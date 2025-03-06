Александр III: царь с царским сердцем

Александр III в воспоминаниях современников

"Пусть меня ругают, и после моей смерти будут еще ругать, но, может быть,и наступит тогда день, когда и добром помянут". Александр III - К.П. Победоносцеву.13 марта 1883 года

10 марта 2025 года исполняется 180 лет со дня рождения императора Александра III. Современники, среди которых были писатели, поэты, художники, артисты, ученые, представители политической и общественной элиты, оставили яркие воспоминания о личности императора Александра III. С.Ю. Витте отмечал, что "...у императора Александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца, чистота нравов и помышлений... Император Александр III был великий император... он обладал благороднейшим - мало сказать благороднейшим, - он обладал именно царским сердцем. Такое благородство, какое было у царя, могло быть только, с одной стороны, врожденным, а с другой стороны - не испорченным жизнью".

Граф С.Д. Шереметев писал, что отличительной стороной цесаревича была правда и истинное благородство, проявленное им не раз в самых щепетильных положениях, и "он скорбел о том, когда люди с чистыми именами отклонялись от добрых преданий своей семьи, своего рода... Он не выносил хамства в своем окружении, ненавидел лесть".

Цесаревич Александр Александрович в Царском селе

Профессор Московского университета, действительный статский советник и один из основателей Музея изящных искусств Императора Александра III на Волхонке в Москве И.В. Цветаев отмечал, что "в почившем Государе русский народ высоко и искренне чтил также и ту сторону его нравственного характера, которую он вместе с Церковью называл "благочестием"", которое, по словам писателя И.С. Тургенева, было "искренне и непритворно". Отличительной чертой характера Александра Александровича была честность, "честность щепетильная, абсолютная, без компромиссов и без примесей. Достаточно его увидеть, чтобы почувствовать, что он порядочен с ног до головы, без скрытых мыслей, полный суровой откровенности... В собственной семье он часто высказывал свое глубокое отвращение к распущенности..."

О высоком чувстве справедливости, верности данному слову, присущим императору Александру III, писали многие современники. И.С. Тургенев: "Я гораздо лучшего мнения о наших правителях и об их уме и чувстве справедливости...". С. Ю. Витте: "На его (Александра III. - Ю.К.) слово можно было рассчитывать, как на каменную гору".

В то время в высших кругах общества царил "западный дух". Князь Мещерский, касаясь этого вопроса, писал: "Уже с ранних лет моей служебной и писательской деятельности я с каким-то тяжелым удивлением замечал, что самое трудное в России для деятеля государственного и общественного - быть русским, русским в меру и русским в почете. Уже в то время я выражал это удивление в сопоставлении нашего жизненного быта с заграничным. Ни в Германии, ни в Англии, ни в Италии, нигде в Европе, а в Америке подавно, нельзя было услыхать фразы: он слишком немец, он слишком англичанин, он слишком американец. У нас же эти слова я слышал нередко, в применении к тому или другому общественному человеку, в виде упрека и даже иногда в виде повода признавать его благонадежность сомнительной.

Император Александр III с женой и детьми

"Русскость" Александра III проявлялась, прежде всего, в его порядочности, верности данному слову, в отсутствии всякого лицемерия и притворств, в необычайной простоте и безыскусственности, чистоте души православного человека. О "русском характере" Императора писал в своих воспоминаниях Александр Мосолов, начальник дворцовой канцелярии (1900-1916): "Он (Александр III. - Ю.К.) старался быть русским в мельчайших деталях личной жизни, поэтому его манеры казались менее привлекательными, чем манеры братьев; он заявлял, не утруждая себя обоснованием, что истинно русский человек должен быть несколько грубоват, слишком изящные манеры ему не нужны. Уступая требованиям дворового этикета, в узком кругу друзей он отбрасывал всякую неестественность, считая церемонии необходимыми только для германских Князей, которые не имеют других средств для подчеркивания авторитета и защиты своих прав на существование".

Знаток человеческих душ, юрист А.Ф. Кони, которого обвиняли в скрытой или даже явной оппозиции власти, проводивший по заданию императора расследование причин крушения в 1888 году в Борках императорского поезда, с тонкостью истинного психолога нарисовал сложный психологический портрет Александра Александровича:

"...Александр III, подпирая по временам голову рукою, не сводил с меня глаз... В этих глазах, глубоких и почти трогательных, светилась душа, испуганная в своем доверии к людям и беспомощная против лжи, к коей сама была неспособна. Они произвели на меня глубокое впечатление... От него веяло такой беспомощностью по отношению к обману и лукавству окружающих, что солгать ему казалось мне равносильным нанесению удара дряхлому старику или малому, слабому ребенку. ...Если Александр III так смотрел в лицо своим министрам при их докладах, то мне становится непонятным, как могли некоторые из них, нередко совершенно сознательно, вводить его в заблуждение и направлять его сильную волю на узкие и беспросветные пути, или он так на них не смотрел, привыкнув к ним и замкнувшись в своем недоверии, или, в противном случае, он имел дело с людьми, хотя и трусливыми, но глубоко нечестными. Вся его фигура, с немного наклоненной набок головою, со лбом, покрытым глубокими морщинами - следами тяжелых дум и горьких разочарований, - вызывала в душе прежде всего чувство искренней жалости к человеку, поднявшему на плечи "бремена неудобоносимые"".

Василий Осипович Ключевский, академик, профессор Московского университета, председатель Московского общества истории и древностей российских, высоко отмечал роль государя в развитии наук и искусств:

"Назвать Его (Александр III. - Ю.К.) Покровителем обществ, занимающихся изучением истории и археологии России, значит слишком слабо выразить Его отношение к этой отрасли знания. Он не только благоволил к трудам в этой отрасли: Он возбуждал и поощрял их средствами материальными и нравственными. В числе обществ, пользовавшихся обильными пособиями от державной руки Почившего, и наше удостоено было Им усиленной поддержки и вот уже десять лет пользуется сим царственным даром. Можно быть уверенным, что еще не получили общей известности многие случаи, когда его державная рука щедрой помощью поддерживала и поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечественной старины. Многим ли, например, известна великодушная и просвещенная помощь, оказанная Им при реставрации дворца цесаревича Димитрия в Угличе?

Александр III и Мария Федоровна со свитой на охоте в императорской усадьбе

Еще благотворнее было Его прямое участие в изучении родной старины. Государь, который сосредоточивал в Своих руках многосложные нити управления необъятной Империи, направлял или сдерживал разносторонние течения мировой международной жизни, Которому, казалось, необходимо было удвоенное число суточных часов для решения многообразных государственных вопросов, ежеминутно на каждом его шагу выраставших из земли, - этот Государь умел находить досуг для скромной ученой работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей, и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например в иконографии. Все мы знаем Его постоянное и близкое участие в заседаниях и издательских трудах Русского Исторического Общества, Председателем которого Он был с самого его открытия, глубокий научный интерес, приданный Сборнику этого Общества содействием и покровительством Государя, живое внимание, с которым Государь относился к предпринятому Обществом изданию громадного Биографического Русского Словаря: высокий пример поощрял и ободрял ученые общества, будил и поддерживал энергию отдельных исследователей. Оживление русской исторической мысли, поддержанной и ободренной просвещенным вниманием, и прямым личным участием почившего Государя, переживет Его царственную деятельность, прервавшуюся столь преждевременно, и долго будет находить животворное питание в обильных исторических плодах Его царствования, выращенных для России Его 13 - летними державными заботами.

Еще не настало время всестороннего суждения о царствовании Императора Александра III: перед не закрывшимся еще гробом молчит суд истории. Мы теперь едва ли в состоянии понять все историческое содержание и значение переживаемого нами момента, созданного деятельностью и кончиной почившего Государя: пока еще не остывшая печаль застилает глаза, люди больно чувствуют и тускло видят ее причину. Но иные впечатления современников складываются так последовательно и отчетливо и высказываются таким внушительным и вещим языком, что предупреждают и предрекают суд потомства. Прислушиваясь к голосам, вызванным болезнью и кончиной Почившего у нас и особенно за границей, вдумываясь в свои собственные ощущения, каждый из нас почувствовал, что в историческом сознании образованного мира совершается глубокий перелом, в высшей степени важный для судеб цивилизации: этот перелом изменяет взаимные отношения народов, прежде всего отношения западно-европейских народов к русскому и русского к ним.

Кто не знает и к чему скрывать, что эти отношения, правда, не исключительно, но, к сожалению, в значительной мере направлялись доселе одним вековым закоренелым предрассудком, видевшим в России авангард азиатского варварства, вечную угрозу европейской цивилизации. Мы отвели от западной Европы и вынесли на своих плечах ряд нашествий, угрожавших миру порабощением, начиная с Батыя и кончая Наполеоном I, а Европа смотрела на Россию, как на переднюю Азию, как на врага европейской свободы. В царствование Императора Александра II мы на глазах одного поколения мирно совершили в своем государственном строе ряд глубоких реформ в духе христианских правил, следовательно, в духе европейских начал, - таких реформ, какие стоили западной Европе вековых и часто бурных усилий, а эта Европа все продолжала видеть в нас представителей монгольской косности, каких-то навязанных приемышей культурного мира. Под гнетом такого взгляда, и Россия привыкала косо и недоверчиво смотреть на западную Европу.

Крым, Ливадия, май 1893 г. Последнее фото императора Александра III с семьей

Прошло 13 лет царствования Императора Александра III, и чем торопливее рука смерти спешила закрыть Его глаза, тем шире и изумленнее раскрывались глаза Европы на мировое значение этого недолгого царствования. Наконец и камни возопияли, органы общественного мнения Европы заговорили о России правду и заговорили тем искреннее, чем непривычнее было для них говорить это. Оказалось по этим признаниям, что европейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечивала себе мирное развитие, для собственной безопасности поместилась на пороховом погребе, что горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского Царя тихо и осторожно отводила его. Тогда историческое сознание Европы сделало над собою одно из тех великих усилий, какие не раз поднимали его в минуты ослабления и в которых сказывается его сила, воспитанная строгим научным знанием и добросовестной мыслью, - его способность при встрече с истиной отрешаться от своих вековых предрассудков. Европа признала, что Царь русского народа был и государем международного мира и порядка, и этим признанием подтвердила историческое призвание России, ибо в России по ее политической организации в воле Царя выражается мысль его народа, а воля народа становится мыслью его Царя. Европа призналась, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов; она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов. Это признание само собой, невольно, вырвалось из души европейского общества под впечатлением известий о последних минутах жизни почившего Императора и не замрет с его последним вздохом: октябрьские дни ливадийских страданий были для западной Европы днями нравственного сближения с Европой восточной и, провожая в могилу гроб русского Царя, она впервые оплакивает в нем своего европейского государя.

Наука отведет Императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что Он одержал победу в области, где всего труднее достаются победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению, покорил общественную совесть во имя мира и правды, увеличил количество добра в нравственном обороте человечества, ободрил и приподнял русскую историческую мысль, русское национальное сознание и сделал все это так тихо и молчаливо, что только теперь, когда Его уже нет, Европа поняла, чем он был для нее."

Картина "Смерть Александра III в Ливадии"

Дмитрий Иванович Менделеев в своей книге "Заветные мысли" писал:

"…Миротворец Александр III, провидевший суть русских и мировых судеб более и далее многих своих современников, решил, что надо всеми способами покровительствовать развитию всех видов промышленности в своей стране, и как можно скорее, с двух сторон, повелел строить Великую Сибирскую железную дорогу, чтобы связать Россию с теми берегами Тихого океана, где нет ни полярных льдов, ни стесняющих проливов в чужих руках. Туда отправил он и своего наследника, заложившего во Владивостоке концевую часть пути, а затем достроившего и всю его громадную длину. Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело, теперь же, когда путь выполнен, когда мы крепко сели на теплом и открытом море и все взоры устремлены на него, всем стало ясно, что дело здесь идет о чем-то очень существенном, что тут выполняется наяву давняя сказка… Люди, прожившие царствование императора Александра III, ясно сознавали, что тогда наступила известная степень сдержанной сосредоточенности и собирания сил, направляемых от блестящих, даже ярких преобразований и новшеств предшествующего славного царствования - к простой обыденной мирной внутренней деятельности, особо относящейся до народной промышленности и до финансов, так как о них пред тем почти забыли, а они напомнили о себе давлением извне. Затем самое главное и важнейшее, на мой взгляд, решить, победнел ли или нет, или же побогател русский народ в целом своем составе за время последних двадцати трех лет, т. е. во время, протекшее с кончины императора Александра II? Суждение мое о том, что русский народ за это время в целом много побогател (как вообще, так и на одного, т. е. в среднем), основано на ряде всяческих статистических данных, начиная с чисел о миллиарде мелких народных сбережений, вложенных в сберегательные (сохранные) кассы, о числе выпущенных акций и облигаций, о запасах золота в кладовых государственного банка, о величине торговых оборотов, о количестве грузов, движущихся по железным дорогам и водным путям, о ценности земель и услуг и т. п. Все это выразимо цифрами… … По мне, отнюдь не от пустого верхоглядства или недовольства и тем паче не от одного злостного недоброжелательства, как утверждают зачастую наши ярые охранители, а просто от того, что внутренне-политически народ наш еще мало зрел и привык все главные улучшения своего быта видеть совершающимися сразу, мановением руки, как было ярче всего при царях московских, при Петре Великом и в последок в деяниях Александра II; все же то, что сделалось в последнее двадцатилетие, происходило понемногу, путем не тем скорым, который выше был назван революционным, а постепенно, не вдруг, способами эволюции, без резкой ломки старого, созидая лишь новое на основании данного. Особенно это касается до всего промышленно-торгового и денежного. Дела эти никак не могут иметь шумного революционного характера, т. е. течь быстро, а могут происходить только понемногу, без важных переворотов, постепенно… Чтобы хоть в одном примере указать разность нынешнего от прошлого, достаточно вообразить, что бы произошло со всеми нашими денежными оборотами при объявлении японской войны, если бы не было мероприятий времен Александра III и Николая II".

Москва. Красные ворота. Похороны Александра III

По словам профессора П.П. Семенова Тян-Шанского, "показания о нем современников (о Александре III. - Ю.К.) будут служить одним из важных пособий для исторической оценки. И показания эти в общих чертах уже обнаружились с полной ясностью: никогда еще русское общество и русский народ не выражали так непосредственно своего трогательного сочувствия своему Государю и его Царственной Семье, как в последние дни его жизни: никогда Россия не обнаружила столь глубоко прочувствованного горя, как-то было по Его кончине. И во дворцах, и в хижинах истинно русские люди одинаково сознали, не только что Россия утратила в Нем. говоря словами Евангелия. "Пастыря доброго, душу Свою полагавшего за овцы", но что каждый русский потерял в Императоре Александре III близкого своему сердцу, родному по духу, человека. И в этих-то чувствах сказался тот единодушный, можно сказать, мирской приговор всей России о высоких качествах и заслугах перед нею покойною Государя, который история занесет на свои страницы…

В истории России пробудилась духовная самобытность, без которой невозможна культурно-историческая жизнь никакого великого народа. Народное самопознание, прежде всего, должно было обратиться на научное изучение той страны, в которой суждено было развиться русскому народу".

18 ноября 2017 года на открытии памятника Александру III в Ливадийском дворце президент Владимир Владимирович Путин дал следующую оценку его царствованию: "Царствование Александра III называли эпохой национального возрождения, настоящего подъёма русского искусства, живописи, литературы, музыки, просвещения и науки, временем возвращения к своим корням и историческому наследию".