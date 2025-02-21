За что офицер армии Колчака получил Оскар в 1961 году

В 1959 году в московских Сокольниках проходила выставка промышленной продукции из США. Мероприятие посетил руководитель Советского Союза Никита Хрущев, обративший особое внимание на видеомагнитофон. Изобретателем диковинного устройства был Александр Понятов – участник Первой мировой войны и белоэмигрант, покинувший родину после победы красных в Гражданской войне.

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Авиатор-беглец

Александр Понятов родился 25 марта 1892 года в селе Русская Айша близ Казани. В семилетнем возрасте мальчик впервые увидел «механическое чудо» — паровоз, и захотел стать конструктором. В дальнейшем у гимназиста Понятова помимо природного любопытства обнаружились недюжинные математические способности. Свое образование он продолжил в Казанском университете, но надолго там не задержался и добился перевода в другое высшее учебное заведение – Московское императорское техническое училище, где среди прочего слушал лекции «отца русской авиации» Николая Жуковского. В то время в Российской империи уже создавались первые самолеты отечественных авиаконструкторов Гаккеля и Сикорского, а также летающие лодки Григоровича. Юный студент Александр Понятов настолько увлекся авиацией, что забыл о паровозах и поставил перед собой новую цель – во что бы то ни стало летать.

В 1911 году Александр Понятов вместе с однокурсниками принял участие в студенческих выступлениях против правительства и, опасаясь за свою дальнейшую судьбу, решил перевестись на учебу за рубеж, в политехнический техникум немецкого города Карлсруэ. Отец, зажиточный лесопромышленник, оплатил обучение, а Жуковский дал прекрасные рекомендации. Дорога за границу была открыта. В Политехникуме он получил степень бакалавра по электромеханике, однако страсть к авиации не давала ему покоя. Когда началась Первая мировая война, Понятов принял решение возвратиться домой и служить Родине, однако покинуть Германию в это время оказалось непросто. Пришлось двигаться обходными путями: перед тем, как достичь Петрограда, Александр Понятов пересек всю Европу, делал несколько остановок в соседних с Германией странах. По возвращении в Россию он прошел обучение в школе летчиков и был зачислен в воздушную дивизию Балтийского флота. Мечта о полетах сбылась, но цена ее оказалась высока: будучи пилотом гидросамолета, Понятов в одном из боев получил тяжелое ранение и был вынужден долго восстанавливать здоровье. Октябрьскую революцию Александр Понятов не принял и вступил в ряды Белого движения. С 1918 года он участвовал в боевых действиях на востоке России в составе армии адмирала Колчака, провозглашенного Верховным правителем.

Основатель империи

В 1920 году после гибели Колчака Александр Понятов принял решение покинуть Россию. Он эмигрировал в Китай и устроился работать помощником инженера в компании Shanghai Power Company. Спустя семь лет Понятов переехал во Францию, а затем – в США, где получил новое гражданство. Здесь он начал работу в научно-исследовательском центре General Electric, а также обрел личное счастье, женившись на девушке по имени Хэйзел (супруг всю жизнь называл ее Еленой). В 1944 году Александр Понятов основал собственную компанию и дал ей название Ampex. Изначально она производила электромоторы и генераторы для военных радаров, но после окончания Второй мировой необходимо было найти новую сферу деятельности. В это время к Понятову попал немецкий магнитофон, на основе которого он разработал собственный аппарат. Но инженер не захотел останавливаться на достигнутом. Александра Понятова привлекала уже новая цель – создание устройства, которое сможет записывать не только звук, но и картинку.

Первый видеомагнитофон от компании Ampex выглядел как огромная машина, стоившая немалых денег – 50 тысяч долларов. Сначала Понятов даже сомневался в успехе изобретения среди покупателей, но спустя всего четыре дня после презентации видеомагнитофона удалось продать более 70 экземпляров. Аппаратура Ampex появилась в большинстве кинотеатров США, сам Александр Понятов в 1961 году получил премии «Оскар» и «Эмми» за вклад в развитие киноиндустрии. Когда в 1959 году видеомагнитофон предстал перед советскими людьми на выставке в Сокольниках, его позволили сфотографировать и даже разобрать, чтобы ознакомиться с внутренним устройством. После выставки представители Ampex подарили Хрущеву видеокассету с записью его беседы с будущим президентом США Ричардом Никсоном.