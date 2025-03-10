Как основатель финансовой пирамиды наделал долгов

Наследственное дело Сергея Мавроди, создателя одной из самых известных финансовых пирамид России «МММ», так и не было открыто из-за отсутствия претендентов. После его смерти в 2018 году долг, оставшийся от Мавроди, составил более 1,6 млрд рублей.

Наследственное дело Сергея Мавроди, известного как создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды «МММ», так и не было открыто из-за отсутствия претендентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Мавроди ушел из жизни 26 марта 2018 года. По закону, наследство открывается в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если за этот период никто не заявил о своих правах, необходимо обращаться в суд для восстановления срока. Однако, как свидетельствуют полученные документы, со дня смерти Мавроди никто не открыл наследственное дело.

После смерти Мавроди остался значительный долг. С 2007 по 2017 год Хамовнический суд Москвы выдал более 200 исполнительных листов на общую сумму 1,607 млрд рублей. Из этой суммы 219 тыс. рублей составлял долг за государственную пошлину, а свыше 252 млн рублей — взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Кто такой Сергей Мавроди

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В 1989 году он основал финансовую пирамиду «МММ», которая привлекла миллионы людей, обещая им огромные доходы. На пике популярности в проект вложились более 40 млн человек. Однако модель пирамиды, основанная на привлечении новых участников для выплат старым, не проработала долго. В 1994 году «МММ» обанкротилась, что привело к огромным потерям для инвесторов, сумма ущерба составила несколько миллиардов рублей.

В 2003 году Мавроди был арестован и обвинен в мошенничестве. Он был осужден и приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. Мавроди отсидел срок и был освобожден в 2007 году. Во время суда было установлено, что более 10 тыс. человек пострадали от его действий, а общий ущерб по делу составил более 110 млн рублей.

После освобождения Мавроди не остановился и снова попытался создать новую финансовую пирамиду. В 2011 году он запустил проект «МММ-2011», который обанкротился через несколько месяцев. В 2012 году он открыл «МММ-2012», но и эта схема вскоре потерпела крах.

Влияние финансовых пирамид на экономику

С переходом к рыночной экономике в начале 1990-х годов в России наблюдался экономический хаос: гиперинфляция, резкое обесценивание рубля, дефицит товаров и услуг. В этих условиях многие граждане искали способы сохранить и приумножить свои сбережения. Финансовые пирамиды, обещающие высокие доходы при минимальных рисках, стали привлекательным инструментом для инвестирования.

Помимо «МММ», в России действовали и другие финансовые пирамиды, такие как «Русский дом Селенга», «Хопер-Инвест», «Властилина» и многие другие. Общий ущерб от деятельности этих структур оценивается в миллиарды рублей.

В условиях экономической нестабильности и нехватки наличных денег многие предприятия и регионы начали выпускать собственные денежные суррогаты — заменители официальной валюты. Эти суррогаты использовались для расчетов внутри предприятий, между предприятиями и населением. Однако их использование способствовало росту инфляции и обесцениванию сбережений граждан.

В эти годы массовые обманы вкладчиков финансовыми пирамидами привели к резкому снижению доверия населения к финансовым институтам и государственным органам. Многие граждане стали воспринимать финансовые структуры как ненадежные и опасные для хранения средств. Это, в свою очередь, способствовало развитию теневой экономики и снижению налоговых поступлений в бюджет.