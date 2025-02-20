Майя Плисецкая – одна из величайших балерин XX века, чье имя стало синонимом грации, силы и артистизма. Родившись в 1925 году, она прошла сложный путь к мировой славе, став примой Большого театра и навсегда изменив искусство балета.

В личной жизни Майя Плисецкая нашла свою опору в композиторе Родионе Щедрине. Они познакомились в 1955 году, когда балерина уже была знаменитостью, а молодой композитор только начинал свою карьеру. Несмотря на разницу в возрасте (Щедрин был младше Плисецкой на 6 лет), их союз оказался необыкновенно крепким и творчески плодотворным. Они прожили вместе более 50 лет, поддерживая друг друга во всем. Щедрин написал для жены множество балетов, включая «Кармен-сюиту», которая стала одной из ее знаковых ролей.

Помимо балета, у Майи Плисецкой было неожиданное хобби – она коллекционировала редкие и необычные фамилии. Она записывала их в специальный блокнот, пополняя свою коллекцию в поездках и гастролях. Фамилии, показавшиеся ей забавными или необычными, навсегда оставались в её личном сборнике.

Одной из главных партий Плисецкой была Одетта в «Лебедином озере». Этот балет стал для нее судьбоносным: впервые она исполнила его в 1947 году и с тех пор танцевала более 800 раз. Ее версия Лебединого озера считалась эталонной – зрители и критики отмечали ее идеальную технику, эмоциональную глубину и завораживающую пластику.

Больше о жизни Майи Плисецкой рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.