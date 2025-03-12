Александр Родимцев: как сын сапожника стал «ангелом Сталинграда»

120 лет назад родился легендарный военачальник, дважды Герой Советского Союза Александр Родимцев. Он особенно отличился в Сталинградской битве и получил более 30 наград. Подробнее корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид.

© Оренбургский областной музей

Будущий полководец родился в Оренбургской области в семье сапожника. Но Александр не захотел идти по стопам отца: он мечтал связать свою жизнь с военным делом и стать кавалеристом.

Владимир Куликов,

старший научный сотрудник Музея-заповедника «Сталинградская битва»:

Когда в 1927 году его призвали, к сожалению для него, он оказался не в кавалерии, а в пехоте. Но после срочной службы прошел обучение и действительно оказался в кавалерии, командиром взвода был. Служил в 61-м кавалерийском полку. А вскоре оказался добровольцем на гражданской войне в Испании.

Под псевдонимом «капитан Павлито он сражался с фашистами. Сначала Родимцев готовил пулеметные расчеты для войск республики: он прекрасно ими владел. И, стреляя из них, даже мог выбить собственное имя на мишени. Но известным имя Родимцева сделала 13-я гвардейская стрелковая дивизия. Именно она внесла огромный вклад в исход Сталинградской битвы.

«Фактически наши войска отошли непосредственно к берегу Волги в центре Сталинграда. Немцы вышли к Волге, и оставались буквально считанные десятки метров до переправы основной. И в этот момент в течение нескольких ночей наша 13-я стрелковая дивизия начала переправу и исправила положение», - рассказал Владимир Куликов.

Город Александр Ильич стал считать своей второй родиной, а журналисты прозвали его «ангелом Сталинграда». Многие именитые военачальники завидовали его славе.

«Его популярность очень злила некоторых командующих армий даже. Приезжают журналисты, и сразу едут к Родимцеву, не заезжая в штаб армии. И даже были донесения Сталину, что некоторые генералы с ревностью относились к Александру Ильичу из-за его популярности», - отметил историк, исследователь Сталинградской битвы Артем Чунихин.

И после войны пост командующего Родимцев не оставил. Занимал должности главного военного советника при Албанской народной армии и атташе при посольстве СССР в Албании, создал и развивал ветеранское движение. А еще написал семь книг.

«Это одна из первых книг. В этих книгах есть небольшие посвящения, которые отец оставлял мне. Здесь дарственные надписи. «Сыну, моей жене Ирине и внучке Тане, то есть моей дочери, от отца. Есть еще одна реликвия, которую я берегу, которую мы не отдали ни в один музей страны, это книжка Героя Советского Союза», - рассказал сын военачальника Илья Родимцев.

В 1977 году Александра Родимцева не стало. Но имя его увековечили в названиях улиц в Волгограде, Оренбурге, Чернигове и Киеве. А на родине, в селе Шарлык, в память о легендарном соотечественнике установили бронзовый бюст.