Римма Маркова: воплощение настоящей русской женщины

Работать вполсилы она никогда не умела. Бралась за роли любой сложности — и всегда покоряла своей игрой, своим темпераментом, своим талантом. 3 марта исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся советской и российской актрисы Риммы Марковой. В материале MIR24.TV — о яркой судьбе и большой творческой жизни легенды отечественного кино.

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Дебют маленькой Риммы

Родилась Римма Маркова в поселке Чурино Самарской губернии в семье Василия Демьяновича и Марии Петровны Марковых. Ее судьба с самого детства была переплетена тонкой нитью с миром искусства. Отец был театральным актером, а мать — гримером-парикмахером. Вместе с младшим братом Леонидом она играла в спектаклях Самарского драматического театра, где служил их отец. Дебют маленькой Риммы был настолько удачным, что для нее и брата даже поставили спектакль «Дети улиц».

Еще в довоенное время семья Марковых переехала в Вологду, где Римма поступила в драматическую студию при местном театре. Там ее и заметила известный театральный педагог Лидия Ротбаум, ученица Ивана Берсенева из Ленкома. Именно по совету Ротбаум Марковы отправились покорять Москву в 1947 году: Римме было 19, Леониду — 17.

Читала «Русских женщин» Некрасова

В столицу, по воспоминаниям, Маркова приехала в сшитом мамой платье и с чемоданом груш. Чтобы заработать первые деньги на самостоятельную жизнь в столице, вместе с братом они продавали их на рынке.

В «Ленкоме» на прослушивании Римма Маркова читала некрасовских «Русских женщин». Критики потом говорили, что образ «настоящей русской женщины» с тех самых пор закрепился за актрисой: и на экране, и на сцене. Маркова даже была удостоена специального приза — «Хрустальный лотос»: «За создание на экране образа истинно русской женщины».

И Римма, и Леонид прошли прослушивание в театральной студии при театре имени Ленинского комсомола. После завершения учебы Маркову оставили в «Ленкоме». Ее дебютной работой стала роль комсомолки Фроси в спектакле «Вторая любовь». Среди тех, кто высоко оценил игру молодой актрисы, были Алексей Дикий из МХАТа и балерина Майя Плисецкая.

Моей первой серьезной работой была роль в спектакле «Вторая любовь, ну такое действо про навоз-колхоз. У меня была сцена, где моя героиня Фрося читала письмо, которое она написала своему возлюбленному. Нас за этот спектакль выдвинули на Сталинскую премию. Но тут «Вторую любовь поставили во МХАТе, и премию, разумеется, дали им. Хотя спектакль получился намного слабее. Но я благодаря своей Фросе такую известность получила! Лет потом тридцать со сцены то письмо читала. Народ ради этой сцены по нескольку раз ходил в театр. Помню, был какой-то шикарный прием. И я вижу, как люди расступаются, расступаются и наконец появляется Плисецкая. Подошла ко мне, взяла за уши, в одну щеку поцеловала, в другую: «За Фросю — и ушла. А как-то подошел легендарный Дикий. Сунул руку в карман, отломил шоколадку, дал мне. А потом ладонь растопырил, поднял ее и говорит: «Пять. С плюсом, — рассказывала в одном из интервью актриса.

Римма Маркова служила в двух театрах, не считая саратовского, — в «Ленкоме» и в Театре-студии киноактера. Девять лет выходила на сцену «Ленкома, позже ушла в Москонцерт, где проработала десять лет. В 1971-м перешла в Театр-студию киноактера (сегодня — Центр театра и кино на Поварской), где служила до выхода на пенсию в 1992 году. В 2002-м сыграла в театральной постановке «Профессионалы победы» Московского нового драматического театра.

«Королева эпизода»

Кинематограф для Риммы Марковой стал смыслом всей жизни. Она дебютировала в эпизодической роли в фильме-мелодраме «Рядом с нами» (1957 год). В 1966-м снялась в ленте «Крылья», два года спустя — в мелодраме «Журавушка». Среди наиболее известных работ: Надежда Петровна в военной драме «Бабье царство» (1967 год), мать главной героини в мелодраме «Сладкая женщина (1976 год), Вера Семеновна в комедии «Покровские ворота» (1982 год). Последняя роль — пани Бася в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011 год).

Драматическими у Марковой выходили любые эпизоды. За роль бесстрашной и волевой председательницы колхоза Надежды Петровны Римма Васильевна получила специальную премию «За высокое мастерство актрисы, создавшей образ большой драматической силы» на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В общей сложности актриса снялась в более чем 80 фильмах и сериалах. Играла и игуменью, и жену генерала, и дворничиху, и ведьму. Ей блестяще удавались роли сильных, строгих, не лишенных язвительного юмора женщин.

«Я всегда говорю, что думаю. Мне и звание Народной артистки РФ дали только десять лет назад. Когда начали оформлять документы, одна подруга с удовольствием, как мне показалось, предупредила меня: «Зря все это, старухам званий больше не дают. Ну я и успокоилась. А там у меня как раз внук родился, я вся в хлопотах. Вдруг телефонный звонок: «Римма, поздравляем! Я благодарю, говорю, что так рада, ведь всю жизнь мечтала именно о мальчике. «О каком мальчике? — удивляются в трубке, — Ты что, не знаешь, тебе «народную» дали? В фильме «Ночной дозор» у меня маленький эпизод, я не считаю, что это роль. И, тем не менее, меня номинировали на фестивале «Золотой Орел как «Лучшую актрису второго плана, — рассказывала Маркова.

Личная жизнь

Римма Маркова была трижды замужем. При этом все ее избранники были неординарными личностями. Первым супругом стал военный летчик, с которым она познакомилась в Махачкале. Вторым мужем Марковой был талантливый музыкант. Вместе они были пять лет, в 1961 году родилась дочь Татьяна.

Третий супруг — аристократ и богатый барон Хосе Гонсалес Мария Антонио. В 1971 году они сыграли свадьбу, но союз продержался недолго. Хосе уговаривал супругу перебраться в Испанию, но Маркова просто не могла оставить сцену и свою страну. Через три года испанец вернулся на родину, развод он так и не оформил.

Римма Васильевна боролась с тяжелым онкологическим заболеванием, но до последнего ото всех скрывала свой диагноз. Она перенесла несколько операций, при этом продолжала работать практически до последних дней. Ее не стало 15 января 2015 года. Народная артистка РФ Римма Маркова скончалась на 90-м году жизни от остановки сердца. Похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Московской области.