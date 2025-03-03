Как серб стал символом эпохи и кумиром советских мальчишек

В 1960-е и начале 1970-х на советские экраны вышла целая серия фильмов об индейцах производства ГДР. Красочные сюжеты сводились обычно к противостоянию коренных американских жителей — индейцев и вероломных захватчиков-бледнолицых. Белые на экране убивали и грабили. Индейцы страдали, мстили и почти побеждали. Главный герой в исполнении сербского актера Гойко Митича был благороден и невероятно красив. Популярность красочных вестернов была огромной — настоящая индейская лихорадка. Билеты на фильмы про индейцев раскупались на неделю вперед.

© кадр из фильма «Чингачгук — Большой Змей», 1967 г.

«Соседские кошки в истерике прятались»

Эти фильмы были невероятно популярны у советских мальчишек. И у девчонок тоже, ведь они все поголовно были влюблены в «главного индейца СССР.

«Помню мой «придворный» кинотеатр «Уран» на родной Сретенке. Конечно, я тоже, как все, ходил на индейские фильмы производства ГДР и любовался красивым югославом, которого мы быстро прозвали «Бойкий Митрич». Ради него мы даже прощали киностудии DEFA, что она снимала монголов в роли индейцев, — вспоминает Игорь Боголюбов.

«Ностальгически вспоминаю времена, когда стыренный у отца туристический топорик служил томагавком, а соседские кошки в истерике прятались при испытаниях очередного лука. Почти в каждом дворе тогда можно было услышать характерный боевой клич «краснокожих воинов», — рассказывает Кирилл Морозов.

Справедливости ради, нужно сказать, что все эти фильмы были идеологическим ответом социалистического лагеря американскому кинематографу. Множеству западных вестернов, в которых белые люди представлялись героями, а индейцы — головорезами и исчадием ада. Но идеологически верные социалистические фильмы про индейцев все равно были такими красочными и эффектными, что стали культовыми.

Конечно, самый правильный индеец — тот, который родом из Югославии. Харизматичный и эффектный актер Гойко Митич прославился именно благодаря образам индейцев, которые он воплотил на экране. Знаменитый «индеец» стал символом целой эпохи в киноиндустрии.

Чингачгук, Робин Гуд, и д'Артаньян

Будущий актер родился в 1940 году в Югославии, в крестьянской семье, по национальности он серб. Актер рассказывал в одном из своих интервью:

«С самого детства я любил спорт. В молодости научился скакать на лошади, лазать по горам, бегать, прыгать, плавать, фехтовать, кататься на лыжах. Вообще, всегда был спортивным парнем. В юности даже входил в сборную Югославии по гребле, это умение мне потом пригодилось на съемках фильмов про индейцев, когда осваивал пирогу. Я поступил в Белградский физкультурный институт. И с тех пор никогда не бросал спорт».

В кино Гойко Митич дебютировал в свои 20 лет, еще в студенчестве — каскадером в фильме английского производства «Ланселот и королева. Выполняя опасные трюки в кадре, эффектный и яркий молодой человек обратил на себя внимание режиссеров и стал получать предложения не только как дублер и каскадер, но и как актер. Скоро ему предложили сняться в серии из двенадцати фильмов об индейцах производства студии DEFA. Так Гойко Митич и стал «главным индейцем ГДР, да и всего соцлагеря. Первый большой успех пришел к Митичу после выхода на экраны картины «Сыновья Большой Медведицы, где он сыграл индейского вождя. Славу закрепила роль Чингачгука, исполненная им в ленте «Чингачгук — Большой Змей. Картина стала настоящим хитом у советской публики.

Его амплуа — мужественный романтичный герой, благородный и бескорыстный. Да еще и трюки в этом и других своих фильмах Гойко Митич исполнял без дублеров. В фильме про Чингачгука храбрый герой Митича виртуозно управляет каноэ и остается невозмутимым под градом стрел. До сих пор его поклонницы вздыхают о том, как в юности были влюблены в «самого настоящего индейца. С него брали пример все мальчишки. Чингачгук — Митич стал отличным мотиватором для занятий спортом. Можно сказать, что и повальное увлечение бодибилдингом в нашей стране началось именно с попыток целого поколения тогдашних подростков обрести столь же выдающуюся мускулатуру, как у любимого актера.

Гойко Митич сыграл индейцев целых 15 раз! В образах Чингачгука, Оцеолы, Текумсе, Ульзаны он был настолько реалистичным, что долгие годы только роли индейцев ему и предлагали. Когда же интерес к фильмам про индейцев пошел на спад, актер поселился в ГДР, где устроился в театр и начал сниматься в телесериалах. Сейчас для немцев он не только индеец, но также Спартак, Робин Гуд, и даже всеми любимый д'Артаньян. Он снялся более чем в сорока фильмах, телеспектаклях, сериалах, много работал в театре.

В настоящее время актер живет в Берлине, в 2000 году он получил гражданство ФРГ. В свои 84 года актер остается в великолепной для своего возраста физической форме. Он выглядит моложе своих лет, подтянут и статен. Как он объясняет, это потому, что он живет без спиртного и сигарет, тренируется, занимается дайвингом, плавает на каяке и вместо автомобиля пользуется велосипедом.