Почему завещание Распутина было засекречено 80 лет

В конце ХХ века в прессе появились сообщения о том, что так называемое завещание Григория Распутина, содержавшее множество пророчеств о будущем России и мира, найдено в архивах КГБ. Одиннадцатистраничный документ хранился там 80 лет, потому как советский режим не позволял публиковать подобную информацию.

Завещание для царской семьи

Как известно, «царев друг» Григорий Ефимович Распутин был убит группой заговорщиков в декабре 1916 года. До сих пор смерть Распутина и все, связанные с ней, события не дают покоя историкам. В частности это касается так называемого завещания «старца», о котором упоминал в своих мемуарах «Распутин и евреи» Арон Симанович. По словам секретаря Распутина, незадолго до гибели Григорий Ефимович велел вызвать адвоката Аронсона, с помощью которого и составил нечто вроде прощального письма. В письме содержались предсказания о будущем России. Уже находясь в эмиграции в Риге, в 1921 году Симанович опубликовал текст завещания Григория Распутина, которое он передал царице. А вот Николай II прочел его лишь после смерти «старца».

Если верить Вольдемару Балязину, автору издания «Тайны дома Романовых», в тексте завещания Распутин высказал предположение о том, что он умрет раньше января 1917 года. Причем смерть его будет носить насильственный характер. Григорий Ефимович предсказывал, что если его убьют дворяне, разразится война, «братья восстанут против братьев», а российское дворянство как таковое вообще исчезнет на четверть века. Распутин предостерегал императора:

«...если убийство совершили родственники, то ни один из твоей семьи, то есть детей и родных, не проживет дольше двух лет».

А ведь в ликвидации Распутина участвовал великий князь Дмитрий Павлович, кузен Николая II.

Полный текст Распутина

Однако это далеко не полный текст завещания Григория Распутина. По крайней мере, в 1990-х годах в западных СМИ появились сообщения о том, что историк Дэвид Норвалк обнаружил в чекистских архивах документ, состоявший из 11 страниц и составленный в 1916 году. Оказывается, «старец» не только предсказал революцию, но и падение советского строя. Василий Веденеев, автор книги «100 великих тайн России ХХ века», утверждает, что именно поэтому пророчества Распутина, нашедшие свое отражение в данном документе, тщательно скрывались в СССР. Этот факт, по словам Веденеева, признали в России. И действительно завещание «царева друга» не видело свет около 80 лет. Только благодаря Норвалку о нем стало известно общественности.

В завещании, которое чекисты отыскали среди личных бумаг Николая II, а затем спрятали в секретный архив, говорилось о возникновении «новой империи» (Советском Союзе) и последующем ее распаде вследствие межнациональной розни. Кроме того, Григорий Распутин поведал о войне с Германией и победе в ней России, а также о полетах в космос и высадке человека на Луне. Также Распутин рассказал об утечке опасного вируса, которая произойдет в XXI веке, и об экологических проблемах, ожидающих землян. Конец света же, по мнению «старца», должен был наступить 23 августа 2013 года. Именно в этот день, как писал Распутин, «огонь поглотит все живое на Земле, после чего все живое на планете умрет, и наступит могильная тишина».

Правда или миф?

Теперь уже ясно, что пророчества, приведенные в завещании Григория Распутина, которое якобы чудесным образом отыскал Дэвид Норвалк, не сбылись. Впрочем, многие считают, что это неудивительно. Дело в том, что статья о находке Норвалка была опубликована в издании Weekly World News, имевшего очень сомнительную репутацию. Таблоид славился своими выдуманными новостями. Например, самыми известными материалами Weekly World News были статьи о мальчике-летучей мыши, живом Элвисе Пресли и связи Хиллари Клинтон с инопланетянином. Олег Платонов в своей книге «Жизнь за царя. Григория Распутин и Августейшая Семья» упоминает о том, что подобными сенсациями не брезговала и отечественная пресса.

В частности, писали, что завещание, в существовании которого Платонов сомневается, на самом деле существовало, но было утрачено. Правда, Григорий Распутин в этом завещании писал не о предстоящих катаклизмах на планете, а о своей роли в истории, о борьбе с представителями светской власти при Церкви и о дружбе с церковными иерархами. Распространялись слухи и о так называемых дневниках Распутина. Газетчики даже сфабриковали интервью с Григорием Ефимовичем, где тот будто бы утверждает, что записи свои обнародовать не собирается:

«Пусть дети мои, если найдут нужным, сделают это».

А дневник к тому моменту уже был написан. Его автором, как утверждает Эдвард Радзинский в своей книге «Похищенное дело. Распутин», был «красный граф» Алексей Толстой, участник развернутой в советской России идеологической кампании.