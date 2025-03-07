Как 100-й космонавт планеты спасал «мертвую» станцию

7 марта исполняется 85 лет со дня рождения Виктора Савиных, дважды Героя Советского Союза, спасителя орбитальной станции "Салют-7".

Виктор Петрович Савиных -100-й космонавт планеты и 50-й космонавт нашей страны. О его подвиге, спасении "мертвой" станции "Салют-7" знает весь мир: написаны книги, статьи, сняты художественный и документальные фильмы. За спасение станции "Салют-7" Виктор Савиных получил свою вторую звезду Героя Советского Союза.

Он трижды летал в космос: в 1981, в 1985 и в 1988 годах. Любой космический полет - это огромный риск. Но второй полет Виктора Савиных в 1985 году вместе с Владимиром Джанибековым на станцию "Салют-7" стал одним из самых драматических, опасных и технически сложных в истории не только отечественной, но и мировой космонавтики.

…11 февраля 1985 года на орбитальной станции "Салют-7", которая уже полгода летала без людей, случилось ЧП: в 9 часов 23 минуты по московскому времени она вышла из-под контроля. Из-за неполадок в системе управления была потеряна связь. Отказала автоматика подзарядки буферных батарей, все обесточилось.

Ситуация в прямом смысле слова катастрофическая. "Салют-7" не подавал сигналы, вышел из-под контроля и стал терять высоту, неуклонно снижаясь к Земле. ЧП! Куда конкретно упадет - непредсказуемо. Как и последствия падения. В истории космонавтики уже была трагедия американской станции "Скайлэб": тогда ее обломки долетели до Австралии.

Для спасения "Салюта-7" 6 июня 1985 года отправили специально оборудованный корабль "Союз Т-13" и самых опытных на тот момент действующих космонавтов, на кандидатуре которых настоял лично Алексей Леонов. И 8 июня экипаж - командир Джанибеков (у него это был пятый полет) и бортинженер Савиных - совершил первую в истории стыковку с неуправляемым объектом. То, что тогда они сделали в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно подплывать и ремонтировать на орбите любые космические аппараты.

4 октября 2017 года, в день 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли, в Государственном Кремлевском дворце состоялась всероссийская премьера художественного фильма "Салют-7". В его основу положены реальные космические события того драматического полета 1985 года. Накануне премьеры о некоторых деталях того, как спасали станцию "Салют-7", "РГ" рассказал один из героев-спасателей - бортинженер "Союза Т-13", дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных.

Думается, сегодня можно привести это интервью полностью.

Виктор Петрович, а какой прогноз давали баллистики по времени неуправляемого схода с орбиты "Салют-7"? Я где-то читала, что примерно 178 суток.

Виктор Савиных: Да, где-то полгода-год. Но точного прогноза не было.

Что отказало на станции?

Виктор Савиных: Вначале отказала система радиосвязи. Произошел отказ датчика по электричеству. Автоматика сработала неверно - полетело все энергопитание. Станция замерзла. В том числе замерзла система подачи кислорода, горячей воды и т.д. "Салют-7" превратился в ледяной дом.

Это чисто техническая неполадка, от которой не застрахован ни один аппарат?

Виктор Савиных: Конечно. Кстати, моя жена перед полетом связала нам пуховые шапки. Как чувствовала.

Рассказывают, в ЦУПе, чтобы понять, насколько холодно на станции, Владимира Джанибекова попросили плюнуть. Он плюнул, а слюна замерзла на иллюминаторе?

Виктор Савиных: Было такое. Когда мы туда попали - жуткая тишина, темнота и холод. Мертвый дом. Понадобились огромные усилия, чтобы все перезапустить и перенастроить.

Космонавт Валерий Рюмин, который был с вашим экипажем постоянно на связи в ЦУПе, сказал: "Стыковка "Союза Т-13" со станцией "Салют-7" - то же самое, что стыковаться с булыжником. А какое сравнение было у вас?

Виктор Савиных: Можно сказать и так. Перед нами был неуправляемый объект. Это примерно то же самое, как если автоновичок въезжает в гараж "задом". Представляете?

Ведь до вас никто и никогда не выполнял подход и стыковку корабля с неуправляемым космическим телом?

Виктор Савиных: Никто и никогда. То, что сделал наш экипаж в ручном режиме, вошло в учебники. После этого стало ясно, что можно "подплывать" и ремонтировать на орбите любые аппараты.

В комментариях спасения "Салюта-7" многие называли вас "смертниками". А вы сами понимали всю опасность и риск экспедиции?

Виктор Савиных: Конечно, понимали. Но все было в наших руках.

Скажите, а действительно была реальная угроза, что станцию - махину в 20 тонн - могут захватить американцы?

Виктор Савиных: Идея витала. Как раз в то время за океаном разрабатывали глобальную систему стратегической инициативы. Знаменитую СОИ, которая способна уничтожать в космосе любые спутники и ракеты. Но что касается "Салюта-7", это было бы чрезвычайно сложно. Я считаю, что невозможно. Убрать солнечные батареи, антенны... Эти 20 тонн надо было еще как-то закрепить.

Я читала, что один из американских филателистов прислал вам три фото "Салюта-7", снятого с американского шаттла "Челленджер". То есть якобы он реально подлетал к "Салюту"?

Виктор Савиных: Да, фото были. Но подлетал не "Челленджер", а другой космический аппарат.

В экипаже "Челленджера", который вроде как должен был "забрать" "Салют-7", был француз Патрик Бодри, который ранее готовился к полету на нашу станцию. То есть он все про нее знал. А знал ли он о возможной миссии экипажа шаттла, в котором был?

Виктор Савиных: Никогда не говорили.

Я так понимаю, что когда станция начала "оттаивать", главной проблемой стали тряпки, чтобы убирать потоки воды? Владимир Джанибеков рассказывал: сунул руку за одну панель, за другую - сплошь вода.

Виктор Савиных: Да, после того, как на станции стала плюсовая температура, весь лед, который был вокруг, растаял. Это был самый страшный момент. Потому что вся станция покрылась тонкой пленкой воды. По стенке стукнешь, а оттуда брызги... Чтобы справиться с потопом, в ход пошло все, что было под рукой. Включая вещи от предыдущей экспедиции. Рвали в лоскуты даже комбинезоны. Но дефицит тряпок - это не самая большая проблема. Была реальная опасность пожара: вода и электричество, как известно, несовместимы. Обошлось просто каким-то чудом.

Знаю, что космонавты, как правило, не суеверны. А как ваша жена отреагировала, что полетите на корабле "Союз Т-13"?

Виктор Савиных: Нормально. Мы живем в 13-й квартире.

Скажите, какие-то секреты спасения "мертвой станции" остались?

Виктор Савиных: Никаких.

Вы видели фильм "Салют-7"?

Виктор Савиных: Видел. Категорически был против эпизода, где космонавт кувалдой чинит солнечный датчик. Высказал свое мнение, но эпизод в фильме все-таки остался. Не хочу никого и ничего критиковать. Скажу только: на съемки меня не пригласили. С актерами и с тем, который играет меня, не встречался.

Вы наверняка видели американский фильм "Армагеддон". Говорили, что русский космонавт в ушанке - это как раз Савиных и Джанибеков в одном лице.

Виктор Савиных: Да, где-то проскочило наше фото в шапочках. Хотя мы, даже когда на станции было еще очень холодно, на время репортажей их снимали. Ну что? Увидели "Армагеддон" - посмеялись".

В 1989 году Виктор Петрович ушел из отряда космонавтов: его избрали ректором Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК), который он сам когда-то закончил с красным дипломом по специальности "инженер-оптик-механик". С этого началась его 20-летняя ректорская карьера в родном учебном заведении. В 2007 году Виктор Петрович стал президентом университета.

Виктор Петрович Савиных - академик РАН, доктор технических наук, профессор.

Ученый и исследователь в области разработки методов дистанционного зондирования и использования космических средств в экологических и природно-ресурсных целях, он автор множества научных трудов. В том числе монографий и учебников, является соавтором многих географических атласов.

В 2008 году под редакцией Виктора Савиных издано уникальное научно-справочное издание - "Энциклопедия по геодезии, картографии, геоинформатике и кадастру".

Настольной книгой стала его "Иллюстрированная картографическая энциклопедия. Атлас России".

Космонавт и ученый - лауреат Государственных премий СССР (1989) и Российской Федерации (1996). Лауреат премии президента Российской Федерации в области образования за 2002 год - за цикл работ "Комплексное аэрокосмическое зондирование при создании и эксплуатации геотехнических систем". Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

3 марта 2025 года президент РФ Владимир Путин наградил Виктора Савиных орденом Гагарина. В документе говорится: "За большие заслуги в области исследования и использования космического пространства, активную общественную деятельность наградить орденом Гагарина Савиных Виктора Петровича - дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР".