Нетипичный маньяк: почему «Балашихинский потрошитель» выдавал себя за гея

На счету Сергея Ряховского, прозванного «Балашихинским потрошителем», 18 жертв. Он убивал с 1988 по 1993 год в Москве и Московской области. Маньяк был не особо разборчив и расправлялся как с пожилыми женщинами, так и с мужчинами любого возраста. Особенно Ряховский ненавидел гомосексуалистов и мечтал их всех уничтожить. А еще серийный убийца… писал научно-фантастический роман. Но расскажем обо всем по порядку.

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Детство и юность маньяка

Сергей Ряховский родился 29 декабря 1962 года в подмосковном городе Балашихе. Его детство не было типичным для маньяка — он вырос в полной семье, его родители были простыми рабочими людьми, алкоголем не злоупотребляли и своих детей любили. Сережа рос болезненным и часто пропускал детский сад и школу.

Мать души не чаяла в сыне. Ее беспокоило то, что он начал говорить только в 3 года, а когда у Сергея диагностировали бронхиальную астму, она начала излишне опекать мальчика. Лишь годы спустя выяснилось, что задержка речи была связана с повреждением мозга при родах, которое тогда никто не заметил.

В отличие от других маньяков Ряховский никогда не издевался над животными. У него постоянно дома жила какая-то живность: попугаи, кошки, аквариумные рыбки. Если кто-то из питомцев умирал, Сергей тяжело переживал утрату и по несколько дней плакал. А вот с людьми было все наоборот. Любитель котят и щенков Ряховский нередко проявлял к другим представителям своего вида агрессию, иногда беспричинную.

Сергей Ряховский был мальчиком крупным и конфликтным, но среди сверстников авторитета не имел. Одноклассники часто насмехались над ним, особенно из-за того, что мама водила его в школу за руку. После восьмого класса он поступил в ПТУ, где выучился на электромонтёра. Но по специальности проработал всего год, после чего уволился. В дальнейшем Сергей перебивался случайными заработками, в основном полагаясь на пенсию родителей. Свободное время он предпочитал тратить с пользой — ремонтировал старые радиоприемники и что-то паял.

Срок за изнасилования

Впервые интерес к противоположному полу у Сергея Ряховского проснулся только в 19 лет. Но его первая возлюбленная быстро разорвала отношения, не выдержав его грубости и агрессии. Этот неудачный опыт, возможно, стал причиной того, что Сергей переключил внимание на пожилых женщин. Правда, его интерес к ним носил довольно специфический характер.

Начиная с осени 1982 года, Ряховский подстерегал одиноких пенсионерок в безлюдных местах и пытался изнасиловать. Во время одиннадцатого по счету нападения, молодого извращенца задержали с поличным. Сергея судили и отправили в колонию на 4 года за хулиганство. Другие заключенные быстро узнали, за что сел новичок. Таких как он в уголовном мире презирали. Ряховского изнасиловали и перевели в низшую касту опущенных.

За годы отсидки Ряховского многократно принуждали к половым связям и всячески унижали. Вышел на свободу он еще более озлобленным на весь мир и со стойкой ненавистью к гомосексуалистам. В нездоровом сознании Сергея родилась странная концепция. Согласно ей, после смерти представители секс-меншинств рождаются заново и уже людьми с обычной ориентацией.

Первые убийства

В июне 1988 года Ряховский познакомился в электричке с мужчиной. Тот предложил Сергею деньги, взамен на секс. Договорились встретиться на следующий день. По дороге к дому нового знакомого в подмосковном поселке Битца, Ряховский достал отвертку и убил его несколькими ударами.

Расправа произошла в лесу, и маньяк мог не торопиться. Он раздел труп и поместил его поперек упавшей березы. Так он хотел намекнуть всем, что убитый, у которого кстати были жена и дочь, был гомосексуалистом и погиб именно из-за этого. Тело нашли очень быстро, но преступник не оставил улик.

Тем временем Ряховский снова обратил свой взор на пенсионерок. В июле 1988 он подстерег в Подольском районе 70-летнюю пенсионерку и нанес ей отверткой 14 ударов. Добычей маньяка стало пенсионное удостоверение и кошелек с пенсией — 45 рублями. Убийца был уверен, что жертва умерла, но женщина выжила. Ее нашел сосед и вызвал скорую помощь.

В больнице пострадавшую допрашивали следователи, но та не видела лица нападавшего и не могла его описать. Через несколько дней старушка от полученных ран скончалась. Следующая жертва Ряховского погибла на месте. Это произошло в сентябре 1988 года на 58-го километре МКАД. Маньяк снова пустил в ход отвертку и забрал какую-то мелочь из сумки пожилой женщины.

Убийства у МКАД

В январе 1989 года 16-летний подросток, катаясь на лыжах, случайно задел Сергея палкой. Мальчик не извинился и Ряховский решил его проучить. Он догнал школьника на 11-м километре МКАД. Маньяк задушил его шарфом, изнасиловал, а затем проткнул лыжной палкой. Убийца забрал с собой лыжи, которые по дороге домой выбросил. Тело подростка нашел в окровавленном снегу его отец.

В этот раз Ряховский допустил первую ошибку — на лыжной палке он оставил смазанный отпечаток большого пальца. Эксперты выяснили, что убийца высокого роста. Это совпало с внешними данными Ряховского, чей рост составлял 195 см. Позже в руки следствия попадет перчатка, оброненная маньяком, размер которой лишь подтвердит выводы специалистов.

© Портрет убийцы, составленный по описаниям свидетелей и жертв

После расправы над юным лыжником, Ряховский ощутил сильное желание вернуться на место преступления. Прогуливаясь возле МКАДа, он заметил на остановке одинокую старушку. Ряховский не упустил возможность и набросился на нее. В этот раз у него был с собой нож.

Маньяк ударил пенсионерку ножом, но из-за того, что она была тепло одета, нож не причинил ей большого вреда. Женщина начала громко кричать, и Сергей убежал. Вскоре он встретил новую жертву — другая пенсионерка каталась на лыжах. Ряховский схватил ее и попытался зажать рукой рот, но та укусила его за палец. Маньяк опешил от боли и ослабил хватку, из-за чего женщине удалось сбежать.

История Великого командора

Убийца и насильник Сергей Ряховский мечтал стать писателем. Много лет он посвятил работе над фантастическим романом «Старфал», главным героем которого был Великий командор. Подобно своему создателю, персонаж романа был поглощён насилием. Он расправлялся с космическими пиратами, бандитами и прочим «звёздным сбродом», используя огнемёты, оружие и даже свои руки, безжалостно сжигая, расстреливая, расчленяя и душа врагов.

Ряховский страдал графоманией и писал параллельно целых три варианта своего романа. Правда, ни один он так и не закончил. Позже психологи и психиатры проанализировали «произведения» маньяка и сделали вывод, что сам процесс писательства интересовал его мало. Маньяк, страдавший умственной отсталостью, находил удовольствие в детализированном описании пыток и казней.

Во время обыска у Ряховского нашли дневник. В него убийца записывал расстояния до разных населенных пунктов Московской области и цены на билеты. Там же он вел учет своих жертв, после каждого нападения рисуя красный или синий гроб. Записи были очень беспорядочными, поэтому следователям пришлось постараться, чтобы понять суть текста.

Охотник на геев

После неудачных нападений на МКАД Ряховский убил еще несколько женщин. Некоторым из них он отрезал головы. Потом маньяк снова переключился на гомосексуалистов. В 1992 году он начал орудовать в Измайловском парке, где часто назначали свидания мужчины нетрадиционной ориентации.

Маньяк выдавал себя за гея, ищущего партнера. 7 сентября 1992 года он познакомился с 60-летним мужчиной. Тот предложил уединиться в кустах. В укромном месте Ряховский убил его ножом, а потом надругался над телом. Через полтора месяца в этом же парке он убил другого 38-летнего мужчину. Зарезав его, Ряховский изнасиловал труп, оставив свою сперму. Так в распоряжении правоохранителей оказались биологические материалы преступника.

В январе 1993 он убил в лесополосе у станции «Электроугли» 73-летнего пенсионера. Мужчина был местным — он собирал хворост и, когда столкнулся в чаще с Ряховским, пытался угрожать ему топором. Силы были неравны — маньяк задушил старика и изнасиловал труп. Он отрезал у тела руку и голову, но на следующий день вернулся и отпилил ножовкой ногу.

Последние убийства

В марте 1993 года Ряховский расправился с 55-летней женщиной недалеко от Рублевского водозаборника. Маньяк затащил жертву в заброшенный сарай и долго издевался. Он взорвал в ее влагалище петарду, сжег волосы, закрутил в лицо штопор. Когда жертва умерла, маньяк забрал ее часы и сумку. Во время осмотра места преступления в другом сарае следователи нашли закрепленную на балке веревочную петлю, как будто кто-то готовил виселицу.

В апреле 1993 года Ряховский, выходя из электрички, уронил кошелек. Его окликнул 13-летний подросток, воспитанник интерната для умственно отсталых. Он вернул вещь маньяку, за что тот его «отблагодарил». Ряховский заманил школьника в лес, задушил и изнасиловал. Потом отрезал у тела голову.

Последней жертвой маньяка стала 62-летняя женщина в Балашихинском районе Подмосковья. Когда Ряховский напал на нее, она сначала залила его лицо из баллончика слезоточивым газом, затем пыталась ударить шилом. Маньяк отобрал у женщины оружие и им же ее убил. Чтобы пустить следствие по ложному следу, он раздел тело и написал на нем губной помадой «Привэт из Чечни». Но этот труп нашли уже после того, как убийцу задержали.

Арест и суд

Задержали Ряховского на следующий день. Он отправился в сарай с приготовленной веревочной петлей, где его ждала засада. Оперативники в гражданской одежде попросили у него закурить, но маньяк почуял неладное и бросился бежать. Его быстро догнали, но 130-килограммовый убийца оказал яростное сопротивление. Его удалось скрутить лишь когда сотрудники милиции достали табельное оружие.

Сначала Ряховский признался в убийстве одной женщины. Но после того как его привезли на место убийства 13-летнего подростка, он неожиданно начал рассказывать обо всех своих преступлениях. При этом маньяк не испытывал ни малейшего раскаяния и даже просил следователя отдать ему фото тела одной из жертв «на память».

У Ряховского нашли целый список психических отклонения, в том числе геронтофилию, некрофилию, склонность к садизму. Но эксперты признали его вменяемым. В 1995 году состоялся суд, на котором доказали 18 из 19 предъявленных убийств. Маньяка приговорили к расстрелу. После оглашения приговора он крикнул:

« Я е щ е в е р н у с ь ! » .

Пока Ряховский сидел в камере смертников и писал одно за другим прошения о помиловании, наступил 1996 год. В России ввели мораторий на смертную казнь и маньяку изменили меру пресечения на пожизненный срок. Он отбывал его в мордовской «Единичке» — одной из самых охраняемых колоний страны. Там он умер от туберкулеза в 1997 году.