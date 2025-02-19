Кем был первый и последний мэр постсоветского Петербурга

19 февраля 2025 года исполнилось 25 лет со дня смерти первого мэра Петербурга и наставника Владимира Путина – Анатолия Собчака. Он был политиком федерального уровня, имя которого знали по всей России. Градоначальник смог стать одним из основателей демократического движения в России и принять участие в создании конституции страны. Подробнее о жизненном пути Собчака – в материале «ФедералПресс».

Детство Анатолия Собчака

Анатолий Собчак появился на свет 10 августа 1937 года в Чите. Его отец Александр Собчак был обычным железнодорожным инженером – он прошел Великую Отечественную войну и получил орден Красной Звезды за подготовку личного состава к форсированию залива Фриш Гаф. Мать будущего мэра Петербурга занимала должность бухгалтера. Кроме Анатолия у пары было еще трое сыновей.

Собчак провел детство в узбекистанском городе Коканд. В школе он не испытывал проблем с учебой, почти всегда принося домой пятерки в дневнике. Ни родители, ни педагоги не испытывали проблем с ребенком.

После школы Анатолий Собчак поступил в университет в Ташкенте. Однако надолго там не задержался. В 1956 году студент перевелся на юридический факультет в Ленинградский государственный университет. Это решение было судьбоносным.

На вузовской скамье Собчак также не испытал проблем. Учился он отлично, за успехи в университете он даже получал ленинскую стипендию, добиться которой было в советские времена крайне сложно. Во время учебы в вузе Анатолий познакомился с первой женой Нонной Гандзюк. В 1965 году у них родилась дочь Мария. Забегая вперед скажем, что пара прожила вместе 21 год, после чего оформила развод.

Университет будущий мэр Петербурга окончил в 1959 году, после чего сразу перешел к юридической практике.

Первая работа и первая жена Собчака

По распределению Собчака отправили в Ставрополь, где он трудился адвокатом в краевой коллегии. Довольно быстро его назначили заведующим юридической конституцией. Три года распределения закончились, и Анатолий решил вернуться в Ленинград. В городе на Неве будущий мэр поступил в аспирантуру, в родной ЛГУ. Ее он также успешно окончил в 1964 году, защитив диссертацию на тему «Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда действием источника повышенной опасности».

Дальше состоявшийся кандидат наук стал преподавать в Ленинградской спецшколе милиции. Там Собчак проработал три года. Дальше перешел на должность доцента городского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности. На родной юрфак в ЛГУ Анатолий вернулся в 1973 году – уже преподавать. Там он быстро продвигался по карьерной лестнице, защитив в 1982 году докторскую диссертацию по юриспруденции и занял должность профессора. Еще через три года он стал заведующим кафедрой хозяйственного права.

Помимо важных служебных перемен важные изменения произошли и в личной жизни ученого. После расставания с первой супругой он женился во второй раз – в этот раз его избранницей стала Людмила Нарусова. Отношения они зарегистрировали в 1980 году. Через год после этого у них родилась дочь Ксения, которая в будущем станет известной журналисткой и телеведущей. Нарусова же, как и муж, пойдет в политику – по сей день она является членом Совета Федерации РФ от Республики Тыва.

Как Собчак стал мэром Петербурга

Сам же Собчак пришел в политику в конце 1980-х на волне «перестройки» в Советском Союзе. После вступления в коммунистическую партию он стал народным депутатом. Тогда его доверенным лицом был молодой аспирант юрфака ЛГУ Дмитрий Медведев, который расклеивал на столбах и досках Ленинграда агитационные листовки.

Весной 1990 года Анатолий Собчак был избран в Ленинградский депутатский совет города. Через полтора месяца он его возглавляет. Тогда в команде у него работало много молодых и амбициозных политиков, которые в будущем придут в руководство страны: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер, Виктор Золотов.

Через год, на выборах 12 июня 1991 года, Анатолий Собчак становится уже мэром Ленинграда. Стоит сказать, что в тот день также выбирали президента России и голосовали за переименование города на Неве. Так он вернул свое историческое название – Санкт-Петербург. Автором этой идеи был Анатолий Собчак. Позже он называл эту инициативу одним из главных политических достижений в своей карьере.

Августовский путч ГКЧП 1991 года Собчак отверг и призвал выступать петербуржцев против захвативших власть силовиков. Он собрал митинг на Дворцовой площади, где обратился к горожанам со сцены. Также мэр заявил, что указы ГКЧП в Петербурге не действуют.

Анатолий Собчак как доктор наук принимал участие в написании конституции России. В 1992 году вместе с Сергеем Алексеевым он представил один из ее альтернативных вариантов. Как заметила Валентина Матвиенко, Собчак стал одним из главных авторов принятого в 1993 году главного закона страны.

В 1991 году мэр Петербурга создал Российское движение демократических реформ. Вместе с ним это объединение основали Анатолий Яковлев, Аркадий Вольский, Гавриил Попов. Целью РДДР была поддержка демократических идей в молодой стране. Они также выступали за интеграцию со странами СНГ. Однако блок движения не прошел в Госдуму на выборах в 1993 года – не набрали достаточного количества голосов.

Несмотря на статус основателя демократического движения, оппоненты часто упрекали Собчака в излишнем авторитаризме. Его критиковали за большую ставку на партнерство с западными странами и помощь от них – все это, по мнению противников мэрской политики, душило местную небольшую промышленность. Также Анатолия упрекали в якобы монархических взглядах, ведь в 1991 году город посетил великий князь Владимир Кириллович. В 1995 году по стране поползли слухи о том, что Собчак хочет баллотироваться в президенты. Сам он на этот шаг никогда не шел, хотя члены команды уговаривали мэра попробовать пойти в главы государства. Градоначальник был против.

Уголовное дело против Собчака, инфаркт и смерть

Однако уже в 1996 году Анатолий Собчак на выборах губернатора Северной столицы проиграл своему же заместителю Владимиру Яковлеву. Так политическая карьера уже экс-мэра закончилась.

В 1997 году генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о коррупции в петербургской мэрии. Первое время Собчак числился свидетелем, однако потом его переквалифицировали в обвиняемого по двум статьям – «взятка» и «злоупотребление должностными полномочиями». Из-за допросов нависающей угрозы экс-мэра заметно подвело здоровье, у него случился инфаркт. Его вывезли во Францию. Позже Владимир Путин в одном из интервью признавался, что помогал в эвакуации своего бывшего руководителя.

После того, как здоровье Собчака наладилось, он продолжил прерванную когда-то научную деятельность: писал книги и статьи, а также вел лекции в Сорбонне.

Уголовное дело против Анатолия Собчака прекратили на основании «отсутствия состава преступления». Он вернулся в Россию и пытался возобновить политическую карьеру. Но безуспешно – сначала он проиграл на выборах в Государственную думу. Несмотря на желание побороться за кресло губернатора Петербурга, до гонки экс-мэр не добрался.

В начале 2000 года Собчак стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента. Во время предвыборной кампании Анатолий отправился в Калининградскую область. В ночь с 19 на 20 февраля он скончался в светлогорской гостинице «Русь». Официальная причина – острая сердечная недостаточность. Собчака похоронили 24 февраля в Петербурге на Никольском кладбище.

Сразу после известий о смерти Анатолия Собчака по стране пошли слухи о его убийстве, так как «он слишком много знал». 6 мая калининградская прокуратура возбудила уголовное дело. Но его закрыли из-за того, что не удалось найти подтверждающих различные версия улик.

Людмила Нарусова в одном из интервью говорила, что не согласна с выводами экспертов. Она говорила, что знает причину смерти ее супруга, но пока не готова ее озвучивать. При этом, по ее словам, на сердце Собчака действительно были рубцы. Однако они возникли после инфаркта, который политик перенес в 1997 году.