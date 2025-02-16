В 1964 году советский бард Владимир Высоцкий написал «Песню об Уголовном кодексе», в которой его лирический герой признаётся, что считает УК РСФСР «лучшей книгой на свете». Среди зрителей ходили слухи, что сам Высоцкий – бывший уголовник, так что певцу даже приходилось опровергать это во время выступлений. Однако если бы Высоцкого за его многочисленные проступки судили по всей строгости советских законов, вряд ли он отделался бы сроком «не ниже трёх, не свыше десяти».

Диссидент-контрабандист

Прежде всего, учитывая содержание многих песен Высоцкого, следует признать, что он был самым настоящим политическим диссидентом. За одну только песню «Вот и кончился процесс» бард мог сесть по той же ст.70 УК РСФСР, что и её герои – Синявский и Даниэль. «Антисоветская агитация и пропаганда» наказывалась тюремным сроком от полугода до пяти лет.

Другой сюжет, который в последние годы чаще всего вспоминают в связи с именем Высоцкого – наркомания. Собственно, за употребление наркотиков в СССР не судили. Но с 1974 года в стране была введена административная ответственность за незаконное приобретение наркотических средств. Кроме того, Высоцкому ещё нужно было доказать, что он хранил наркотики не для последующего сбыта. В противном случае в соответствии со ст. 224 ему грозило до одного года заключения.

На пике славы Владимир Высоцкий свободно разъезжал по миру, часто под выдуманными предлогами. Он не слишком утруждал себя официальным порядком уведомлений о маршрутах поездок. Для кого угодно, кроме Высоцкого, это обернулось бы возбуждением уголовного дела по ст. 83 «Незаконный выезд за границу», предполагавшей лишение свободы от года до трёх лет.

Сценарист Эдуард Володарский вспоминал, что из Франции Высоцкий привозил по 10-15 телевизоров, т.е. занимался контрабандой. Милиция без особого труда могла бы квалифицировать этого как «незаконное перемещение товаров или иных ценностей через государственную границу СССР». По ст.78 УК РСФСР певцу грозило от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.

Лихой водитель

Существует версия, что однажды Высоцкий пригнал из-за границы «Мерседес», который числился государственным, но которым певец активно пользовался. При желании Высоцкого могли бы засудить по ст. 92 «Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путём присвоения или растраты либо путём злоупотребления служебным положением». Она предусматривала в качестве наказания до четырёх лет тюрьмы.

Бард любил быструю езду, а потому нередко попадал в ДТП. 1 января 1980 года он врезался в троллейбус на Ленинском проспекте в Москве. Пассажир – актёр Всеволод Абдулов – получил перелом руки. Налицо было преступление, предусмотренное ст. 212 «Нарушение правил безопасности движения автотранспорта с причинением легкого телесного повреждения», за которое Высоцкий мог сесть в тюрьму на срок до двух лет. Однако он отделался тем, что заплатил деньги за ремонт троллейбуса.

Тёмное дело

В личной жизни Высоцкий отличался крайней распущенностью. Мало кто знает, что его вполне могли осудить на три года по ст.115 «Заражение венерической болезнью». В 1965 году после ночи с Высоцким у его будущей жены Людмилы Абрамовой появились язвочки на гортани, что зафиксировали врачи районной поликлиники. Событием заинтересовалась милиция, но Высоцкому удалось «отбить» возлюбленную у правоохранителей, не позволив ей дать показания.

Наконец, одной из самых тёмных и таинственных историй, связанных с именем Высоцкого, считается «Рижское дело». В 1966 году в Риге объявился мужчина, который насиловал маленьких девочек, декламируя стихи Высоцкого. Более того, потерпевшие опознали певца, когда им предъявили его фотографии. Выяснилось, что Высоцкий действительно посещал Ригу в дни преступлений. Тогда барду этого сошло с рук – его не стали даже арестовывать. Впоследствии дело «списали» на маньяка-«поэта» Юрия Родина.

В воспоминаниях Марины Влади есть упоминание и о другом случае изнасилования девочки, произошедшем в Одессе. Там под ногтями жертвы нашли кровь, совпадающую по группе с кровью Высоцкого. Певец избежал очной ставки, предоставив следователям документальные свидетельства о том, что он был на выездных съёмках. Если предположить, что Владимир Высоцкий действительно дошёл в своей моральной деградации до педофилии, то по ст.117 УК РСФСР за изнасилование несовершеннолетней он мог получить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Таким образом, в совокупности Высоцкий мог бы отсидеть в тюрьме 43 года – на год больше, чем он прожил. Правоохранители «не замечали» проступков Высоцкого из-за его всенародной славы. Но, возможно, певца спасало «заступничество» КГБ, с которым он, как утверждает ряд источников, активно сотрудничал.