапорщику не пришлось. Благодаря усилиям дипломатов пленник был освобождён 12 ноября 1982 года: его обменяли на сбитого в Анголе южноафриканского лётчика. Рассказать о своих злоключениях Николай Пестрецов смог только через несколько лет.