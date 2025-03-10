Муслим Магомаев: взлеты и падения легендарного певца

Как любит говорить старшее поколение: «Таких сейчас больше не делают». В этой статье мы вспомним о Муслиме Магомаеве — выдающемся деятеле советской культуры, чей голос стал символом целой эпохи. Это поистине был талантливый и уникальный человек. Уже в возрасте двадцати одного года он выступал на сцене Кремля, а в тридцать один был удостоен звания народного артиста СССР. Каким образом этот певец смог добиться признания в столь юном возрасте? Почему его опасались выпускать за пределы страны? И сколько женщин у него было? Читайте далее, чтобы узнать об этих и других фактах из жизни легенды…

Первое выступление Магомаева состоялось в 1957 году в Бакинском доме культуры. В то время Муслиму было всего 15 лет. Его опекуны переживали, что интенсивные тренировки могут негативно сказаться на его голосе, поэтому он не сообщил им о предстоящем концерте.

Несмотря на свой прекрасный голос, в подростковом возрасте Муслим испытывал некоторое стеснение, выступая перед публикой.

В 1961 году он впервые выступил с Ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа. Затем последовал музыкальный фестиваль в Хельсинки, где Магомаев стал лауреатом.

После победы на конкурсе артист был приглашен в Кремль, где он выступил дважды. Вернувшись в родную республику, он занял должность ведущего солиста Бакинского театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова.

В 1963 году Муслим Магомаев дебютировал в качестве солиста в концертном зале имени Чайковского. После этого он отправился на двухлетнюю стажировку в миланский театр «Ла Скала».

Вернулся артист на родину в 1966 году и отправился в гастрольный тур по стране с постановками «Севильский цирюльник» и «Тоска». В том же году он стал участником, который представлял Советский Союз на «Интервидении» в Чехословакии. Зрители были покорены его невероятным голосом.

На тот момент Магомаев уже был известен в Москве. Интересно, что его неоднократно приглашали в труппу Большого театра, однако он отказывался, и на то были свои причины (но концерты позднее он все-таки давал). Вот что артист говорил о причинах из-за которого он не хотел работать в самом известном театре страны:

«Я не хотел петь «по очереди». К тому же там пришлось бы исполнять советский репертуар, а я его не люблю. Я вырос на итальянской опере и не хотел петь произведения советских композиторов».

Эксперты, рассуждая об уникальности артиста, утверждали, что у Магомаева были все данные, необходимые для оперного певца. Просто как интеллигентный человек он не хотел участвовать в театральных интригах, да и на эстраде было больше творческой свободы.

А еще Муслим Магомаев состоялся не только как певец, но и как талантливый композитор. Он создавал музыку для фильмов, снятых Эльдаром Кулиевым, а также для спектаклей «Рождает птица птицу» и «Ярославна», которые были основаны на «Слове о полку Игореве».

Голос Муслима Магомаева можно услышать в знаменитом мультфильме «Бременские музыканты». И дети, и взрослые до сих пор с удовольствием слушают его исполнение ролей Трубадура, Атаманши и Сыщика. Он также исполнил партию Короля, но позже в мультфильм была добавлена запись голоса Геннадия Гладкова.

Муслим Магомаев также стал первым советским эстрадным артистом, который отправился с гастролями в США и Париж по линии Госконцерта. Кроме того, он собирал большие залы в Болгарии, ГДР, Польше, Финляндии, Канаде, Иране, на Кубе и других странах.

«Куда бы он не приезжал, публика всегда была в полном восторге. Неповторимый голос, обаяние, артистизм, а порой и драматизм во время исполнения песен покоряли с первого раза!», - говорили о Магомаеве современники.

Однако власти страны были обеспокоены тем, что Магомаев проводит слишком много времени за границей, и опасались, что он может уехать в поисках лучшей жизни.

Действительно, предложения о сотрудничестве поступали. Например, Бруно Кокатрикс, директор театра «Олимпия» во Франции, был настолько восхищен голосом советского исполнителя, что лично пытался убедить министра культуры Фурцеву разрешить Магомаеву выступить у них еще раз.

Переговоры велись через Госконцерт, который предложил за это непомерно высокую цену. В общем, все было сделано для того, чтобы не дать знаменитому советскому певцу уехать за границу.

Был в карьере артиста еще один любопытный инцидент. В 1969 году в Ростове-на-Дону ему был выплачен гонорар за концерт, втрое превышающий обычный. Организаторы объяснили артисту, что это законно.

Именно тогда состоялось легендарное выступление, когда зрители подняли машину с Магомаевым и несли ее на руках.

Министерство культуры было возмущено высокими доходами певца, и было начато расследование. Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) возбудил уголовное дело о хищении.

Дело дошло до того, что Магомаеву грозил реальный срок. Так и получилось, что на время расследования ему запретили выезжать из Азербайджана и давать сольные концерты.

Вполне ожидаемо отсутствие Магомаева в столице не осталось незамеченным. Сам Леонид Брежнев обратил внимание на этот факт. В итоге председатель КГБ СССР Юрий Андропов обратился к министру культуры Екатерине Фурцевой. Уголовное дело было закрыто, и Магомаеву предложили выступить на концерте в столице.

Что касается личной жизни, то в возрасте 18 лет Муслим Магомаев влюбился в армянку с красивым именем Офелия. Он был готов жениться, но бабушка, предчувствуя это, спрятала его паспорт у соседки. Однако счастью пары это не помешало, и через год влюбленные все же тайно поженились.

Когда семья узнала об этом, все были расстроены тем, что Муслим проявил такую самостоятельность. Молодожены поселились в доме Офелии, однако в доме периодически возникали скандалы. И если отец жены был человеком интеллигентным и деликатным, то с тещей же у них постоянно возникали ссоры.

© Тамара Синявская и Муслим Магомаев // РИА «Новости»

В 1961 году Муслим начал работать в ансамбле и часто уезжал на гастроли. Его молодая жена сильно ревновала. Пришлось переехать в Грозный, где ему платили очень мало. Там он сильно заболел и даже потерял голос.

После выздоровления певец хотел развестись, но узнал, что жена беременна. Дочку назвали Мариной. Вскоре молодые родители вернулись в Баку, но проблемы остались прежними: ссоры и непонимание. Все это в итоге привело к окончанию отношений, и в 1963 году Муслим и Офелия развелись.

После развода Магомаев полностью погрузился в мир музыки, порой даже казалось, что расставание даже пошло на пользу творчеству. Без внимания певец, конечно, не оставался: его талант и молодость привлекали внимание многих женщин, одна из которых и стала его новой возлюбленной.

В то время он жил в гражданском браке с Людмилой Каревой, которая работала музыкальным редактором на радио. Однако у него были романы и с другими известными женщинами — певицами Натаван Шейховой и Светланой Резановой, а также с актрисами Натальей Кустинской и Натальей Фатеевой.

Когда Людмила забеременела, Муслим встретил Тамару Синявскую — оперную певицу и солистку Большого театра. Их знакомство произошло в 1972 году благодаря поэту Роберту Рождественскому. Тамара была замужем, но не смогла устоять перед обаянием Муслима. В 1974 году она развелась с мужем и вышла замуж за Муслима.

Супруги были вместе до самой смерти певца...

В 1998 году Магомаев завершил свою карьеру на сцене. Однако он не прекратил заниматься творчеством, а переключился на живопись и поэзию.

Проблемы со здоровьем у певца начались в 1961 году во время гастролей в Грозном. В 2003 году, после смерти Гейдара Алиева, с которым Магомаев был в дружеских отношениях, проблемы с легкими усугубились. Ситуация осложнялась тем, что артист много курил, и у него была ишемическая болезнь сердца. В 2008 году сердце артиста не выдержало…

Проводить легендарного певца в последний путь пришли тысячи людей. Траурная церемония проходила в концертном зале имени Чайковского – том самом, где певец дал свой первый сольный концерт. Вечером тело отправили самолетом в Баку, где артиста и похоронили.