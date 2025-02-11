Наследник маньяка: как сложилась судьба Юрия Чикатило

Юрий Чикатило, сын самого известного советского преступника Андрея Чикатило, родился в 1969 году. В юности наследник маньяка вёл обычный образ жизни, но после службы в Афганистане его судьба резко изменилась. Он стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе по обвинению в покушении на убийство. В общей сложности Юрий провёл более десяти лет в местах лишения свободы. Сегодня Юрий живёт на Украине и зарабатывает на жизнь участием в телевизионных проектах. Он считает, что его отец стал жертвой советской правоохранительной системы, которая необоснованно обвинила его в совершении нераскрытых преступлений. Своего сына Юрий назвал Андреем в честь своего деда. Читайте далее, чтобы узнать о других не менее интересных подробностях из его жизни…

Поначалу семейная жизнь Андрея Чикатило и его супруги Феодосии была похожа на жизнь обычных людей. Феодосия считала, что ей очень повезло – она не отличалась особой красотой и думала, что никогда не выйдет замуж. А все началось с того, что подруга Татьяны Чикатило познакомила Феодосию со своим скромным и привлекательным братом. Он показался ей порядочным молодым человеком.

Спустя год они поженились и стали жить вместе. Только после свадьбы Андрей признался, что у него есть проблемы с потенцией. Из-за этого у супругов почти не было интимной жизни. Но Феодосия не расстраивалась. Муж не пил, не бил её, все заработанные деньги приносил домой и, как она считала, не изменял. Несмотря на проблемы по мужской части, в семье родилась сначала дочь Людмила, а затем сын Юрий.

Примечательно, что ещё в начале своей учёбы Андрей Чикатило начал проявлять признаки, которые вызывали тревогу у окружающих. Именно тогда все стали говорить, что это «наследственное». Из-за чего после окончания филологического факультета он устроился на должность заместителя директора в школе-интернате, но вскоре был вынужден покинуть её.

Наивная Феодосия

Ученицы начали жаловаться на его поведение, и по этой же причине он был уволен с должности преподавателя в профессиональном училище. Своей жене он объяснял это тем, что руководство хочет освободить место для своих знакомых. Феодосия слепо верила ему… Она также верила ему, когда он говорил, что пятна на его одежде — это результат работы грузчиком во время командировок. Но на самом деле эти пятна были кровью его жертв.

Новая работа позволяла убийце подолгу отсутствовать дома, и он часто уезжал в разные места, где совершал чудовищные преступления. Как выяснилось позже, Чикатило не только изменял своей супруге, но и пользовался услугами проституток, находя удовольствие в совершении злодеяний…

Несмотря на подозрения о возможных проблемах с психическим здоровьем у мужа, Феодосия верила ему и даже советовала обратиться к врачу. Однако она даже не могла представить, какие ужасы в реальности творил ее супруг…

Поэтому, когда ей сообщили, что Чикатило обвиняется в многочисленных жестоких убийствах, она была в ужасе. В обычной жизни её муж никогда не проявлял жестокости. Тем не менее, когда доказательства его вины стали неопровержимыми, она отреклась от него.

Новая жизнь

В начале 1991 года, спустя несколько месяцев после ареста преступника, семья маньяка решила изменить свою фамилию на «Одначевы». Эту фамилию носила Феодосия до замужества. Затем они переехали в Харьков, где жила Людмила с ребёнком.

Члены семьи были обеспокоены тем, что после того, как имя Чикатило стало известно широкой публике, близкие жертв и просто неравнодушные люди могут попытаться отомстить родственникам преступника.

Во время судебного процесса впервые была использована железная клетка, которая ограждала скамью подсудимых. Власти опасались возможных нападений на преступника со стороны общественности, которая была безумно возмущена и разгневана.

После переезда Феодосия устроилась на работу на рынке. Она скончалась в 2005 году. В последние годы жизни она практически не выходила из дома и отказывалась от общения с представителями средств массовой информации.

Стоит отметить, что дочь Чикатило не испытывала тёплых чувств к своему отцу. Как выяснилось, он неоднократно приставал к одноклассницам дочери, и некоторые его поступки вызывали у неё откровенный страх. Из-за этого она приняла решение переехать и стала внимательно следить за своим сыном.

Людмила дважды выходила замуж и родила двоих детей. Она никогда не афишировала своё происхождение, поэтому о её жизни известно не так много.

Променял Украину на США

Любопытный факт выяснился о потомке Чикатило: оказывается, что в 2014 году Юрий принимал активное участие в событиях Евромайдана в Киеве. В местных средствах массовой информации тогда демонстративно сообщалось, что, оказывается, его отец был сторонником независимости Украины. Однако якобы советские власти не могли допустить этого и решили заставить его замолчать, выдвинув против его отца обвинения в совершении десятков преступлений.

Любовь к киевскому режиму долго не продлилась, и, несмотря на свою приверженность к этой стране, по слухам, через четыре года Юрий выразил желание эмигрировать в США и рассказать свою историю уже за границей. Поначалу он планировал написать книгу об отце, которая могла бы стать основой для голливудского фильма, но этим планам не суждено было реализоваться.